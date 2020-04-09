Финский эксперт: пандемия - новый Гитлер для Европы

По мнению финского ученого, общественного деятеля, правозащитника, создателя и руководителя финляндского Антифашистского комитета Йохана Бекмана, в настоящий момент в Финляндии патовая ситуация из-за пандемии коронавируса, а правительство страны не справляется с возникшими проблемами.

Коронавирус – главная причина краха Евросоюза?

Читайте начало интервью:

Россия и Финляндия: чья медицина лучше справляется с пандемией

Гуманитарная помощь из России

Йохан Бекман: — Борьба с такими проблемами в России весьма хорошо организована. Люди понимают и уже участвуют. Есть рекомендация о самоизоляции, никакого комендантского часа здесь нет, но комендантский час уже есть в Испании, комендантский час есть в Италии. Я думаю, что в Финляндии тоже сейчас нужен комендантский час. Конечно, очень много говорили раньше о том, что как в Финляндии все хорошо. Но, к сожалению, должен говорить о том, что не все хорошо сейчас в Финляндии. У нас большие проблемы. Я каждый день с утра до вечера наблюдаю за тем, что показывает наш телевизор, слушаю радио и так далее. Можно откровенно сказать, что наше правительство не справляется.

Надо сейчас отправить финнам гуманитарную помощь из России:

элементарное оборудование,

а также экспертов,

также оборудование для того, чтобы дезинфицировать помещения в Финляндии.

Такого вообще не видели в Финляндии. В Испании, в Италии медицина тоже высокого качества, но, когда будет пик пандемии, тогда что делать? Главное, чтобы это остановить.

То, что делает наше правительство — правильно, но это надо было сделать месяц назад. А они решили создать группу экспертов лишь вчера. В ней в основном математики. Они решили, что математики могут понять и предсказать, как это все будет развиваться.

В Хельсинки уже есть блокпосты, но я вижу по видео, в новостях, там все равно машины ездят, все равно есть движение. Это же ни какая не изоляция, если движение постоянно. Кстати, среди моих друзей многие уже заболели коронавирусом. Даже молодые здоровые мужчины, 35 лет приблизительно. Это очень тяжело, это очень опасно.

— Какую помощь они получают?

— Никакую помощь не получают. Они дома болеют. Видимо, их забирают только в случае чего-то более серьезного. Даже здоровые люди умирают.

— Они проходят тест, если он оказывается положительным, но без тяжелых симптомов, их отправляют болеть домой?

— Никаких тестов нет. Я не слышал, что у нас в Финляндии проводятся какие-то системные тесты.

— А как они понимают, что именно коронавирус, а не воспаление легких или еще что-то?

— Это очевидно. У человека высокая температура, он кашляет, не может дышать. В общем, чувствует себя очень плохо, не может стоять, не может ходить и думает, что ему просто не хватает кислорода в легких. Это очень тяжелое, опасное и страшное состояние. Я поговорил по WhatsApp со знакомыми, которые болеют коронавирусом. Я был удивлен, потому что они даже не могли нормально разговаривать.

— И они лечатся амбулаторно?

— Все мои друзья, которые заболели, они молодые, поэтому считают, что могут дома лежать.

— Как ни странно для наших либеральных оппонентов, они обращают внимание на то, что страны, где развит государственный сектор медицины, быстрее справляются с вирусом. Китай — очаг распространения заразы, справляется достаточно динамично. Какое соотношение в Финляндии государственной и частной медицины?

— У нас государственная сфера очень развита. Но, в любом случае, у нас есть большие проблемы с руководством, потому что в государстве надо сразу же принимать решения. Как в России был создан Мишустиным оперштаб. Этот оперштаб занимается абсолютно всеми вопросами, которые касаются борьбы с коронавирусом и так далее. Но в Финляндии до сих пор ничего нет. Сейчас финские математики работают над тем, как распространяется вирус.

— Для оценки ситуации, возможно, а не для выработки каких-то рецептов?

— Да, для оценки развития в будущем. В Финляндии государственная медицина развита намного лучше, чем в Америке, например. Но Финляндия не Китай, Финляндия не Советский Союз, Финляндия не Россия. У нас проблема с руководством, потому что, когда угроза эпидемии, надо сразу же оперативно принимать решение, сразу же создавать оперштаб, сразу же закрыть границы, сразу же закрыть рестораны и так далее. Таким образом только можно повлиять ни ситуацию. Самоизоляция — очень хорошее понятие, очень хорошее слово. Это даже невозможно перевести на европейские языки, потому что у нас только карантин, комендантский час. Я пытаюсь объяснить моим друзьям в Финляндии, что в России нет комендантского часа, в России нет карантина, у нас самоизоляция.

— Это так же, как я своим европейским друзьям пыталась объяснить, что такое самоцензура в журналистике. Они не понимают. Цензура, это они понимают.

— Мы понимаем. У нас в Финляндии среди журналистов самое популярное слово — самоцензура.

Помощь Евросоюза — дырка от бублика

— Мы все-таки родственные народы. Почему Европа так быстро сдалась коронавирусу? Быстрее, чем 80 лет назад сдалась Гитлеру? Где все эти механизмы взаимопомощи, солидарности, какие-то единые рецепты оказания социальных услуг, которые за многие десятилетия существования Евросоюза должны быть выработаны уже до автоматизма. И вот критическая, форс-мажорная ситуация, а мы видим, что европейские структуры оказываются совершенно беспомощными перед лицом этой угрозы. Почему это произошло?

— Хорошо сказано, пандемия — это новый Гитлер. Почему? По-видимому, потому что нет никакой Европы. Сегодня утром позвонила журналистка из Италии, которую я спросил, как Евросоюз реагирует.

Она говорит: "Какой Евросоюз? У нас уже нет никакого Евросоюза. Уже полтора месяца я про Евросоюз ничего не слышала. И военного блока НАТО тоже уже нет. Я ни слова не слышала про НАТО. Эта якобы мощнейшая гарантия нашей безопасности, но НАТО нигде нет".

— НАТО — военная организация, а не гуманитарная, не гражданская.

— Они должны реагировать на чрезвычайную ситуацию. У них должен быть какой-то план. То, что сейчас происходит — это хуже войны. Армия на улицах в Испании, в Италии, в Финляндии. А где Евросоюз? Уже не существует. Евросоюза уже нет. Все правительства Европы сейчас просто изолированы и все должны справиться в этой ситуации самостоятельно. Нам поможет кто? Шойгу. Он отправит самолет в Италию, в Америку и так далее. Это наша единственная надежда, я так вижу.

Беседовала Дарья Митина