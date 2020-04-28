Эрнесто Ферленги: коронавирус ослабил весь мир

Как был представлен итальянский бизнес в России? Что происходит с ним из-за коронавируса? Что сегодня происходит в Италии и Европе в целом? Что делается для нормализации ситуации? Как в Италии оценивают помощь России? Кто использовал биотерроризм? Что делать, как восстанавливаться? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru рассказал председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ), со-президент Форума-диалога Россия-Италия Эрнесто Ферленги.

Как коронавирус повлиял на итальянский бизнес в России?

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— Эрнесто, как итальянский бизнес был представлен в России до кризиса, и что с ним происходит сейчас?

— Товарооборот между нашими странами всегда был достаточно высоким. В прошлом году он находится на уровне 22,5 миллиардов долларов. Итальянский экспорт в Россию составлял 9,7 миллиардов долларов, экспорт из России в Италию — чуть более 12,8 миллиардов долларов. 40 процентов товарооборота, понятно, нефть и газ.

Италия традиционно — уже больше 60 лет — является одним из самых крупных покупателей российских нефти и газа.

40 процентов итальянского экспорта — это машиностроение, 20 процентов — химия и фармацевтика, чуть меньше 20 процентов — мода.

Итальянцы охотно инвестируют в Россию. Недавно открылся завод "Барилла" по производству макарон в Подмосковье. Фармацевтика достаточно привлекательна для инвестиций. Есть очень много совместных предприятий.

Санкции, кризис и ковид-19

Мы страдали в первую очередь, когда появились санкции. Несомненно, это был достаточно сильный удар для итальянского бизнеса. Было тяжело не только в финансово-экономическом, но и в психологическом плане. А теперь развивается еще кризис и коронавирус.

Конечно, остановка заводов в Италии, в какой-то степени будет отражаться на нашей совместной работе, потому что в России есть крупные заказчики оборудования, которое в Италии было произведено и должно было экспортироваться.

Это создает и необходимость дополнительного обсуждения и юридических процедур между итальянской стороной и российскими партнерами. На ряд совместных предприятий в России должны были приехать специалисты и менеджеры из Италии. Сейчас это сделать невозможно. Возникают дополнительные элементы давления на наш совместный бизнес.

Когда все это закончится, неизвестно. Потом для восстановления, конечно, тоже потребуется какое-то время. Все это особенно важно для мелких и средних предпринимателей.

92 процента итальянских компаний как раз являются очень мелкими, где диапазон работников от 10 до 50 человек. Поэтому вопрос ликвидности финансовой будет ключевым элементом.

Друг познается в беде

Радует сейчас только то, что наши отношения в самой высокой степени хорошие и дружеские. Была очень хорошо воспринята в Италии на всех уровнях, не только на политическом, но и на уровне народа, очень большая и сильная помощь, которую нам оказала Россия в борьбе с коронавирусом.

Большой уровень доверия сложился между Президентом Путиным и премьер-министром Италии Конте. И на уровне человеческих отношений, конечно, есть большая благодарность от всей Италии за эту помощь, которую мы получили от России.

Спасибо вам от всего народа. Сейчас в Италии многие вывешивают флаги России.

— Россия в связи с общей бедой в одностороннем порядке отменила санкции против европейских стран, чтобы удобней было вместе противостоять распространению коронавируса.

Но европейские страны, в том числе Италия, не торопятся сделать ответные шаги, хотя итальянский бизнес и раньше неоднократно заявлял, что эти санкции нужно снимать, потому что они — не только вредны, но и не обоснованы. На ваш взгляд, когда могут быть сняты антироссийские санкции?

— Италия, конечно, не имеет права самостоятельно отменить европейские санкции. Это — коллегиальное решение, которое принимает Евросоюз.

Хорошо, что был создан "зеленый коридор". Это — очень хорошая мера, в какой-то степени уберет ограничения на импорт определенного товара. Я думаю, это, конечно, тоже поможет нашему итальянскому бизнесу, особенно агропромышленности и в какой-то мере в фармацевтике.

Биотерроризм и прочее вредительство

На мой взгляд, этот кризис является очень сильным и глубоким не только с финансовой точки зрения, но и даже с человеческой.

Весь мир стал намного слабее, чем раньше.

Появился биотерроризм, о котором раньше никто не знал и не думал, что это существует в нашем мире.

Мы сейчас живем в каком-то кошмаре.

Я думаю, что Европе, конечно, надо сейчас задуматься, осмыслить произошедшее и придумать какую-то новую стратегию.

Потому что шенген как таковой уже не существует, каждая страна отдельно снова обозначила свои границы. Поэтому появились сложности в перемещении товаров и людей даже внутри Евросоюза.

Необходима долгосрочная стратегия для восстановления Европы в целом.

И есть очень много общего между Россией и Европой. Я думаю, что совместная работа по многим направлениям и проектам поможет всем быстрее и лучше восстановиться.

Евросоюз направил достаточно большие инвестиции в сохранение окружающей среды. Это обязательно нужно делать вместе. В России наука и образование всегда были на высоком уровне. Нам надо вместе работать и по этому направлению.

Я думаю, что барьеры между ЕС и Россией ставятся третьей стороной.

Я вижу больший интерес итальянских компаний к сотрудничеству не только с российскими партнерами, и со всем Евразийским экономическим союзом. Он является огромной площадкой — более 200 миллионов населения. В Европе — 500 миллионов.

Вместе это было бы больше 700 миллионов! — Огромный рынок и потенциал.

Сейчас, конечно, настали тяжелые времена для всех, но надо восстанавливать отношения между Евросоюзом и Россией, они должны быть вместе и работать эффективно. Я думаю, что мы к этому придем. Это — моя надежда.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев