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Автор Инна Новикова

Фильмы ужасов в реале — биооружие США уничтожает создателей

Мир

В прямом эфире — главный редактор Правды. Ру Инна Новикова и экономист, руководитель направления "Восток" Саид Гафуров попробовали рассмотреть и суммировать все, что известно о коронавирусе. И чем больше становится известно о COVID-19, тем больше конспирологические версии обретают форму фактов.

COVID-19 - конспирология становится реальностью

— Саид, ты обещался рассказать большие тайны, которые теперь становятся известны.

— Да, теперь мы уже знаем, что в 2015 этот коронавирус не просто существовал, а был на такой стадии разработки, что об этом уже было написано в научном издании. Считается, что он сначала был выведен на летучих мышах, потом использовали сумчатых для передачи этого вируса людям, поскольку передать его от летучей мыши к человеку напрямую было невозможно.

В результате была создана такая жуткая вещь, которую сейчас многие искренне называют новой платформой для создания самого современного оружия. При этом в 16-м году в США, когда кто-то понял, что они сделали, тут же приняли решение о запрете на проведение этих научно-исследовательских работ на территории США. А еще в 2015 году был опубликован фактически отчет по работам, выполненным по гранту.

COVID-19, а также его прародители и потомки

— В журнале Naturе Medicine.

— Да, все это в нормальной ситуации делается, а закрытые военные разработки, естественно, публиковать не можешь. Соответственно, твоя научная репутация, которая сейчас меряется всеми этими публикациями, индексами страдает. И поэтому нормальная практика в мире, что ты переводишь какую-то закрытую военную разработку в открытую, относительно безобидную.

Хотя в этой ситуации, конечно, очень сложно говорить о безобидности, ведь люди разрабатывали вирус, поражающий человека, которого не было в природе и быть, скорее всего, не могло никогда. Очень маленькая вероятность, что он когда-нибудь мог бы возникнуть сам по себе, потому что для этого требуется очень много самых разных условий в одном моменте.

В нарушение Конвенции о запрете разработки бактериологического оружия наши американские партнеры, как выражается наш Президент, продолжают эти разработки вовсю. Больше того, они официальным решением запретили это делать на территории США, потому что есть подписи разработчиков, это — очень важно, и есть финансово-творческий отчет по результатам научных грантов.

И последним в этом списке идет Уханьский институт вирусологии. Это совершенно очевидно означает, что, когда им запретили проводить работы на территории США, они решили их закончить и завершить, переведя практическую и завершающую часть опытных исследований в Ухань. 

Мы, конечно, не знаем, на какой стадии они их туда передали и что китайская сторона делала. Но нынешние не очень внятные, но тем не менее очень мрачные и грозные обвинения, которые китайское Министерство иностранных дел делало, говорит о том, что они в результате расследований поняли, что этот вирус — именно тот самый, который был разработан в США, и напрямую обвинили США в заражении. Это очень похоже на то, что они ищут виноватых.

— Но похоже, что американцы продолжали доработку вируса и у себя. Ведь оказывается, что США подобная эпидемия началась еще раньше — в прошлом августе.

Вероятно, что вирус — явно тот же или один из его видов, которых уже несколько модификаций.

Поэтому и говорят, что это — мобильная платформа для создания биологического оружия. Там вариантов вирусов может быть множество с маленькими изменениями, главное, что принцип его распространения остается тот же.

И вот в этой ситуации у американцев должна уже быть вакцина против него, хотя бы некоторых видов. Поэтому сейчас надо очень внимательно следить, как они будут останавливать свою эпидемию.

Еще надо обратить внимание на другие страны, где настоящая эпидемия идет, причем с отличиями от других мест. Например — в Италии очень большая смертность. А кстати говоря, чуть-чуть севернее Италии — в Швейцарии — тоже находился Институт микробиологических исследований. А Иран, например, объявлен одним из главных противников США… И сейчас там — тоже ужасная ситуация, а Иран достаточно развитая с точки зрения медицинской промышленности страна.

— Почему, на твой взгляд, в Италии такая большая смертность? Вообще есть мнение ряда экспертов, что это — уже другой тип вируса, очень сильный, потому что он модифицированный. В начале вирус был рассчитан только на китайцев, только они заболевали, а потом был переделан под европейцев. Как тебе такая версия?

Это очень похоже на правду. Здесь дело еще в законе больших чисел. Когда вирус поражает сотни тысяч людей, там уже работает закон больших чисел, то есть — вирус уже может мутировать сам. Очевидно, что мы можем говорить про очаги в Италии и в Китае. К ним можно добавить США, где нет системы правильного тестирования, и Иран. Везде эпидемия имеет свои особенности. И действительно очень похоже, что вирус мутирует. Вот это — очень страшно, потому что бороться с этим будет очень тяжело.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы вирус коронавирус саид гафуров
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