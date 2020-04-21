Коронавирус и кризис — что первично

COVID-19 и нефть — самое тяжелое оружие массового поражения Третьей мировой войны. Или в критической ситуации в ход пойдут и более разрушительные виды? Самые актуальные вопросы современности в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассмотрели Инна Новикова и политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

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— Игорь Владимирович, все мировые события заслонила пандемия коронавируса. Практически все страны уже изолировались и ограничили передвижение граждан. На ваш взгляд, ситуация с COVID-19 — действительно очень серьезная или не страшнее обычного гриппа и простуды? Может быть, просто всем как в песне Высоцкого начать закаляться, делать утреннюю гимнастику? Или все-таки необходимы жесткие карантинные, санитарные и остальные меры?

Атомная война невозможна, бактериологическая, видимо, началась

— Это — не грипп. Это — серьезнее. Это — коронавирус. Он — не первый. Их было много. Но этот — новый, и к нему нет иммунитета. Вот и все. Вопрос — именно в этом. Но самое главное — действительно отсутствие социальных контактов, любое передвижение и общения нужно ограничить до минимума. Это должно нас уберечь от заражения.

Опять же любой медик, вирусолог вам скажет, что надо профилактироваться и укреплять иммунитет, надо проверяться и лечиться. Мы помогаем организму, врачи помогают организму, проводится поддерживающая терапия, чтобы наш иммунитет победил этот вирус. У кого-то получается. У кого-то, к сожалению, нет.

— Но есть и такая точка зрения, что не столько страшен коронавирус, как политика власти, которая провоцирует тотальную пандемию психоза. Уже рассказывают такой анекдот. — Смерть и жизнь дискутируют. Жизнь говорит: "Возьми 150 человек и уходи. Пусть остальные выживут от коронавируса". Смерть согласилась. На следующий день умерло триста. Жизнь говорит: "Зачем ты так сделала?". Смерть отвечает: "Я забрала только 150. Остальные умерли от страха".

— Если это вопросы к нашей власти, то их можно адресовать любой власти. По большому счету эта паника весь мир сейчас охватила.

— К нашей власти — действительно масса вопросов, замечаний и предложений, но в ситуации с коронавирусом, похоже, что она поступает правильно.

— Да, потому что мы же видим, как все это происходит в других странах. И там тоже вопросы возникают. Реально, это — очень сложная задача. Мы не готовились к этому. Давным-давно мы вообще не проводили учений гражданской обороны, например. Ведь мы уже не боимся ядерной войны.

Да, не будет ядерной войны. А вот биологическая действительно возможна.

— А почему вы думаете, что ядерная невозможна?

— Ядерной войны в том виде, в котором мы в школе изучали, не будет. А вот какая-нибудь грязная ядерная война — да, возможна. Есть некоторая вероятность применения грязной бомбы, будет заражение территорий.

Но чтобы настоящая большая ядерная война случилась, надо, чтобы с ума сошли лидеры всех ядерных держав. Я не считаю их сумасшедшими. И все.

Фильмы ужасов воплотились в реальность

Я думаю, что Российской Федерации участие в уничтожении самолета над Донбассом, нам намекают на то, что можно украсть "Бук". Нельзя украсть "Бук". А уж тем более нельзя украсть ядерную ракету. Это все — киношные сказки. А вот пробирку украсть возможно. И видимо, микробиолог Игорь Никулин правильно указал в эфире "Правда.ру" на причастность к этому США.

Соединенные Штаты Америки давно разрабатывают бактериологическое оружие.

Ни для кого уже не секрет, что такие их лаборатории есть во многих странах. И между прочим, задержали американского ученого, который сотрудничал с китайской лабораторией в Ухани. Поэтому биологическая война вполне возможна. Достаточно несложно украсть какую-нибудь одну пробирку, и уже слишком много фильмов на этот счет наснимали.

— То есть — американские ученые сами же тайком от правительства стырили это?

— Например, либо правительство, для того чтобы потом себя прикрыть, сделало вид, что тайком.

— В США, похоже, коронавирус начал гулять даже раньше — еще с прошлого августа, но тогда эти болезни и смерти списали на вейпы.

— Это называется пневмония неопознанной этиологии.

— А что параллельно с нефтью случилось? Тут надо мир спасать, а Россия с Саудовской Аравией стали лбами бодаться, чтобы американцам было хуже. И связано ли это вообще?

— Тут много вопросов, начиная с такого: где курица, а где яйцо? Вирус — курица, а нефть — яйцо, или наоборот? Где мы, а где Саудовская Аравия? И при чем здесь Соединенные Штаты?

Во-первых, Соединенные Штаты и европейские государства буквально чуть ли не в ультимативной форме заявили Саудовской Аравии, что нашла бы она другое место для своей нефти. Они покупать такую дешевую нефть не будут! Представляете?…

— Так они и на нас за дешевую нефть обиделись. Опять хотели новые санкции…

— На нас-то обиделись. Да пускай они еще санкции вводят. Они другого ничего не могут сделать. Уже непонятно, против кого можно еще санкции вводить. Против всех введены. Мы уже даже к этому спокойно относимся. Теперь они решили саудовцев поставить на место.

Возможно, Саудовская Аравия действительно решила воспользоваться ситуацией, которая сложилась в экономике мира, и выйти из-под влияния Соединенных Штатов.

Саудовские деньги очень серьезно спонсируют американскую экономику. Саудиты посчитали, что они имеют право на большее влияние.

Также они решили поставить на место американские сланцевые компании и, по большому счету, разрушить этот бизнес, а самим на своей нефти и дальше безбедно существовать без таких конкурентов.

Коронавирус и кризис — что первично?

— Удачный момент они выбрали.

— А вот момент — и правда удачный. И кризис, и в этот момент еще коронавирус развивается. Поэтому всем вроде бы не до Саудовской Аравии. Все будут заниматься коронавирусом. Обвинят во всем пандемию и объяснят вся это проблемой с коронавирусом. Кстати, обратите внимание, экономисты так и объясняют, что коронавирус эту ситуацию усугубил или стал катализатором, а не саудовские принцы или нефть всему виной.

Но удивительным образом, наверное, с подсказки Соединенных Штатов, которые теряли от этого больше, европейцы вдруг поняли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Им предложили нефть по таким ценам, которых они не видели с начала нулевых. Но они понимают, что через год эта нефть будет намного дороже. Просто все лягут.

Российская нефть закончится и заткнется.

Американцы просто разрушат свою сланцевую инфраструктуру.

Но будет саудовская нефть, и саудиты начнут управлять миром. Прошлый мощнейший экономический кризис, в котором обвинили Саудовскую Аравию, якобы стал основанием или причиной развала Советского Союза. Так что игра ведется очень серьезная.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев