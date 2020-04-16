Амрам Петросян: Армения — последний бастион христианского мира

Армения является последним бастионом, после падения которого можно начать отсчёт окончания истории христианства.

Такое мнение в беседе с корреспондентом "Правды.ру" высказал лидер международного движения НАР ("Новая Армения") Амрам Петросян. По его словам, в настоящее время значение страны выходит далеко за пределы Закавказья. Это связано с уникальной ролью и значением Армении как первого в мире государства, официально провозгласившего свою приверженность христианству.

К сожалению, на фоне концентрации внимания международного сообщества на ситуации с пандемией COVID-19, для многих деструктивных сил актуализируются процессы по подрывной работе в отношении христианской парадигмы. Это может проявляться в информационной, политической и других сферах. По мнению эксперта, это ещё и важно в контексте того, что многие деструктивные псевдоисламские организации рассматривают христиан как мишень. Поэтому символическое и практическое значение Армении в этих раскладах архи важно.

"Армения является последним бастионом, после падения которого можно начать отсчёт окончания истории христианства. Речь идёт не только о христианстве, как о религиозной конфессии, но и о христианстве как о социокультурном и международном явлении, воплощением которого является Армения", — заявил Петросян.

В XXI веке многим кажется, что религиозное мировосприятие уже потеряло свою значимость в международных отношениях и политике. Однако события 11 сентября 2001 года и выход на международную авансцену "Аль-Каиды"* продемонстрировало обратное. Теперь так называемое "Исламское государство"* (которое прославилось массовыми казнями мирного населения) стало последним "звонком" для всего мира. Потому что следующие игроки, выступающие якобы под знаменем "ислама", будут более масштабными и опасными. Очень важно понимать, что современная христианская модель общественно-политических отношений сталкивается не с исламом как таковым. Наоборот, христиане и мусульмане на протяжении веков демонстрировали прекрасный пример гуманитарного и ценностного взаимодействия. Если где-то в мире делали акцент на "столкновении цивилизаций", то на Ближнем Востоке, где веками жили христиане и мусульмане, выступали за диалог цивилизаций.

"Международное движение НАР ещё в октябре 2015 года направило обращение генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом перестать называть террористическую группировку ДАИШ "Исламским государством"*. Потому, что терроризм не может быть связан ни с одной религиозной конфессией. История Армении, как христианского государства, богата примерами мирного сотрудничества с мусульманами. И в Священном Писании указано что "трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостоите ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире"", — напомнил лидер НАР.

Кроме того, не менее опасным вызовом для христианской этической концепции в мире является "либерализм крайностей" — деструктивное течение, которое до недавних пор было ведущим идеологическим тезисом современного Запада (ЕС и США периода до президентства Обамы). И, конечно же, в Армении роль этого либерального течения приносит свои "плоды". Армения при нынешнем правительстве в том или ином виде поддерживает повестку "либерализма крайностей" (хотя и не нынешняя власть дала старт процессу внедрения этой повестки). Стоит отметить, что международное движение НАР уважает выбор, сделанный армянским обществом в 2018 году на парламентских выборах. Однако ни одно армянское правительство не вправе игнорировать вышеуказанные вызовы и проблемы.

"Либерализм крайностей" крайне опасен и деструктивен для любой традиционной системы ценностей. Это особенно важно для такой страны, как Армения, которая, с одной стороны, является бастионом христианских ценностей, а с другой стороны Армения также является примером христианской страны, выстроившей конструктивные отношения с исламским миром. Кто бы ни был во главе армянского государства, он должен учитывать этот фактор", — уверен Петросян.

По его мнению, пришло время консолидации международного сообщества для реализации всемирного гуманитарного проекта в поддержку христианства в целом и Армении в частности, как страны, находящейся на передовой этой борьбы. В мире должен существовать Христианский фактор как часть глобального баланса сил и интересов. Армения, как страна, приверженная ценностным основам христианской парадигмы, должна стать авангардом этого процесса. Стоит подчеркнуть, что речь идёт не о клерикализации, но о возрождении универсальных ценностей, которые являются фундаментом человеческой цивилизации. В этой связи лидер международного движения НАР выступил с инициативой создания международного штаба по проблематике христианского населения.

"Международное движение "Новая Армения" направило официальное обращение к главам различных христианских конфессий Европы, Азии и Ближнего Востока с призывом к объединению и выработке совместного плана по поддержке христиан Ближнего Востока. Необходимо в Армении создать совместный штаб для оказания гуманитарной и иной поддержки христианскому населению региона и подготовке международной христианской гуманитарной инициативы по поддержанию безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Ведь не зря в Священном Писании сказано, что "очи Господа обозревают всю Землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы Ему", — заключил Амрам Петросян.

*организации, запрещенные на территории РФ