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Автор Усам Оздемиров

Пандемия испытывает мир на прочность

Мир

В настоящее время, в условиях пандемии коронавируса COVID-19, мировые новости больше напоминают сообщения с поля битвы. Лидеры стран и международных организаций не стесняются проводить аналогии между борьбой с эпидемией и войной. Коронавирус испытывает на прочность не только медицину, но и экономику, государственные структуры, социальную организацию, солидарность — как между людьми, так и странами.

Европейской страной, наиболее пострадавшей от коронавируса, стала Италия, где не хватает ни врачей ни медицинского оборудования для помощи заболевшим. Она на втором месте после Китая. Чувствительный удар нанёс коварный вирус по США, Испании, Германии, Ирану, Франции и другим странам. Канцлер Германии Ангела Меркель недавно заявила:

"Со времён объединения Германии, нет, со времён Второй мировой войны не было для нашей страны испытания, где наша общая солидарность была бы так важна".

Между тем в реальных действиях стран Евросоюза этой самой солидарности не наблюдалось. В тот самый момент, когда Италия взывала о помощи, Франция и Германия ввели запрет на экспорт масок и медицинских приборов.

"Первый шаг пресловутого механизма защиты гражданского населения Евросоюза обязывает страны быть солидарными, — отметил член Европейского парламента Карло Фиданца. — Этого мы и ждём до сих пор. Мы ждём, что Брюссель потребует от Германии и Франции снять запрет на экспорт масок. Такого решения пока нет".

А что насчёт "старшего брата", США? Было бы вполне логично ожидать помощи в рамках евро-атлантического единства. Но США закрыли свои границы для всех, в том числе и европейцев, а также пытались перекупить в Германии вакцину против COVID-19, причём с условием, что она будет использоваться только для американских больных.

Друг познается в беде

Помощь пришла, откуда не ждали — от Китая и России. Китай направил для помощи наиболее пострадавшему итальянскому региону Ломбардии 37 врачей и 20 тонн оборудования. Сюда входят маски, защитная одежда для медиков и аппараты искусственной вентиляции лёгких. Как утверждают очевидцы, в день, когда в Риме приземлился первый китайский грузовой самолёт, на улицах и площадях была слышна не "Ода к радости" Бетховена, а национальный гимн Китая. При этом поток помощи из Поднебесной продолжается не только в Италию, но и в другие страны. Так, Словакия получила от неё миллион одноразовых масок и 100 тысяч препаратов для скоростного тестирования на коронавирус. Словакия оказалась в сложном положении, так как собиралась приобрести маски на Украине, но из-за спора по условиям оплаты они были проданы другой стране Европы.

"Никогда в жизни я не ждал с таким нетерпением прибытия самолёта, как сегодня", — заявил премьер-министр Словакии в день прибытия груза из Китая.

По договорённости президента Владимира Путина и председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте 22 марта туда были отправлены самолёты ВКС России с бригадами вирусологов и медицинским оборудованием. Когда на аккаунте российского посольства в Италии разместили видео отправки самолётов, за короткое время оно набрало тысячи отметок "мне нравится" и одобрительные отзывы итальянских интернет-пользователей.

"Спасибо, отлично! Это куда луше, чем 30 тысяч американских солдат без масок, которые бы приехали на учения НАТО Defender Europe 2020. Что, мы ещё не выяснили, от кого нам нужно защищаться? Спасибо, Россия!" — написал пользователь Luciana.

Другой интернет-пользователь Peter Louis прокомментировал: "Друг познаётся в беде. Жест России ещё больше показывает, что мы должны вернуться к тому, чтобы стать независимым народом. Вне ЕС, вне НАТО — свободное состояние народов".

Пока мировые СМИ сообщали о действиях стран Европы, которые на свой страх и риск принимали меры против распространения коронавируса, мало что было слышно о шагах руководства Евросоюза. Хотя было одно решение — о запрете экспорта медицинского оборудования, которое задело за живое Сербию, страну-кандидата на вступление в ЕС. И тогда руку помощи Сербии протянул всё тот же Китай.

Непредсказуемая реакция властей стран Европы и всего мира на пандемию произвела переворот в головах многих политиков и обычных людей. Об этом свидетельствует и высказывание президента Сербии Александра Вучича.

"Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей, — заявил он. — Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем. Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях. Когда настали тяжёлые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа".

Неспособность стран Запада к адекватным действиям в ситуации с пандемией — это не ложь, придуманная "злобными российскими пропагандистами", как это пытаются изобразить в Вашингтоне и Брюсселе. Об этом говорят сами европейские политики. Депутат бундестага от партии "Левые" Александр Ной заявляет:

"Кризис пандемии, который мы сейчас переживаем, открывает глаза некоторым главам государств, а также парламентариям со всего мира на неготовность Запада оказывать помощь".

Ему вторит представитель Италии в ЕС Маурицио Массари: "Италия уже попросила активировать механизм гражданской защиты Европейского союза для поставки медицинского оборудования для индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв комиссии. Только Китай ответил на двусторонней основе. Конечно, это плохой знак для европейской солидарности".

Войска НАТО отступают

Символично, что перед зловредным вирусом COVID-19 рассыпались в прах грандиозные планы США и НАТО по учениям Defender 2020 в Европе. Они задумывались как самые массовые учения с момента окончания холодной войны и были призваны устрашить Россию. Вашингтон собирался отработать переброску своих войск численностью до дивизии из морских портов на полигоны Европы. Всего в манёврах Defender 2020 предполагалось задействовать около 37 тысяч военнослужащих из 19 стран. Между тем командующий сухопутными войсками США в Европе Кристофер Каволи обратился к подчинённым с сообщением, что из-за эпидемии он находится в самоизоляции. На сайте военного контингента в Европе крутят ролики с чихающими американскими солдатами и призывами к бойцам, чтобы они чаще мыли руки. В общем, пришлось хвалёные натовские манёвры отменить и спешно отправлять доблестных джи-ай на родину.

До сегодняшнего дня европейская и евро-атлантическая солидарность казалась нерушимой, во всяком случае, в её антироссийских проявлениях. Как дружно все вставали в ряд, если надо ввести против России новые санкции и продлить старые, выслать наших дипломатов по надуманным причинам или перевернуть с ног на голову роль Советского Союза во Второй мировой войне! Но ведь всё это солидарность со знаком минус, она ничего не создаёт, а только разрушает. Эпидемия коронавируса — при всех тех бедах, что она несёт миру — даёт небольшой шанс на переосмысление подходов в политике и экономике, на то, что эгоистические воззрения уступят место общечеловеческой солидарности со знаком плюс.

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