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Автор Любовь Степушова

Жара убьет коронавирус? Ситуация в Эквадоре это опровергает

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Вирусологи в России уверены, что эпидемия COVID-19 канет в лету после наступления лета, но ситуация в Эквадоре это опровергает.

Тела погибших от коронавируса оставляют на улице в Эквадоре

В Гуаякиле жара, которая не убивает вирус

Многие российские вирусологи уверяют, что грипп, вызываемый коронавирусом SARS CoV-19, с наступлением теплого времени года сойдет на нет, так как вирус гибнет или становится незаразным при температурах воздуха около 20-25 градусов по Цельсию.

Однако события, происходящие в городе Гуаякиль, в Эквадоре, где сейчас температура составляет 25 градусов утром и 32 градуса днем, заставляет усомниться в этом тезисе.

Вирус был завезен в страну "нулевым пациентом" из Испании в конце февраля. Эквадорца встречала кампания из 30 человек, которая быстро разнесла заразу по стране, где проживают 17 миллионов человек.

Фотоснимки Гуаякиля с трупами на улицах до сих пор являются одними из самых шокирующих в интернете.

С февраля количество случаев заражения в стране росло в геометрической прогрессии, и Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) заявляет, что в ближайшие недели оно будет увеличиваться.

По состоянию на 8 апреля, по официальным данным, в Эквадоре было выявлено 4 450 случаев заражения, 242 подтвержденных летальных исхода и 240 случаев смерти "вероятно по причине COVID-19 ".

Реальное число погибших пока неизвестно, существуют только приблизительные оценки. Как пишет "Би-Би-Си", чиновник Хорхе Вейт, "отвечающий за вывоз трупов в Гуаякиле", заявил 1 апреля этого года, что, по мнению экспертов, число погибших из-за коронавируса может достичь 3 500 только в провинции Гуаяс, где расположен Гуаякиль.

Вирус устойчив к влиянию внешней среды

Как сказал "Правде Ру" заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин эти факты свидетельствуют о том, что, на самом деле, этот вирус достаточно устойчив к влиянию внешней среды, и нам мало что про него известно.

И просто надеяться на то, что станет тепло, и вирус исчезнет, "наверное, это не совсем правильно".

По словам депутата:

  • "это должно нас мобилизовать на продолжение комплексных мер, направленных на снижение инфицирования",
  • необходимы "проверенные меры, направленные на прерывание этого эпидемического цикла методом карантина и самоизоляции".

Николай Говорин уверен, что будет идти выработка иммунитета к этому вирусу, и есть "очень интересные данные эпидемиологов, которые считают, что этот коронавирус может превратиться в обычный сезонный грипп".

"Я думаю, что после того, как закончится пандемия, будут сделаны очень серьезные выводы и в нашей стране, что такое эффективная система здравоохранения. Одним из критериев, на мой взгляд, является умение мобилизоваться по таким глобальным вызовам и эффективно действовать при массовом поступлении граждан. Наша страна в этом плане, конечно, имеет исторический позитивный опыт Великой Отечественной войны, и санитарно-эпидемиологическая служба на самом деле одна из лучших", — резюмировал Николай Говорин.

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Темы covid-19 эквадор коронавирус николай говорин
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