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Америка поставила себя против всех
Автор Любовь Степушова

Александр Рар: Мекель сделала "интересное заявление" о санкциях против РФ

Мир » Европа » Евросоюз

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала "интересное заявление" по вопросу снятия санкций с России, считает немецкий политолог Александр Рар.

Отношения России и Европы находятся в глобальном кризисе"

Меркель "неприятны" антироссийские санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель на 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог" заявила во вторник, что санкции против России в настоящий момент "неприятны".

"Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны", - сказала она.

"Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной", - добавила она.

"Я могу в такой исключительной ситуации, когда очевидно, что мы имеем значительные общие международные проблемы, всех только призвать вместе разрешить конфликты, которые нас сопровождают долгие годы, и тогда не будет санкций", - считает канцлер.

Меркель хочет начать дискуссию в ЕС

По мнению  научного директора Германо-российского форума Александра Рара, Меркель "абсолютно понимает реальность"

"Она не столько будет сейчас бороться или намекает на то, что нужно санкции снять с России, она надеется, что Россия будет снимать санкции в отношении немецких компаний, которые смогут, таким образом, вернуться на российский рынок" - отметил политолог. 

"Я думаю, что это интересное заявление. Может быть, она хочет подтолкнуть дискуссию о том, в чем заинтересована и Россия: что во время пандемии нужно конфликты заморозить и помогать друг другу, так же как Россия помогла Италии и будет помогать дальше. Мне кажется, что Германия понимает, что нужно проявлять солидарность не только внутри Европейского союза, но и во всей Европе в этой беде . Это выражение направлено на то, чтобы почувствовать или начать дискуссию", - резюмировал Александр Рар.

Меркель поддерживает Макрон

Ранее британское издание The Times сообщило, что президент Франции Эммануль Макрон выступил с призывом приостановить из гуманитарных соображений экономические санкции и запреты, а также войны.

По информации издания, Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и британский премьер Борис Джонсон поддержали призыв к временному перемирию, с которым ранее выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Ранее попытка принять подобную резолюцию на уровне Совбеза ООН делалась по инициативе России, но она не увенчалась успехом.  

За авторством Франции она имеет больше шансов на успех, рассказал изданию дипломатический источник.

Европе важны ресурсы России

В интервью Neues Deutschland  бывший  премьер-министр федеральной земли Бранденбург, член СДПГ Маттиас Платцек объяснил, почему так важно наладить отношения с Россией.  Платцек призвал к "возвращению в восточную политику", какой она была под руководством Вилли Брандта и Эгона Бара - более прагматичной, вместо того, чтобы безуспешно требовать от российского руководства принятия западной модели демократии.

"Мы должны держаться вместе, и давайте представим себе, каким будет мир через 20 лет. Тогда также будут существовать два сильных в экономическом и военном плане полюса: Восточная Азия (Китай, Япония, Южная Корея и Вьетнам) и Северная Америка (США, Канада и Мексика). Остается открытым вопрос, какое место в этой концепции займет Европа. Она останется одна и без природных ресурсов, а также, кстати, без необходимых для развития высоких технологий и альтернативной энергетики материалов — или будет поддерживать разумное партнерство с Россией? Если мы ответим для себя на этот вопрос, то найдем и пути к сближению", пишет Платцек.

Остается заметить, что Россия должна ставить в отношениях с Европой так же на первый план прагматизм, а он состоит в том, что если Европа хочет бизнес-отношений с Россией и доступа к ее ресурсам, то она должна наказывать проамериканских политиков ЕС за русофобию.

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Ангажированных политиков надо тыкать в историю

 

Темы александр рар ангела меркель маттиас платцек антироссийские санкции
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