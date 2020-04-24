Изменит ли карантин расклад на международной арене

Гость в студии доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки Олег Шабров делится с главным редактором "Правда.ру" Инной Новиковой о возможной связи пандемии коронавируса и карантина на международные события.

Как COVID-19 изменит мировую политику?

— Насколько нынешняя ситуация, по вашим ощущениям, изменит политическую картину мира и отношения между странами?

— Я не медик, поэтому медицинскую оценку этим событиям дать не могу. Много версий по поводу того, почему это произошло, является ли это рукотворным или это естественное развитие эпидемии, циклическое. Трудно сказать и версий много. Но, так или иначе, понятно, что, во-первых, эпидемия в том виде, в котором она развивается, вписывается в некоторые особенности современного мира.

С другой стороны, она работает на развитие определенных тенденций. Что я имею в виду?

Например, считается, что естественным территориальным развитием современных развитых стран является появление и развитие мегаполисов. Это первый звоночек, который показал, что мегаполис уязвим по целому ряду позиций, в том числе из-за скученности населения. И то, что мы сегодня видим неслучайно произошло. В Ухане все-таки 40-миллионный город. Отрадно, что китайское руководство быстро локализовало эту проблему. Но я думаю, что если будут возникать эпидемии, то проблемы, связанные со скученностью населения и массовой миграцией населения, конечно, будут усугублять эпидемическую обстановку.

Другой вопрос — каким тенденциям это послужит? Понятно, что некоторые особенности современного мира накладывают отпечаток на многие процессы, в том числе и на такие серьезные, как пандемия.

Сегодня, во-первых, происходит то, что называют глобалисты завершение цикла мировой гегемонии.

Так или иначе мы эту проблему не можем не рассматривать сквозь призму отношений между заходящим, видимо, гегемоном Соединенными Штатами Америки и восходящими экономиками Востока, прежде всего, Китайской Народной Республики.

Так или иначе, естественный передел сфер влияния, который происходит по завершении циклов мировой гегемонии, не может на них не сказаться.

И надо сказать, что китайская система (если информация из Соединенных Штатов Америки и из Китая достоверна) демонстрирует преимущества.

Второе, это глобализация ряда проблем.

Пожалуй, самое важное — это возникновение новых центров влияния. Я имею в виду глобальное влияние транснациональных корпораций, то что называют мировой элитой.

Сегодня под впечатлением от пандемии ставится вопрос о том, что миру нужно мировое, глобальное правительство.

Это давняя мечта транснациональных корпораций. Сегодня ТНК производят половину мировой продукции, и две трети всей внешней торговли — это транснациональные корпорации. Конечно, естественным продолжением усиления их влияния было бы использовать повод, который дает пандемия, для того чтобы убедить различного рода страны, что мировое правительство все-таки нужно.

Третье, то что сегодня нельзя не учитывать, если рассматривать такую экономическую проблему — это исчерпание природных ресурсов.

Оно усиливает остроту борьбы за передел сфер влияния. И конечно, трудно ожидать, что подобного рода ситуации не будут использованы для того, чтобы усилить собственные позиции.

И обратите внимание на то, что вспышка коронавируса практически совпала с обострением отношений вокруг нефти.

Я не знаю, можно ли сегодня говорить о свободном рынке, если цены на базовые продукты, такие как углеводороды, образует не рынок. То ли использован был механизм ОПЕК для обрушения цен на нефть, то ли так совпало. Я плохо верю в совпадения подобного рода. Но думаею, что сложившаяся ситуация работает против тех стран, у которых основная часть экономики связана с добычей и экспортом углеводородов.

Цены на нефть

— О каких странах идет речь: Саудовская Аравия, Иран и Российская Федерация?

— Естественно, для меня, прежде всего, важнее Российская Федерация. Но нужно иметь в виду, что страны-члены ОПЕК, как бы они внешне ни дискутировали с Соединенными Штатами Америки, понятно, что они от Соединенных Штатов Америки зависят.

И я не исключаю сговора, пусть на какое-то время в ущерб самим себе, но всерьез обрушить экономическую ситуацию в России. Я этого не исключаю. Утверждать, конечно, ничего нельзя в таких случаях.

— Договорились с Саудовской Аравией, чтобы обрушить?

— Я говорю о совпадении и о том, что российская экономика очень уязвима. Может быть, это совпадение случайное, а может и рукотворное.

По крайней мере, российская экономика — это одна из экономик, которые, по всей видимости, пострадают от сложившейся ситуации больше чем другие.

Соединенные Штаты потерпят. Для них углеводородные ресурсы не представляют такой большой опасности. Для Китая дешевые углеводороды — это просто подарок. Что касается арабских стран, думаю, что у них тоже есть определенные подушки безопасности. Поэтому я еще раз говорю, меня, прежде всего, беспокоит ситуация, в которой оказывается Россия. И в общем-то, она оказывается в непростой ситуации в связи с тем, что основной источник наших бюджетных доходов серьезно страдает.

Третье, то что вызывает, с одной стороны, позитивное отношение, а с другой стороны, несет в себе серьезные риски. Сейчас, в связи с нашей самоизоляцией, в связи с карантинными мерами, мы в большей степени переносим нашу профессиональную деятельность там, где это возможно, в сферу онлайн.

И должен сказать, что опять это очень в русле тех задумок, которые неоднократно высказывал и Греф, и ректор Высшей школы экономики: надо больше работать дистанционно, удаленно.

Дистанционные формы имеют свои преимущества. Но если дистанционные формы вытеснят реальный образовательный процесс из стен Высшей школы в виртуальное пространство, я не думаю, что это будет хорошо для образования. Во всем хороша мера. Хотя, конечно, есть заинтересованные и экономические, и политические круги, которые хотели бы перенести массовое образование. Элитное образование останется в стенах университетов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер