Как коронавирус повлиял на итальянский бизнес в России?

Как был представлен итальянский бизнес в России? Что происходит с ним из-за коронавируса? Что сегодня происходит в Италии и Европе в целом? Что делается для нормализации ситуации? Как в Италии оценивают помощь России? Кто использовал биотерроризм? Что делать, как восстанавливаться? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru рассказал председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ), со-президент Форума-диалога Россия-Италия Эрнесто Ферленги.
Читайте начало интервью:
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— Эрнесто, как итальянский бизнес был представлен в России до кризиса, и что с ним происходит сейчас?
— Товарооборот между нашими странами всегда был достаточно высоким. В прошлом году он находится на уровне 22,5 миллиардов долларов. Итальянский экспорт в Россию составлял 9,7 миллиардов долларов, экспорт из России в Италию — чуть более 12,8 миллиардов долларов. 40 процентов товарооборота, понятно, нефть и газ.
Италия традиционно — уже больше 60 лет — является одним из самых крупных покупателей российских нефти и газа.
40 процентов итальянского экспорта — это машиностроение, 20 процентов — химия и фармацевтика, чуть меньше 20 процентов — мода.
Итальянцы охотно инвестируют в Россию. Недавно открылся завод "Барилла" по производству макарон в Подмосковье. Фармацевтика достаточно привлекательна для инвестиций. Есть очень много совместных предприятий.
Мы страдали в первую очередь, когда появились санкции. Несомненно, это был достаточно сильный удар для итальянского бизнеса. Было тяжело не только в финансово-экономическом, но и в психологическом плане. А теперь развивается еще кризис и коронавирус.
Конечно, остановка заводов в Италии, в какой-то степени будет отражаться на нашей совместной работе, потому что в России есть крупные заказчики оборудования, которое в Италии было произведено и должно было экспортироваться.
Это создает и необходимость дополнительного обсуждения и юридических процедур между итальянской стороной и российскими партнерами. На ряд совместных предприятий в России должны были приехать специалисты и менеджеры из Италии. Сейчас это сделать невозможно. Возникают дополнительные элементы давления на наш совместный бизнес.
Когда все это закончится, неизвестно. Потом для восстановления, конечно, тоже потребуется какое-то время. Все это особенно важно для мелких и средних предпринимателей.
92 процента итальянских компаний как раз являются очень мелкими, где диапазон работников от 10 до 50 человек. Поэтому вопрос ликвидности финансовой будет ключевым элементом.
Радует сейчас только то, что наши отношения в самой высокой степени хорошие и дружеские. Была очень хорошо воспринята в Италии на всех уровнях, не только на политическом, но и на уровне народа, очень большая и сильная помощь, которую нам оказала Россия в борьбе с коронавирусом.
Большой уровень доверия сложился между Президентом Путиным и премьер-министром Италии Конте. И на уровне человеческих отношений, конечно, есть большая благодарность от всей Италии за эту помощь, которую мы получили от России.
Спасибо вам от всего народа. Сейчас в Италии многие вывешивают флаги России.
— Россия в связи с общей бедой в одностороннем порядке отменила санкции против европейских стран, чтобы удобней было вместе противостоять распространению коронавируса.
Но европейские страны, в том числе Италия, не торопятся сделать ответные шаги, хотя итальянский бизнес и раньше неоднократно заявлял, что эти санкции нужно снимать, потому что они — не только вредны, но и не обоснованы. На ваш взгляд, когда могут быть сняты антироссийские санкции?
— Италия, конечно, не имеет права самостоятельно отменить европейские санкции. Это — коллегиальное решение, которое принимает Евросоюз.
Хорошо, что был создан "зеленый коридор". Это — очень хорошая мера, в какой-то степени уберет ограничения на импорт определенного товара. Я думаю, это, конечно, тоже поможет нашему итальянскому бизнесу, особенно агропромышленности и в какой-то мере в фармацевтике.
На мой взгляд, этот кризис является очень сильным и глубоким не только с финансовой точки зрения, но и даже с человеческой.
Весь мир стал намного слабее, чем раньше.
Появился биотерроризм, о котором раньше никто не знал и не думал, что это существует в нашем мире.
Мы сейчас живем в каком-то кошмаре.
Я думаю, что Европе, конечно, надо сейчас задуматься, осмыслить произошедшее и придумать какую-то новую стратегию.
Потому что шенген как таковой уже не существует, каждая страна отдельно снова обозначила свои границы. Поэтому появились сложности в перемещении товаров и людей даже внутри Евросоюза.
Необходима долгосрочная стратегия для восстановления Европы в целом.
И есть очень много общего между Россией и Европой. Я думаю, что совместная работа по многим направлениям и проектам поможет всем быстрее и лучше восстановиться.
Евросоюз направил достаточно большие инвестиции в сохранение окружающей среды. Это обязательно нужно делать вместе. В России наука и образование всегда были на высоком уровне. Нам надо вместе работать и по этому направлению.
Я думаю, что барьеры между ЕС и Россией ставятся третьей стороной.
Я вижу больший интерес итальянских компаний к сотрудничеству не только с российскими партнерами, и со всем Евразийским экономическим союзом. Он является огромной площадкой — более 200 миллионов населения. В Европе — 500 миллионов.
Вместе это было бы больше 700 миллионов! — Огромный рынок и потенциал.
Сейчас, конечно, настали тяжелые времена для всех, но надо восстанавливать отношения между Евросоюзом и Россией, они должны быть вместе и работать эффективно. Я думаю, что мы к этому придем. Это — моя надежда.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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