Зачем один немец весь Китай оскорбил

"Вы подвергаете опасности весь мир" — Sie gefährden die ganze Welt — You are endangering the world. С такими словами в своем открытом письме к председателю КНР Си Цзиньпину обратился 39-летний главный редактор немецкого таблоида BILD Юлиан Райхельт (Julian Reichelt).

Провокация главного редактора

На этот шаг журналиста вынудило открытое письмо китайского посольства в Берлине, которое в свою очередь ответило бульварной газете BILD на вопрос, должен ли Китай оплачивать огромный экономический ущерб, причиняемый коронавирусом во всем мире. Вероятно, герра Райхельта больше возмутило, что китайцы назвали "гнусной" или "подлой" (в оригинале infam) публикацию в массовой, но рассчитанной на невзыскательный читательский вкус газетенке, что она Nationalismus schüren - "разжигает национализм".

Если премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (Scott Morrison) и министр здравоохранения этой страны, пекущиеся об охране здоровья своих сограждан, обвиняют не только власти Китая, но и Всемирную организацию здравоохранения в том, что в Ухане снова разрешено открыть продуктовые рынки, то немецкий журналист выплескивает политические обвинения.

В первом пункте читаем:

"Вы правите посредством контроля. Вы не были бы президентом без надзора. Вы контролируете всех и каждого из ваших граждан, но вы отказываетесь контролировать в вашей стране вызывающие заболевание рыночные лавки. Любая газета или веб-сайт с критикой вашего правления будут закрыты, но не рынки, где продают суп из летучих мышей. Вы не только следите за своими людьми, вы также подвергаете их опасности — и вместе с тем весь остальной мир".

Разогревшись, Райхельт кинулся в атаку. Юлиана понесло. Последовали обвинения в контроле над гражданами, что "приводит к отсутствию свободы". Китайские власти немецкий редактор упрекнул в том, что они стали "чемпионами мира по краже интеллектуальной собственности", а "крупнейшим китайским экспортным хитом, которого никто не желал, но который тем не менее обошел весь мир, является коронавирус".

Чтобы обвинения не выглядели совсем уж голословными (китайские атлеты лидируют во многих спортивных дисциплинах, а их интеллектуалы, включая школьников, побеждают на многих олимпиадах), Райхельту пришлось извергнуть из себя "причину" якобы отсталых китайцев. Оказывается, молодежи в Поднебесной не дозволяется свободомыслие?!

По рецептам Геббельса

Безусловно, в Китае нет деления на "родитель номер один и номер два". Гомосексуализм считается извращением и патологией. События на площади Тяньаньмэнь закончились за неделю до того, как Юлиана поздравили тортиком с девятью свечками. Откуда у этого очкастого югенда оказалось такое пристрастие к Китаю? Впрочем, Россию он тоже не жалует.

На региональном суде в Целле (Celle) он выступил против обвинений террористов ИГИЛ, якобы за недоказанностью обвинений.

В феврале 2016 года его печатный орган безосновательно обвинил Путина и Асада в нарушении перемирия в Сирии.

Нужно отдать должное немецкому Совету прессы (Deutsche Presserat), который порицал редактора бульварной газетенки в необъективном освещении российских военных операций в Сирии и обвинил самого Юлиана Райхельта в нарушении принципов журналистской этики. В ответ он назвал своих коллег "прислужниками кремлевской пропаганды" — Handlanger der Kreml-Propaganda!

В настоящее время появилась информация о последствиях заболевания коронавирусом. В частности, он опасен появлением симптомов некроза головного мозга. Весь напряг пропагандистской мысли главного редактора издания, теряющего подписчиков из-за конкуренции с более популярными соцсетями, вызван не болезнью, а стремлением как-то выжить в этом безумном мире чистогана. Вот и теперь о нем написали. Спасибо, что не забыли. Поди плохо!