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Автор Любовь Степушова

Возможен ли в Белоруссии военный переворот?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Почему оппозиции будет трудно перехватить власть в Белоруссии, рассказал "Правде.Ру" политолог Николай Межевич.

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Грёзы о военном перевороте в Белоруссии

Координатор оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко в интервью сайту Charter97. org ("Хартия-97") заявил, что ситуация в Белоруссии с распространением коронавируса хуже, чем официально заявляют власти:

"И уже сегодня можно говорить, что в у нас в стране несколько тысяч больных коронавирусом и несколько сот умерших".

Упрекая власти в бездеятельности, Бондаренко считает, что "идет спланированное заражение населения Белоруссии".

"Мы видим, что целенаправленно заражаются самые различные группы массовым способом:

  • через работающие театры,
  • проводимые спортивные мероприятия с участием большого числа болельщиков,
  • военный парад,
  • различные совещания государственных служащих,
  • давление на руководство школ и университетов с тем, чтобы они проводили занятия в очном режиме", — заявил Бондаренко.

Оппозиционер прогнозирует, что на этом "переломном этапе истории" военные должны взять на себя ответственность за судьбу страны.

"Сегодня не самые лучшие генералы находятся на ведущих должностях, но даже их может вынудить к действиям сложившаяся ситуация. Я не говорю, что смена Лукашенко произойдет буквально завтра, но это может произойти в близкой перспективе", — сказал Бондаренко.

На штыках генералов к власти придет Варшава

А когда эпидемия закончится, белорусская оппозиция сделает так, чтобы у власти пришло новое правительство -" Правительство Национального Спасения", продолжил оппозиционер.

"В него войдут менеджеры, которые будут решать очень сложные вопросы, вставшие перед страной в последнее время и возникшие за годы правления Лукашенко", — сделал вывод Дмитрий Бондаренко.

Как сказал "Правде Ру", директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, часть "оппозиционной тусовки" и ее издания "Хартия 97", заседает в Варшаве, другая — в Минске, и они выступают не против президента Александра Лукашенко, а против системы власти в Республике Белоруссия.

"Но сейчас в тактических целях они направляют удар против президента", — уточнил Николай Межевич.

Политолог отметил, что оценку действиям Александра Лукашенко дадут избиратели голосованием на президентских выборах, которые не отменены, " хотя ситуация, конечно, сейчас не самая простая, и вряд ли к осени она будет проще".

А где программа действий в экономике?

Перехват власти, в этих условиях "не будет простым делом, поскольку для этих людей ( оппозиции) есть одно требование: у них должна быть программа действий".

"Господа, вы критикуете, к примеру, господина Лукашенко за поддержку государственных предприятий. Действительно существует масса теорий, определенные наблюдения, которые говорят, что госпредприятия неэффективны. Но есть ровно столько же теорий, наблюдений и ученых, экспертов, которые считают, что госэкономика эффективнее. Вы конкретно скажите, что вы будете делать с экономикой Белоруссии, если вы придете к власти?", — сказал Николай Межевич.

По его словам, обычно люди из "тусовки" ему отвечают: "Приватизируем".

На это Николай Межевич им отвечает: "Вы знаете, как это происходило в России в 1992 году. Вы хотите в своей стране то же самое? Вы уверены, что вы у этой власти удержитесь? Ибо сейчас не 1992 год, и люди другие, и время другое".

Что означают "странные полуулыбки"?

Ответа, как правило, нет, а есть "пожимания плечами и какие-то странные полулыбки", сказал эксперт.

Он не верит, что за белорусской оппозицией "скрывается что-то серьезное".

"Призывы из Варшавы и из других мест к свержению власти можно оценить как подстрекательство. К этим призывам, я думаю, ни один благоразумный российский эксперт не присоединится", — резюмировал Николай Межевич.

Telegram-канал «Трыкатаж» 30 апреля 2019 года сообщил, что задержанный за взятку бывший заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин,  состоял в группе из пяти или шести высокопоставленных офицеров Минобороны и МВД страны, которые готовили «антилукашенковский заговор».

Директор Института СНГ Константин Затулин рассказал "Правде.Ру", почему Александр Лукашенко бравирует игнорированием эпидемии коронавируса.

  

Темы польша белоруссия николай межевич военный переворот александр лукашенко
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