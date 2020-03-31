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Автор Антон Куликов

Разведка США: Россия — сложная цель

Мир

Американская разведка пытается составить точную картину распространения пандемии коронавируса. Но сталкивается с большими проблемами со сбором информации в России, КНДР и Китае.

Почему разведка США считает Россию сложной целью

Как сообщает "Голос Америки" — со ссылкой аж на пять "правительственных источников" — спецслужбы США называют вышеуказанные страны "сложными целями" из-за жесткого государственного контроля над информацией.

Это подразумевает, что официальным данным американская разведка считает не заслуживающими доверия. И, соответственно, снабжает Белый дом, конгресс и другие органы власти своими "оценочными суждениями".

"Мы хотим получить как можно более точное, реальное представление о том, где находятся глобальные очаги, и как они развиваются", — заявил эксперт Центра глобального развития Джереми Конайндайк, который возглавлял Управление по оказанию помощи иностранным государствам в случае бедствий в 2013–2017 годах. По его словам, "мир не избавится от (вируса), пока мы не избавимся от него повсюду".

Потому, надо полагать, и задействована разведка, а не те структуры, которым по роду деятельности положено противостоять пандемии?

Что касается КНДР и Китая, то претензии к этим странам относительно недоступности полной информации предъявляются не впервые.

Ну а почему Россия? А потому, что наша страна граничит с 14 государствами и является торговым и транспортным хабом.

Вскользь также упоминается еще один важный момент: американская разведка ищет признаки политических последствий реакции властей на кризис.

Почему о проблемах разведки говорят открыто

Конечно, нельзя сказать, что американские спецслужбы делают нечто из ряда вон выходящее. В нынешних условиях, когда пандемия коронавируса стала глобальной проблемой, привлечение разведки для сбора информации понятно.

Другое дело, что информацию про "затруднения" американских спецслужб следует рассматривать в рамках кампании, которую ведет Вашингтон.

Американские официальные лица, в первую очередь госсекретарь Майк Помпео, много раз заявляли о том, что другие страны скрывают информацию о распространении коронавируса. И параллельно распространяют дезинформацию о пандемии.

К трем вышеперечисленным странам относят еще и Иран. Правда, о затруднениях со сбором информации в этой стране "правительственные источники" почему-то не упоминают.

И в общем, нет признаков того, что в Вашингтоне собираются сворачивать кампанию с обвинениями в адрес других государств. Как оказалось, коронавирус — это вполне себе причина для претензий.

Темы майк помпео коронавирус разведка сша информационная война
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