В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии

Турция идет по пути Италии в коронавирусной эпидемии. Это вынуждает Минобороны страны уменьшить военное присутствие в Сирии.

Кампания против коронавируса стартовала в Турции

Турция идет по пути Италии в эпидемии Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в Турции растет более быстрыми темпами, чем это происходило в Италии. Турецкий биолог Эмра Алтиндис из Бостонского колледжа в США заявила, что число летальных исходов удваивается каждые 3 дня, а число случаев заражения — каждые 4 дня.

"Динамика в нашем случае намного быстрее, чем в Италии, когда мы сравниваем увеличение числа случаев заражения после первого положительного теста", — сказала Алтиндис, которую цитирует турецкое издание Yenicaggazetesi. com. tr.

По ее мнению, у Турции два слабых места:

"мы не объявляем серьезный карантин ", что "вызовет серьезное сожаление в обществе в будущем",

", что "вызовет серьезное сожаление в обществе в будущем", и "имеем низкий уровень тестирования".

"Южная Корея была успешной в борьбе с инфекцией отчасти потому, что опрашивала двадцать тысяч человек в день в стране, где проживают 50 миллионов человек", — добавила Алтиндис.

Заметим, что в Турции с населением 82 миллиона человек проведено на сегодняшний день около 220 тысяч тестов. Спустя четыре недели после официального начала эпидемии, число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекций достигло 8 марта 34 109 случаев (30 217 — днем ранее). Число погибших — 725 человек.

Эрдоган поздно отреагировал на коронавирус

По мнению многих турок, их президент Реджеп Эрдоган поздно отреагировал на эпидемию, оправдывая свои действия тем, что надо заниматься экономикой.

Однако в последние дни им были введены жесткие карантинные меры. Школы и международные авиаперевозки были закрыты, а всех, кто прибывал из-за границы, стали отправлять на обязательный карантин.

Тридцать крупнейших городов страны ушли на самоизоляцию на 15 дней, для лиц моложе двадцати лет был введен комендантский час. В Стамбуле ограничено движение транспорта, в некоторые районы могут въезжать только транспортные средства, перевозящие жизненно важные грузы. Принято решение ограничить там часы работы торговых центров и закрыть набережную, также объявлено о строительстве двух эпидемиологических больниц рядом с аэропортами Стамбула.

Между тем, министр здравоохранения Фахреттин Коджа отверг идею дальнейшего ужесточения карантина, он сказал, что люди должны вести себя дисциплинированно и самоизолироваться.

Высокий уровень заражение среди медиков и недостоверная информация

К правительству у общества есть еще претензии, так, турецкий журналист Мирай Эрбей заявил, что "правительство прилагает больше усилий для ограничения потока информации, чем для борьбы с вирусом".

"То, что я вижу в своей больнице и по моему окружению, говорит о том, что реальные цифры, по крайней мере, в два-три раза выше официальных", — сказал он.

Об этом же сообщил изданию Balkan Insight анонимный доктор.

"Эпидемия Covid19 разразилась в Турции ", — сказал он. По его словам, сейчас наступают роковые дни, поскольку те, кто ранее возвращался домой из-за границы, не соблюдали карантин, а инкубационный период мог составлять до 14 дней. Поэтому есть опасения, что новые зараженные появятся в массовом порядке в первой половине апреля.

Ситуация усугубляется отсутствием защитных средств в больницах и высоким уровнем заражения среди врачей, но "мы не можем говорить открыто, потому что на нас оказывается очень серьезное политическое давление ", — пояснил анонимный доктор.

Доктор Алтиндис также считает, что пациентов намного больше, чем официально зарегистрированных.

"Либо правительство скрывает реальные цифры, либо в Турции происходят очень странные вещи. Похоже, власти хотят показать, что они успешно справляются с кризисом. Они знают, что эпидемия может иметь очень серьезные политические и экономические последствия", — сказала она.

Экономические меры поддержки населения эксперты называют слабыми. Нет ни отсрочки платежей по ЖКХ, ни пособий по временной безработице.

Минобороны Турции выводит контингент из Сирии

Из-за быстрого распространения коронавируса министерство обороны Турции заявило, что передвижения турецких солдат в соседней Сирии должны быть ограничены, об этом сообщает немецкая Mercur.de.

В заявлении министерства говорится о сокращении численности персонала в Сирии и ограничении передвижений, за исключением "абсолютно необходимых".

Турция с октября месяца прошлого года наращивала военное присутствие в провинции Идлиб и в северных курдских районах. После неудачи в борьбе за трассу М5, она стала укреплять наблюдательные пункты севернее трассы М4.

Турецкая армия контролирует часть приграничной территории Сирии и одну треть провинции Идлиб, и ведет военное патрулирование вместе с российскими войсками.

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