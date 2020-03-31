Американская разведка пытается составить точную картину распространения пандемии коронавируса. Но сталкивается с большими проблемами со сбором информации в России, КНДР и Китае.
Как сообщает "Голос Америки" — со ссылкой аж на пять "правительственных источников" — спецслужбы США называют вышеуказанные страны "сложными целями" из-за жесткого государственного контроля над информацией.
Это подразумевает, что официальным данным американская разведка считает не заслуживающими доверия. И, соответственно, снабжает Белый дом, конгресс и другие органы власти своими "оценочными суждениями".
"Мы хотим получить как можно более точное, реальное представление о том, где находятся глобальные очаги, и как они развиваются", — заявил эксперт Центра глобального развития Джереми Конайндайк, который возглавлял Управление по оказанию помощи иностранным государствам в случае бедствий в 2013–2017 годах. По его словам, "мир не избавится от (вируса), пока мы не избавимся от него повсюду".
Потому, надо полагать, и задействована разведка, а не те структуры, которым по роду деятельности положено противостоять пандемии?
Что касается КНДР и Китая, то претензии к этим странам относительно недоступности полной информации предъявляются не впервые.
Ну а почему Россия? А потому, что наша страна граничит с 14 государствами и является торговым и транспортным хабом.
Вскользь также упоминается еще один важный момент: американская разведка ищет признаки политических последствий реакции властей на кризис.
Конечно, нельзя сказать, что американские спецслужбы делают нечто из ряда вон выходящее. В нынешних условиях, когда пандемия коронавируса стала глобальной проблемой, привлечение разведки для сбора информации понятно.
Другое дело, что информацию про "затруднения" американских спецслужб следует рассматривать в рамках кампании, которую ведет Вашингтон.
Американские официальные лица, в первую очередь госсекретарь Майк Помпео, много раз заявляли о том, что другие страны скрывают информацию о распространении коронавируса. И параллельно распространяют дезинформацию о пандемии.
К трем вышеперечисленным странам относят еще и Иран. Правда, о затруднениях со сбором информации в этой стране "правительственные источники" почему-то не упоминают.
И в общем, нет признаков того, что в Вашингтоне собираются сворачивать кампанию с обвинениями в адрес других государств. Как оказалось, коронавирус — это вполне себе причина для претензий.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.