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Америка поставила себя против всех
Автор Александр Шторм

Живой и смеющийся Ким Чен Ын появился на публике

Мир

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", - отметили в прессе КНДР.

Во время первого за три недели выхода на публику северокорейского лидера Ким Чен Ына сопровождала его сестра Ким Ё Чжон. Сообщается, что во время исполнения приветственного марша Ким Чен Ын "открыл" завод, а затем поприветствовал публику и строителей завода, которые в ответ «с энтузиазмом кричали «ура».

Напомним,  с 12 апреля мировые СМИ и сетевые аналитики обсуждались вероятные причины «исчезновения» Ким Чен Ына, который впервые за восемь лет пропустил церемонию в честь дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Озвучивались версии, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, и его самочувствие резко ухудшилось. А ряд американских и японских СМИ сообщили о возможной смерти лидера КНДР.

27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг предположения о гибели лидера КНДР. По его словам, Ким Чен Ын с 13 апреля находился в городе Вонсане.

Хотя в телеграм-канале Военный обозреватель по этому поводу отметили, что "президент США Дональд Трамп отказался внести ясность в сообщения о появлении Ким Чен Ына на публике, заявив, что всё скажет в нужное время".

Никаких документальных подтверждений заявления северокорейских СМИ пока нет. Со своей стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что глава КНДР покинул наш бренный мир.

К примеру, перебежчик из КНДР Чи Сон Хо заявлял  что "Ким Чен Ын мёртв и «на днях» последует официальное объявление об этом. Преемником Кима якобы станет его ракетно-ядерная сестра Ким Ё Чжон". Собственно, на этом и строились все концепции будущего страны.

Тем не менее, Ын разрушил всю интригу, явив себя северокорейцам и продемонстрировав себя способным как минимум появляться на публике. Раннее Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции.

"Или это все-таки качественно сфабрикованные теле-"консервы"? Один наш коллега и вовсе выразил мнение, что перед нами не настоящий Ын, а его двойник. А в течении почти месяца, пока устраненный лидер КНДР не показывался на публике, двойника просто откармливали",- смеются в соцсетях.

"Гипотетически, если голодного корейца обколоть гормонами и кормить 20 суток на убой, килограммов 20-30 он набрать успеет",- добавляют там же.

"Из всех фотографий появления Кима, особенно любопытна та, где на заднем плане виден человек в медицинской маске. На всех остальных фото все участники без масок. Возможно, это объясняет причину исчезновения вождя. Карантин?!",- обсуждают эксперты.

Темы кндр двойник операция ким чен ын северная корея
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