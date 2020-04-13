Йохан Бекман: Финляндия не успевает реагировать на эпидемию

Финский ученый, общественный деятель, правозащитник, создатель и руководитель финляндского Антифашистского комитета Йохан Бекман, оказавшийся в Москве до закрытия границ, не спешит на родину, где коронавирусом заразились его знакомые. Ситуация в соседней Финляндии намного хуже, чем в России. Самое страшное, по словам Бекмана, что правительство Финляндии не успевает реагировать на смертельный вызов.

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— Финляндия официально обращалась за помощью или Россия официально предлагала Финляндии помощь?

— Я предлагал в Facebook. Я не знаю, но уверен, что за кулисами какие-то разговоры есть, потому что у нас вся пресса пишет уже неделями, что у нас нет нормального оборудования, что маски какие-то старые, годами, десятилетиями лежали на каких-то складах.

— Я обошла два десятка столичных аптек, нет никаких масок вообще. В магазинах выдают кассирам, уборщицам, но частному человеку с улицы купить маску невозможно.

— Но частному человеку не надо быть на улице! Надо быть дома!

Неблагодарный Запад

— Примечательно, что на помощь Европе приходят именно те страны, которых в Европе не очень любят, которые в Европе не в самом большом почете. Россия, на которую наложены санкции со стороны всех европейских стран, и Китай, который уже оказал помощь 16 европейским странам. Про Россию пишут, что это "пиар Путина", это "мирное завоевание Путиным Европы". Каких только глупостей не приходится читать. Наша позиция простая. Мы не смотрим на то, что Италия присоединилась к санкциям. Мы не Италии помогаем, не Испании, не Финляндии. Мы боремся с эпидемией. Эпидемия границ не признает, поэтому там, где очаг больше, там и надо помогать. Именно по этой логике помогаем в Италии. Тем не менее на эту тему очень много спекуляций. Как ты думаешь, в Европейском союзе разбор полетов после эпидемии произойдет? И какие будут сделаны выводы и будут ли вообще сделаны?

— Думаю, пока рано говорить о каких-то выводах, потому что, может быть, все только начинается сейчас или, может быть, пик уже был.

Есть хорошее русское слово — милосердие. Это от чистой души, от доброго сердца Россия поможет.

Известно, что министр обороны России раньше был министром чрезвычайных ситуаций, тогда он вообще руководил такой миссией по всему миру. Напомню, что, например, Япония, когда там было землетрясение, тогда Россия отправила помощь туда. А что сделали японцы после этого? Они начали требовать себе Курилы. Никакой благодарности нет.

75 лет тому назад тоже оказали помощь европейским народам. Сразу после этого создали военный блок НАТО, разнообразные новые планы против России, Москвы, против Советского Союза.

— Холодная война.

— Холодная война против Советского Союза, потом уже распад Советского Союза и так далее.

Я думаю, что финнам эта помощь сейчас нужна, потому что Финляндия рядом с Россией. Это и для вас может быть опасно. Я думаю, что реагировать надо на это.

— Россия сейчас находится не в лучшей экономической форме. Нужно как-то по-другому выстраивать экономические и социальные отношения между собой, потому что в экономический кризис выживает сильнейший, слабейшие загибаются. Неужели не будет какой-то переоценки ценностей в Европе?

— Какие ценности у НАТО? Бомбить Югославию. Это их главная ценность. Евросоюз нам не поможет сейчас. Я ни строчки не читал в наших новостях о том, что Евросоюз предлагает нам помощь.

У правительства была большая пресс-конференция и они сказали, что у нас очень много пациентов в больницах. Это уже все знают. А что дальше? Надо же какие-то решения, какие-то выводы, как-то решать вопрос. Надо было закрыть Хельсинки и столичный регион уже месяц назад. В результате все финны вернулись из Италии, Испании, и там в аэропорту Хельсинки никакого контроля не было. Наше правительство не контролирует аэропорт.

Шараханья финского правительства

Потом наше правительство сказало людям, что нельзя жить на даче, надо вернуться в город. Я не могу понять эту логику.

Самоизоляция по-фински — это домик на берегу озера, сауна, лес и так далее. Финны, конечно, протестуют. Они все равно уехали на дачу. Потом наши власти предлагали еще сухой закон ввести в Финляндии. Тогда уже пошли такие протесты, что угрожали какими-то последствиями. Это самое опасное, что можно в Финляндии — предлагать сухой закон.

— Думаю, что дело не в неопытности министров. Президент у вас не такой уж неопытный. Либеральная экономическая модель не способна справляться с такими ситуациями. Для них главное, чтобы выжила элита, выжил истеблишмент, выжил крупный бизнес, а на нужды простых людей им, в общем-то, плевать. Это не в характере финнов или русских. Сама либеральная капиталистическая модель такая.

Что финны пишут в соцсетях?

— Крайне недовольны тем, чем занимается наше правительство, потому что наше правительство не может предпринять никаких решений — абсолютно парализовано. И то, что они предприняли какие-то хорошие решения, все это было сделано поздно.

Финские журналисты начали очень резко критиковать правительство. Наши журналисты обнаружили, что группа по борьбе с коронавирусом ни разу не собралась. А что народ может сделать? Сидеть на даче и ждать. Бунтовать, что ли? Переворот устроить?

Оппозиционная "Коалиционная партия" отправили письмо нашему правительству. Там сотни вопросов, надо на них конкретно ответить.

— Это коалиция оппозиционных партий?

— Нет, она называется "Коалиционная партия". Из традиционных буржуазных партий Финляндии они образовали коалиционную. Они отправили список вопросов правительству Финляндии. Там более сотни конкретных вопросов о том, какие меры предприняты правительством против этой угрозы. Надо было бы передать все эти полномочия каким-то органам. Здесь в России оперштаб отвечает за все, что происходит. Постоянно поток информации идет от оперштаба.

Это просто кошмар, я не могу понять, что происходит в моей стране. Наш президент Ниинистё предлагал фактически переворот. Он предлагал создавать альтернативную структуру, которая руководит процессами, связанными с коронавирусом.

Попытка госпереворота в Финляндии?

— У нас тоже такая структура существует. Тот же самый оперштаб Мишустина.

— Нет, это не оперштаб. По данным нашей прессы, президент предлагал передать полномочия этому органу. Он еще предлагал создать Совет безопасности, но у нас в законодательстве нет никаких Советов безопасности.

— У нас есть. Теперь там Медведев заседает.

— Но Финляндия не Россия. Может быть, наш президент знает, что в России есть, и поэтому он тоже хочет такой. Но, на самом деле, события развивались неделю назад очень серьезно. Президент предлагал создать Совет безопасности и передать полномочия правительства для того, чтобы справиться с коронавирусом.

Наше Правительство ответило, что предложение имеет антиконституционный характер. Президент вообще не должен вмешиваться в работу правительства. Фактически в Финляндии была неуспешная попытка так называемого "дворцового переворота".

Это связано с личным опытом нашего президента Ниинистё, потому что в 2004 году, когда было цунами в Таиланде, он с двумя своими сыновьями был в его эпицентре. Они еле-еле выжили.

Наш президент видимо понял, что такое гуманитарная катастрофа. Он понимает, что угрожает нашему народу, поэтому предлагал правительству создать новый орган, который имеет полномочия справиться с этим кризисом, но правительство отказалось. Опять продолжается то же самое: никаких решений, никаких реакций на ситуацию.

Беседовала Дарья Митина