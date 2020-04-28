В Чехии Запад готовит нового Скрипаля

Чешские СМИ сообщают, что в Прагу российскими спецслужбами завезен яд рицин. На роль Скрипаля на Западе подготовлены три кандидатуры, связанные со сносом памятника маршалу Ивану Коневу.

Маршал Конев уже аукнулся пражскому мэру

Аннушка уже разлила масло

Как отметил еженедельник «Респект» в начале апреля с российским дипломатическим паспортом в Прагу прибыл человек, "который укрылся в российском посольстве". Чешские спецслужбы уверены, что этот человек вез яд - рицин.

Полицией сегодня охраняются:

- глава района "Прага 6" Ондржей Коларж, который скрывается в неизвестном месте, - мэр Праги Зденек Гржиб и -глава района Ржепорые Павел Новотны (хочет установить памятник власовцам). В своем «открытом письме Российской Федерации» Новотны употребил в адрес Конева такие эпитеты, как «монстр», «психопат», «массовый убийца» и «паршивый военачальник», имя которого «недостойно почитания в школьных учебниках».

Сайт denikn.cz сообщает, что российскому послу в Праге Александру Змеевскому от имени министра иностранных дел Томаша Петржичека было сказано, что если что-то случится с этими людьми, то "последует реакция".

Очевидно, что Коларж и иные деятели опрометчиво рьяно стали выполнять указания по ведению "войны памятников" с Россией, они не учли, что их готовят на заклание в информационной войне по уже опробованному в Великобритании сценарию "отравления" российскими спецслужбами.

Новый Скрипаль может появиться в любой момент

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Валерий Брутер, этот сценарий может быть задействован в любой момент. У Москвы нет возможности его избежать, если такое решение будет принято.

"Россия заявила о том, что она к этому непричастна, но у нас нет никаких возможностей взять этого человека (Коларжа) под охрану, избежать каких-либо кризисных ситуаций, которые вокруг него могут возникнуть", - отметил эксперт.

Он уточнил, что отравить может "любой представитель любой западной спецслужбы" и потом обвинить в этом Россию, как обычно, при полном отсутствии доказательств.

"И это естественная для Запада ситуация: естественно для них лицемерить и обвинять в ситуации отсутствия улик, и естественно для них самим конструировать и воплощать в жизнь сценарии, в которых они потом обвиняют других. Это называется «игра под ложным флагом», - пояснил Валерий Брутер.

По словам эксперта, снос памятника де-юре был организован не государством, а местным самоуправлением, а по закону чешское правительство не отвечает за действия чешского самоуправления.

Сначала отмена русофобии, а потом бизнес

Реакция России, добавил Валерий Брутер, должна быть в области общеполитической - обязательно требование к руководству Евросоюза, крупнейших стран Евросоюза, чтобы они осуждали русофобию.

"России необходимо увязывать общие отношения с Германией, Францией и другими крупнейшими странами Евросоюза с тем, как они оформляют свою роль в налаживании нормальных отношений с Россией. Они должны осуждать русофобию во всех ее проявлениях, в том числе и в таких. Но Россия почему-то этого не делает. Не делает давно и никаких нарративов в этом не существует. И это ошибка", - сказал Валерий Брутер.

3 апреля 2020 года решением мэрии "Праги 6" была демонтирована статуя маршала Конева. Статуя должна оказаться в Музее памяти 20-го века, но все еще находится в неком хранилище. Коларж, комментируя демонтаж, цинично заявил, что «монумент пришлось снести, потому что Конев находился без маски, а правила карантина едины для всех.

Американская компания Squire Patton Boggs готовила доклад, в котором обосновала решение о демонтаже монумента.

В России возбуждено уголовное дело в связи со сносом памятника по статье "вандализм". По российскому законодательству виновные могут быть приговорены к одному году исправительных работ, если они предстанут перед российской судебной системой.

Москва направила в Чехию просьбу отдать памятник России, но последовал высокомерный отказ от Коларжа. Затем МИД Чехии сказал, что готов обсудить этот вопрос. Местные власти ссылаются на то, что памятник — собственность района "Прага-6". Однако участок земли, на котором он был расположен, согласно национальному кадастровому реестру, принадлежит администрации столицы.

Заметим, что благодаря грамотным и решительным действиям фронта, которым командовал Иван Конев, удалось избежать разрушения Праги. Разгром миллионной группировки немцев под командованием фельдмаршала Фердинанда Шернера вошел в учебники военной истории многих армий как образец воинского искусства. В ходе наступления 40 тыс. солдат и офицеров противника было убито и ранено, 860 тыс. взято в плен. По приказу Конева, чтобы спасти исторический город от разрушения, тяжелая артиллерия и авиация при штурме не применялась.

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