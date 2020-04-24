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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Посол Белоруссии в Бельгии обоснованно намекает на то, что если потребуется, Минск развернется на Запад и уйдет в НАТО, в Евросоюз, считает эксперт Андрей Суздальцев.

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Во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей ФМО БГУ, посол Белоруссии в Бельгии Александр Михневич заявил, что на данном этапе страна не ставит целью стать членом Евросоюза либо добиваться ассоциированного членства.

Он не исключил, однако, что эта позиция может измениться в будущем под воздействием внутренних и внешних причин, а также ожиданий белорусского общества, сообщает БелТА.

Одно государство, но две внешние политики

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по странам СНГ, заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, Белоруссия "немножко заигрывает" с Западом, демонстрируя ему лояльность, поддерживая дружеские — на грани союзнических, отношения с Киевом.

Эксперт напомнил, что Белоруссия:

  • не признала государственный суверенитет Абхазии и Южной Осетии,
  • возвращение в состав Российской Федерации Крыма,
  • активно поддерживает уничтожение и ликвидацию ЛНР и ДНР

"Получается, что в рамках союзного государства реализуются две внешние политики — одна российская, другая белорусская, при этом у Лукашенко нет ни одного человека, который четко ориентирован на Россию, а прозападные настроения широко распространены в белорусском политическом классе, среди молодежи", — сказал Андрей Суздальцев.

Политическое мародерство 

С другой стороны, Белоруссия находится во всех форматах интеграции, которые инициирует Россия на постсоветском пространстве, и ее руководство периодически намекает на то, что, если Россия будет сокращать дотации Белоруссии, то она все больше будет склоняться к другому вектору — к западному.

Это традиционная тактика для "многовекторных" государств, которые "шантажируют вектора, пытаюсь мародерствовать на геополитическом поле", отметил Андрей Суздальцев.

Белоруссия без России

По его словам, заигрывая с Западом, белорусы создают условия для того, чтобы в итоге, "без всякого Майдана мы получим очень серьезную проблему у своих западных границ".

"Это очень опасная игра. Так что, намеки дипломатического корпуса Белоруссии насчет того, что, если потребуется, Белоруссия развернется на Запад и уйдет в НАТО, в Евросоюз, это вполне обоснованные намеки. Этого не надо исключать, однако надо понимать, что если Белоруссия выберет западный вектор, то у нее мгновенно будет другой президент, и не будет никакой поддержки России", — резюмировал эксперт.

Напомним, что главный белорусский торговый партнер — это Россия, на которую приходится почти 50 процентов белорусской внешней торговли. Белорусские власти привыкли, что схема "дешевая российская нефть и дорогие нефтепродукты" поддерживает экономику страны, а дешевые российские кредиты — белорусский рубль. Сейчас этой модели нет и уже не будет: остается или углублять интеграцию с Россией, согласно итогов референдума 1995 года, либо поворачивать на Запад с еще большими экономическими потерями, чем сейчас у Украины.

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Темы белоруссия андрей суздальцев александр лукашенко союзное государство россия - белоруссия
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