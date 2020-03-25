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Автор Любовь Степушова

Литва готовится к хаосу в экономике

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Литва готовится пережить экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Он будет усугублен уменьшением субсидий от ЕС на следующую семилетку. Возможно, пора заканчивать с русофобией.

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Минфин Литвы дает негативный прогноз

Министерство финансов Литвы в пятницу представило прогноз о возможном спаде в экономике в ближайшие три года. В 2020 году он может составить 1,3-2,8 % ВВП.

Министр Вилюс Шапока отметил на пресс-конференции, что при более длительном выходе глобальной экономики из кризиса — более чем полугодичной, "цифры будут совсем другие".

"Существует риск что данные, скорее всего, будут пересмотрены с более пессимистичным прогнозом", — говорится в документе Минфина.

Закрытие внутренних границ ЕС — смерть для экономики Литвы

Особенную обеспокоенность вызывает у Вильнюса закрытие национальных границ в рамках Евросоюза, которое "приведет к сбою в цепочках поставок и к падению производства и потребления".

Добавим, что особенно это скажется на сельском хозяйстве страны.

Министр сельского хозяйства Андрюс Паленис уже обратился в Еврокомиссию с просьбой не рвать цепочки поставок продуктов между странами ЕС.

Дело в том, что Литва из страны экспортера продуктов сельского хозяйства превратилась в ее импортера. Так, сегодня страна ввозит до 60% потребляемой свинины. Мясо везут из Польши, Германии, но закрытые границы сводят этот поток к "мелким ручейкам".

Так же Литва импортирует зерновые (гречку), картофель и другие овощи "борщевой корзины". Помидоры в Литве — из Испании, а клубника и яблоки из Польши.

"Посевная кампания приближается, а фермеры не в состоянии купить посевной материал — в Литве на время карантина разрешена работа только продовольственных магазинов, в отличие от Польши, Латвии и Эстонии", — пишет Baltnews.

Закрытие границ также привет к падению:

  • внешнего спроса, что окажет негативное влияние на фирмы-экспортеры. Например, Литва экспортирует 60 % своей молочной продукции, а сейчас итальянские потребители массово отзывают свои заказы. "Хаос будет во всем секторе", — сказал Эгидиюс Симонис, директор Pieno centrаs.
  •  внутреннего спроса, что будет ощущаться прежде всего в сфере услуг и торговом сектора, транспорте.

На этом фоне Министерство финансов Литвы прогнозирует, что уровень безработицы в стране "временно" вырастет до 8,1%, в настоящее время он составляет 6,1%. По прогнозу, инфляция сохранится на уровне 2 % (в 2019 году 2,4 %). Расходы на накопление основного капитала могут снизиться с 7,4%(2019) до 1 процента (в 2020 году).

Фонды солидарности ЕС — это "наше все" Литвы

Минфин об этом не говорит, но положение может усугубиться снижением финансирования прибалтийской республики по европейским фондам солидарности.

В частности, они могут быть урезаны почти на треть, по аграрному направлению — на 13%. Согласно проекту ЕК, в целом бюджет ЕС "похудеет" на 47 миллиардов. В Союзе меняются и приоритеты в статьях расходов. На передний план выходят;

  1. борьба с потеплением климата,
  2. наука и инновации,
  3. миграция,
  4. а также оборона.

Экономика падает, а зарплата растет вместе с безработицей?

Не очень также понятно, почему Минфин Литвы говорит в обрисованной ситуации о росте заработной платы, который "должен немного замедлиться".

В этом году, по данным ведомства, средняя заработная плата (ВДУ) увеличится на 5,6 проц, сейчас она составляет  1317,6 евро, с вычетом налогов — 834,3 евро.

Вероятно, Вильнюс надеется на целевую субсидию того же ЕС, по данным Минфина она составит в текущем году 2,4 млрд евро, но это узкие субсидии на поддержание деловой активности,  системы здравоохранения и выплаты выпадающих доходов населению.

Не пора ли отказываться от русофобии

Лучше бы министерство задумалось над тем, как оно будет сокращать подпитку местных бюджетов.

В Вильнюсе не будет на том основании, что Вильнюс — основной двигатель экономики, а будет удерживать средства для провинции? Но это еще более увеличит разрыв в доходах населения между столицей и окраинами.

Политикам Литвы стоит обратить внимание и на то, что антироссийские санкции мешают стране поставлять свою сельхозпродукцию на обширный российский рынок. Возможно, пора больше думать о своем населении, а не об амбициях США.

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