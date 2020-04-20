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Автор Усам Оздемиров

Пропагандой США не скрыть опасные игры с вирусами

Мир » Северная Америка » США и Канада

Умение признавать свои ошибки, делать из них правильные выводы и двигаться после этого вперед — очень ценное достоинство. К сожалению, оно встречается у людей не так часто, как хотелось бы, а если говорить о международных отношениях — и того меньше. Ведь громче всех кричат "держи вора!" те, кто сам нечист на руки. Ситуация с пандемией коронавируса этот факт лишний раз подтверждает.

Хотя Китай был первой страной, которую охватила инфекция COVID-19, сегодня эпицентр пандемии оказался не в странах Азии или Европы, а в США. Число заболевших там приближается к 800 тысячам (2,3 млн в мире), около 39 тысяч скончалось, во всех штатах введен режим ЧС. В наихудшем положении Нью-Йорк: там больницы переполнены и пациентов размещают в полевых и плавучих госпиталях, не хватает также средств защиты от вируса и аппаратов ИВЛ. Конечно, американцам тяжело осознавать тот факт, что первая по могуществу держава в мире со всеми её богатствами и международным доминированием обладает столь слабым "иммунитетом" перед коронавирусом. Здоровая система занялась бы критическим самоанализом, но мировой гегемон и "град на холме" идёт по другому пути — поиску виновных на стороне.

Еще в начале марта советник президента США Роберт О'Брайен обвинил Китай в том, что тот медленно отреагировал на вспышку коронавируса и был недостаточно прозрачен при информировании о ходе борьбы с ней.

Интересный факт: тот самый Роберт О'Брайен за два месяца до этого называл Россию и, в особенности, Китай "двумя самыми большими угрозами для Америки". Советник Трампа заявил в январе о серьезном намерении твердо противостоять Китаю из-за его "глобальных амбиций и четкой цели доминировать в мировой торговле и экономике". Отсюда становится ясной та одержимость, с которой в последующем официальные представители США стали вешать всех собак на своего глобального конкурента.

Президент США Дональд Трамп взял себе в привычку называть коронавирус китайским, а отдельные американские структуры, занимающиеся информационной борьбой, стали вбрасывать во "всемирную паутину" материалы с обвинениями в адрес Китая об искусственном создании инфекции. После положенной "артиллерийской подготовки" зазвучали уже требования о финансовой сатисфакции. По мнению американских конгрессменов, было бы неплохо списать внешний долг США в той его части, которая находится у Китая в виде ценных бумаг, а это ни много ни мало — 1 триллион долларов. В разряд "крайних" США зачислили даже Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). За то, что она слишком тесно сотрудничала с Китаем, вместо того, чтобы спасать Америку — не видать ей денежных взносов из Вашингтона!

Американский центр глобальной дезинформации в действии

В этом дешевом американском спектакле на темы пандемии параллельно с антикитайской сюжетной линией активно разрабатывалась и линия "виноваты русские и Путин". Первой ласточкой были заявления представителей Госдепартамента еще в конце февраля о том, что Россия стоит за кампанией дезинформации в интернете о причастности США ко вспышке коронавируса в Китае.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филипп Рикер заявил, что Россия хочет "посеять раздор и подорвать союзы США изнутри".

Особенно постаралась поднять мутную волну глава Центра глобального взаимодействия при Госдепе США (Global Engagement Center) Леа Габриель, которая ранее успела проявить себя в качестве пилота и разведчика на Ближнем Востоке, а также репортером "Fox News". Генерал информационных войск США в юбке обвинила Кремль в создании целой "экосистемы официальных государственных СМИ, проксиновостных сайтов и социальных сетей" для продвижения дезинформационных материалов.

Дальше чиновницу понесло: "Кремль продолжает свои безрассудные попытки распространения дезинформации, которая ставит под угрозу глобальное здоровье, подрывает усилия правительств, учреждений здравоохранения и организаций, отвечающих за публикацию точной информации о вирусе, таких как Всемирная организация здравоохранения".

Заметим, что в запале Леа Габриель умудрилась представить ВОЗ в положительном свете. В аналогичных подрывных действиях она обвинила Китай и Иран — ну кто бы сомневался! Еще в октябре 2018 года представитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино сообщал о выделении 40 миллионов долларов Центру глобального взаимодействия как ведомству, ответственному за проведение мер по защите от информационного влияния Китая, России и Ирана прежде всего. Так что выбор цели для пропагандистской атаки со стороны Центра глобального взаимодействия был до смешного предсказуем: надо же отрабатывать выделенные финансовые средства.

Свои пять копеек в пропагандистскую кампанию добавил даже Госсекретарь США Майк Помпео, также обвинивший Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе. Видимо, в данном случае привычки бывшего главы ЦРУ возобладали над деликатностью, свойственной дипломату. Ну а что тогда спрашивать с подневольных журналистов Financial Times, The New York Times и других более или менее уважаемых изданий, которые наперегонки бросились рапортовать о "российской угрозе"?

Один договорился до того, что обвинил лично президента Владимира Путина "в десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения", которая и "посеяла панику в США".

Причем самим социальным сетям в отличие от Госдепа и репортеров ничего неизвестно о масштабной пропагандистской кампании вокруг коронавируса со стороны России.

Например, администрация Твиттера в своё время заявила: "В настоящий момент мы не видим никаких скоординированных манипуляций на нашей платформе".

Здесь трудно не согласиться с официальным представителем российского МИД Марией Захаровой, которая охарактризовала всю эту мышиную возню как "аморальную попытку с помощью безосновательных антироссийских заявлений замаскировать собственные проблемы в борьбе с новой инфекцией".

Время заняться делом вместо поиска врагов

Есть другая интересная тема, о которой проплаченные пропагандисты из США и других стран предпочитают умалчивать. Речь идет о биологических лабораториях, которые Пентагон создает в самых разных уголках планеты: счёт идет на сотни, но секреты их деятельности тщательно оберегаются.

"В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане, — заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. — Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой".

В большинстве своем эти лаборатории располагаются на территориях постсоветских республик по периметру российских границ. По словам эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, исследования там ведутся по заказу Пентагона, а финансируются они в том числе и по линии спецслужб. Нельзя исключать, что там разрабатываются как "боевые" вирусы, так и препараты, которые должны обеспечить их нейтрализацию.

Об одной из таких лабораторий — так называемом Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии рассказывал, в частности, экс-министр государственной безопасности страны Игорь Гиоргадзе.

Со ссылкой на официальные документы он предположил, что в рамках работы Центра могли проводиться эксперименты с участием местных жителей, причем некоторые с летальным исходом: есть список из 24 человек, скончавшихся в один день. По словам экс-министра, ни одна из 108 международных организаций, к которым он обращался с этой проблемой, ответить ему не удосужилась.

Еще более зловещая обстановка с тайной деятельностью биолабораторий сложилась на Украине. Их стали создавать начиная с 2010 года согласно так называемой Программе уменьшения биологических угроз. В самом названии программы содержится чудовищная издевка. Алексей Селиванов, общественный деятель и бывший помощник министра обороны Украины, приводит немало фактов нанесения реального ущерба жизни и здоровью украинских граждан из-за опасной активности американских биотехнологов. К ним можно отнести:

  • распространение инфекции смертоносного атипичного гриппа под кодовым названием "чудова" инфекция в Тернопольской области,
  • случай с гибелью 20 украинских солдат от неизвестного гриппа в Харькове,
  • госпитализация людей с диагнозом "сибирская язва" в Одесской области в 2018 году,
  • возникновение с 2014 года очагов распространения птичьего гриппа, африканской свиной чумы, гепатита А, холеры, ботулизма, ВИЧ в Николаеве, Запорожье, Одессе, Харькове — там, где действовали лаборатории.

Американцы перенесли их в другие страны, чтобы обойти Женевскую конвенцию 1972 года, запрещающую разработку, производство и накопление биологического и химического оружия, считает Алексей Селиванов. Кроме того, тут же под рукой "подопытный материал" в виде несчастного населения стран, которые позволили разместить у себя американские военные биолаборатории.

Вот уже и украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступила с требованием проверить деятельность 15 биолабораторий на Украине. Депутаты Верховной Рады Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин напрямую связывают вспышки серьезных инфекционных заболеваний среди населения с "тайной и непрозрачной деятельностью опасных иностранных биологических объектов на территории Украины".

МИД России также озаботился рискованными играми, затеянными США вокруг смертоносных вирусов. Ведь инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется в непосредственной близости от российских границ.

Хочется порекомендовать Госдепартаменту и другим ответственным структурам США, чтобы они завязывали уже с набившими оскомину обвинениями в адрес России и других государств, а для начала отчитались бы перед международным сообществом о своих запрещенных экспериментах с вирусами и, главное, занялись бы наконец созидательной работой вместо вечного поиска врагов.

Темы сша covid-19 вирусы коронавирус биологическое оружие
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