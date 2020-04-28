Чешские СМИ сообщают, что в Прагу российскими спецслужбами завезен яд рицин. На роль Скрипаля на Западе подготовлены три кандидатуры, связанные со сносом памятника маршалу Ивану Коневу.
Как отметил еженедельник «Респект» в начале апреля с российским дипломатическим паспортом в Прагу прибыл человек, "который укрылся в российском посольстве". Чешские спецслужбы уверены, что этот человек вез яд - рицин.
Полицией сегодня охраняются:
- глава района "Прага 6" Ондржей Коларж, который скрывается в неизвестном месте,
- мэр Праги Зденек Гржиб и
-глава района Ржепорые Павел Новотны (хочет установить памятник власовцам). В своем «открытом письме Российской Федерации» Новотны употребил в адрес Конева такие эпитеты, как «монстр», «психопат», «массовый убийца» и «паршивый военачальник», имя которого «недостойно почитания в школьных учебниках».
Сайт denikn.cz сообщает, что российскому послу в Праге Александру Змеевскому от имени министра иностранных дел Томаша Петржичека было сказано, что если что-то случится с этими людьми, то "последует реакция".
Очевидно, что Коларж и иные деятели опрометчиво рьяно стали выполнять указания по ведению "войны памятников" с Россией, они не учли, что их готовят на заклание в информационной войне по уже опробованному в Великобритании сценарию "отравления" российскими спецслужбами.
Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Валерий Брутер, этот сценарий может быть задействован в любой момент. У Москвы нет возможности его избежать, если такое решение будет принято.
"Россия заявила о том, что она к этому непричастна, но у нас нет никаких возможностей взять этого человека (Коларжа) под охрану, избежать каких-либо кризисных ситуаций, которые вокруг него могут возникнуть", - отметил эксперт.
Он уточнил, что отравить может "любой представитель любой западной спецслужбы" и потом обвинить в этом Россию, как обычно, при полном отсутствии доказательств.
"И это естественная для Запада ситуация: естественно для них лицемерить и обвинять в ситуации отсутствия улик, и естественно для них самим конструировать и воплощать в жизнь сценарии, в которых они потом обвиняют других. Это называется «игра под ложным флагом», - пояснил Валерий Брутер.
По словам эксперта, снос памятника де-юре был организован не государством, а местным самоуправлением, а по закону чешское правительство не отвечает за действия чешского самоуправления.
Реакция России, добавил Валерий Брутер, должна быть в области общеполитической - обязательно требование к руководству Евросоюза, крупнейших стран Евросоюза, чтобы они осуждали русофобию.
"России необходимо увязывать общие отношения с Германией, Францией и другими крупнейшими странами Евросоюза с тем, как они оформляют свою роль в налаживании нормальных отношений с Россией. Они должны осуждать русофобию во всех ее проявлениях, в том числе и в таких. Но Россия почему-то этого не делает. Не делает давно и никаких нарративов в этом не существует. И это ошибка", - сказал Валерий Брутер.
3 апреля 2020 года решением мэрии "Праги 6" была демонтирована статуя маршала Конева. Статуя должна оказаться в Музее памяти 20-го века, но все еще находится в неком хранилище. Коларж, комментируя демонтаж, цинично заявил, что «монумент пришлось снести, потому что Конев находился без маски, а правила карантина едины для всех.
Американская компания Squire Patton Boggs готовила доклад, в котором обосновала решение о демонтаже монумента.
В России возбуждено уголовное дело в связи со сносом памятника по статье "вандализм". По российскому законодательству виновные могут быть приговорены к одному году исправительных работ, если они предстанут перед российской судебной системой.
Москва направила в Чехию просьбу отдать памятник России, но последовал высокомерный отказ от Коларжа. Затем МИД Чехии сказал, что готов обсудить этот вопрос. Местные власти ссылаются на то, что памятник — собственность района "Прага-6". Однако участок земли, на котором он был расположен, согласно национальному кадастровому реестру, принадлежит администрации столицы.
Заметим, что благодаря грамотным и решительным действиям фронта, которым командовал Иван Конев, удалось избежать разрушения Праги. Разгром миллионной группировки немцев под командованием фельдмаршала Фердинанда Шернера вошел в учебники военной истории многих армий как образец воинского искусства. В ходе наступления 40 тыс. солдат и офицеров противника было убито и ранено, 860 тыс. взято в плен. По приказу Конева, чтобы спасти исторический город от разрушения, тяжелая артиллерия и авиация при штурме не применялась.
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