Пандемия в США: как американцы справляются с кризисом

Пандемия в Соединённых Штатах приобрела поистине угрожающий размер. Общее число заболевших уже превысило 600 тысяч, а почти 30 тысяч человек погибли. Только в ночь с 10 на 11 число скончалось более двух тысяч человек.

Эпицентр заражения находится в Нью-Йорке. По последним оценкам, там скончалось более 10 тыс. человек. Серьёзная ситуация складывается в штатах:

Вашингтоне (Сиэтл);

Техасе;

Калифорнии;

Мэриленде;

Массачусетсе и в ряде других регионов Соединённых Штатов Америки.

Из-за того, что тела умерших остаются источником заразы, ритуальные службы и врачи лишают родных возможности проводить в последний путь своих близких в обычном порядке.

Для того, чтобы облегчить работу обычных больниц в городе Нью-Йорке, в порту пришвартовался гигантский плавучий госпиталь военно-морских сил США Comfort. Большое число пациентов, в том числе и из отделений реанимации, приняты на его борт для лечения. 10 тысяч военных помогают развернуть дополнительные полевые госпитали в городе для приёма новых больных.

Это позволило разгрузить нью-йоркские больницы и дать возможность врачам сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом.

Из утешительных новостей, пожалуй, только то, что в палаты интенсивной терапии в больницах Нью-Йорка стало поступать меньше пациентов, чем в предыдущие дни. В Калифорнии начинают массовое тестирование людей, надеясь выпустить на работу тех, в крови которых будут обнаружены антитела, об этой программе официально сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Дональд Трамп периодически говорит о намерении как можно быстрее запустить маховик американской экономики. Сначала он намеревался сделать это к Пасхе. Этого, естественно, не случилось, он сам объявил вскоре о "национальной катастрофе".

К тому же пока медицинские специалисты не советуют это делать, потому что нет серьёзных признаков того, что пандемия остановлена.

Предвыборная гонка

Президент США периодически обвиняет ВОЗ и Китай в сокрытии информации и потворствовании пандемии на начальном этапе.

Предвыборная гонка между тем продолжает набирать обороты.

На днях руководитель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф выступил с инициативой учреждения специальной комиссии, которая должна расследовать то, как нынешние власти действуют во время эпидемии коронавируса.

Очевидно, что это делается для того, чтобы дать понять республиканцам, Дональду Трампу, что за недостаточные энергичные меры и плохую подготовку во время этой трагедии они понесут ответственность.

В прессе усиленно раздувается тема, например, что не хватало аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а больницы не были готовы к приёму такого количества пациентов.

Но это нормальное явление американской политической жизни: Джо Байден и демократы будут и впредь использовать любую возможность обрушить рейтинг Трампа.

Трамп же боится того, что его успехи в экономике будут практически обнулены. Дело в том, что за минувшие месяцы карантина в США было уволено с работы 16 миллионов человек. А ведь прежний, предельно низкий уровень безработицы в 3% Трамп считал своим огромным личным достижением.

Один из прогнозов — возможно, что в центральных районах страны, наименее пораженных коронавирусом, будет всё же через какое-то сравнительно короткое время возобновлена экономическая активность.

Карантин в Вашингтоне

Жизнь вокруг меня в Вашингтоне мало напоминает нормальную. Пока здесь число заболевших не так велико, как в Нью-Йорке. Общее число заболевших чуть более двух тысяч. Число скончавшихся всего несколько десятков — не дотягивает до сотни. Ещё встречаются гуляющие с собачками. И тем не менее…

Уже каждый четвёртый встречный на улице — в маске.

13 апреля в супермаркеты GIANT и Whole Foods перестали пускать без маски.

Не работают кафе, рестораны, закрыты детские площадки, на улицах по ночам постоянно дежурят усиленные передвижные наряды полиции.

Видимо, опасаются воровства, ибо многие магазины закрыты.

Когда я попытался в 7 часов вечера пойти на стадион неподалёку от университета Говард, меня остановили на беговой дорожке двое сотрудников, сказав, что все стадионы и все парки в Вашингтоне официально закрыты для посещения. Получается, хочешь бегать — бегай днем по городу. Или же приходи на стадион ночью, нелегально, когда там уже нет охраны.

В Вашингтоне, округ Колумбия, указом мэра Мюриел Баузер введён комендантский час.

Еще в конце марта она угрожала тем, кто будет на улице без веских причин, штрафом в 5000 долларов или лишением свободы на 90 дней. Исключение делается для выхода на пробежку или похода в продуктовый магазин. Надо сказать, что пока никого не наказывают, ибо улицы после 8 вечера пусты, люди подчинились, за редкими исключениями.

В аптеку поликлиники, к которой я прикреплён, зайти невозможно.

С тобой разговаривает служитель в маске, стоящий у стеклянной двери. Он на специальной подложке готов взять твой рецепт, не прикасаясь к нему руками, сам отправится к прилавку, потом принесёт тебе нужное лекарство.

Сама клиника принимает людей только с чем-то срочным и полностью подчинена лечению пациентов, заболевших коронавирусом. И, как утверждает мой доктор Берри Кларк, таковых много.

Улицы практически пустые.

Устранены с улиц все бездомные, которые собирались возле вентиляционных отверстий, выходящих из метро, спали возле них. Собирались на специальных остановках для того, чтобы отправиться в ночлежки.

В полиции создана специальная группа, которая занимается ночлежками.

Там обрабатывают помещения дезинфицирующими препаратами. Бездомные также могут являться жертвами и источниками потенциального заражения.

В целом граждане стараются соблюдать дистанцию.

Не приближаться друг к другу. Концепт личного пространства вообще в США чрезвычайно развит. А тут ещё добавился коронавирус.

В США я не слышу таких разговоров, которые циркулируют в российских социальных сетях, на тему, что это какой-то всемирный заговор, что всё преувеличено, что не надо опасаться и т. д.

О том, что нужно возобновить экономическую активность, говорят скорее в Белом доме и представители деловых кругов.

Граждане в целом настроены на то, чтобы оберегать себя. Они поддерживают меры карантина, самоизоляции, необходимости оставаться дома и готовы терпеть. По данным телекомпании CNN, более половины американцев поддерживают призыв оставаться дома и считают ограничительные меры оправданными.

По самым осторожным прогнозам, экономическая активность сможет возобновиться только к концу мая. Несмотря на то, что Дональд Трамп хотел бы возобновить её поскорее, в конечном итоге он решил переложить ответственность на губернаторов, дав им право решать, когда они начнут избавляться от ограничений карантина. Обозреватели предрекают США самый значительный экономический спад за весь период после Великой депрессии.

США привыкли быть впереди всей планеты по технологическим достижениям, по жизненному уровню, по военной мощи.

Но то, что они оказались в числе стран, лидирующих по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, американцев совсем не вдохновляет.