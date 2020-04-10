Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны

Польша отмечает 10-летие катастрофы Ту-154 под Смоленском. На этот раз брат погибшего президента Ярослав Качиньский ни слова не сказал о необходимости разоблачения "русских убийц".

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Ни слова о "русских убийцах" поляков под Смоленском

Президент правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский выступил с традиционным обращением на Польском радио по поводу 10 летнего юбилея Смоленской катастрофы самолета Ту-154, в которой погиб его брат — экс-президент Лех Качиньский и многие представители тогдашней польской элиты.

Как отмечает польская пресса, впервые не было слов о якобы скрытых причинах трагедии, не выдвигались тезисы об "убийстве поляков русскими", в частности, в результате загадочных взрывов на борту.

Польская газета Wyborcza напоминает, что Ярослав Качиньский после прихода к власти в 2015 году объявил о скором "выяснении истины", сегодня все это уже более не насущная проблема. Качиньский не сказал, и его ни разу не спросили о том, как проходит расследование Антони Мачеревича. Не было ни слова и о расследовании прокуратуры, отмечает газета.

Президент PiS сосредоточился исключительно на воспоминаниях о личности своего брата. Качиньский подчеркнул, что покойный Лех оставил "очень серьезный" след в польской истории.

"Брат продолжал свою политику, несмотря на трудности, несмотря на индустрию презрения. Он не сделал ни шагу назад, и это изменило Польшу", — сказал Ярослав Качиньский.

Поездка в Смоленск отменена

Ежегодно польская делегация посещала 10 апреля место гибели польской элиты под Смоленском и, заодно, мемориал гибели польских военнослужащих в Катыни. Однако в этом году из-за позиции Варшавы, откровенно фальсифицирующей события Второй мировой войны, этот визит в российском обществе был поставлен под сомнение.

Варшава под предлогом эпидемии коронавируса сначала сократила списки делегации, а затем отменила выезд в Смоленск, так как якобы о Россия не предоставила однозначного ответа "относительно логистики". Об этом заявил Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик. Он объяснил, что должны соблюдаться "процедуры безопасности", но за неделю до визита не было письменного согласия от РФ.

МИД России в официальном заявлении выразил удивление"новым провокационным бегством польских властей". МИД заявил, что был готов организовать визит, но не получал полноценной информации о составе участников и программе мероприятия до 25 марта. По данным министерства, "состав и количество делегаций и другие данные часто менялись", и это требовало "новых договоренностей".

"Вместо благодарности мы сейчас имеем дело с провокационной неблагодарностью. Это остается на совести польских политиков, которые до сих пор спекулируют на священной теме своих граждан, погибших в результате катастрофы. Мы сделали соответствующие выводы", — говорится в заявлении российского МИДа.

Качиньский просит у Мачеревича доказательств

Сам руководитель правительственной комиссии, расследующей причины катастрофы, Антони Мачеревич уверяет, что доклад уже написан, однако его обнародуют не 10 апреля, а несколькими днями позже по причине Страстной недели и "периода жестких ограничений в связи с эпидемией коронавируса".

"Но основные факты скоро обнародуют", — заверил он, в очередной раз подчеркнув, что "это сложно себе вообразить, но на самом деле причиной трагедии стала не случайность, а взрыв самолета в воздухе".

Заметим, что в Польше появился так называемый "технический доклад", который, не содержал никаких технических данных.

Выдвинутая в этом документе гипотеза о взрыве термобарического заряда на борту самолета, как и прежние версии о взрыве в крыле или салоне машины, долго не продержалась.

В конце марта Ярослав Качиньский в эфире "РМФ ФМ" ясно дал понять, что он ждет от Мациевича доказательств.

"Не следует выдвигать не прошедшие тщательную проверку тезисы, которые могут каким-то образом нарушить общественное спокойствие. Это должно быть что-то подкрепленное убедительными доказательствами", — сказал Качиньский.

Единственный официальный польский документ на тему причин произошедшей в 2010 году катастрофы — это доклад правительственной комиссии Ежи Миллера, которая сделала вывод об отсутствии:

скачка давления

температуры,

звука,

что могло бы свидетельствовать о взрыве на борту.

Позиция России по катастрофе Ту-154

В пятницу официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что СК России "открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы Ту-154".

Сотрудники СК предоставляли польской стороне доступ к агрегатам и конструктивным элементам Ту-154, хранящимся на аэродроме Северный. Фрагменты самолета признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны.

Выводы российских следователей следующие:

Самолет летел слишком низко и слишком быстро снижался, двигаясь при этом на автопилоте в густом тумане при минимальной видимости. Несмотря на предостережения диспетчеров, пилоты не стали уходить на запасной аэродром. В итоге на высоте менее 7 метров от земли "Туполев" задел левым крылом дерево, перевернулся шасси вверх и рухнул.

Напомним, что в результате крушения самолета Ту-154 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его жена Мария, высшие военные и государственные чиновники, парламентарии.

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