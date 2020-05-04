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Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Автор Антон Куликов

Пари на Крым: посол Украины пообещал очень скоро вернуть полуостров

Мир

Украинский посол в Германии Андрей Мельник ведет неустанную борьбу с "российской агрессией". Во всех ее проявлениях, так сказать. И разнообразными способами. Вот, например, предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру пари по поводу дальнейшей судьбы Крыма.

Пари украинского посла

По словам Мельника, полуостров "непременно вернется в лоно матери-Украины". "Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе", — добавил украинский посол. Причем произойдет это еще при жизни экс-канцлера, уверен украинский посол. Сейчас Герхарду Шрёдеру 76 лет.

Предложив пари, Мельник обрушился на Шрёдера из-за его нынешнего места работы. Бывший канцлер возглавляет совет директоров "Роснефти". И судя по словам Мельника, его зарплата на этом посту не дает покоя послу Украины: "…в качестве председателя совета директоров "Роснефти" за 600 000 долларов США готов, потеряв стыд, призывать к снятию санкций с России, оправдывать кровавую войну в восточной Украине с 14 000 жертв и игнорировать российские преступления в Крыму".

Из-за чего разволновался пан Мельник

На отповедь Андрея Мельника подвигло интервью бывшего канцлера изданию Tagesspiegel. Герхард Шрёдер завил, что санкции Евросоюза против России бессмысленны и призвал их отменить. По его мнению, в условиях непростой экономической ситуации, вызванной коронавирусом, Германии и России нужно сотрудничать друг с другом. "Вот почему бессмысленные санкции должны быть отменены", — подчеркнул экс-канцлер.

Шрёдер также отметил, что Москва готова сотрудничать с Берлином даже после "ужасного прошлого Второй мировой войны". "То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику", — подчеркнул он.

Бывший канцлер, в общем, свою точку зрения относительно отношений России с Европой и Германией не меняет. На протяжении многих лет Герхард Шрёдер последователен и выступает против антироссийских санкций.

Напомним, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России "неприятны".

"Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны. Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной", — подчеркнула Меркель.

Пока нет оснований полагать, что официальная точка зрения Берлина относительно санкций претерпела изменения. Но на Украине с тревогой воспринимают любое, даже относительно нейтральное, заявление, касающееся ограничительных мер против России. Собственно, реакции Мельника следовало ожидать. Если бы не он сам, то из Киева обязательно напомнили о необходимости "дать отпор".

Ну а что касается условий пари… Вряд ли пан Мельник искренен, когда предрек непременное возвращение Крыма в "лоно матери-Украины". Но должность обязывает говорить такое, тут уж никуда не денешься. Либо посол, либо "сепар".

Темы герхард шрёдер андрей мельник ангела меркель антироссийские санкции
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