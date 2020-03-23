Затулин: Абхазия не должна стать "черной дырой"

Россия должна при президенте Аслане Бжании добиться того, чтобы Абхазия не стала "черной дырой" по соседству с сочинским регионом, считает депутат Госдумы и директор Института СНГ Константин Затулин.

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В Абхазии победил оппозиционер Бжания

Президентские выборы в Абхазии, состоявшиеся в воскресенье, выиграл лидер оппозиции Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, он набрал 56,5% голосов, сообщил ТАСС. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба набрал 35,42%, экс-глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба — 2,22%. Явка превысила 71% при пороге 50%.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия нас признала", — заявил Бжания в интервью РИА Новости.

"Чтобы это произошло, мы уже очень многое сделали. Но мне представляется, что этот вопрос упирается в позицию грузинской стороны. Рассчитывать на то, что они изменят свое отношение и думать об этом, конечно же, надо, но зацикливаться не стоит. У нас много других, не менее важных проблем внутри страны", — добавил он.

Абхазия переживает трудные времена

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, выборы были внеочередными по причине того, что Абхазия переживает трудные времена.

По словам депутата, в основе проблем Абхазии лежат застарелые хронические проблемы, которые "переплетаются с последствиями конфликта, который произошел в 90-х годах".

Политолог отметил следующие проблемы:

Грузия по-прежнему претендует на Абхазию , хотя "изменила свою тактику и вместо провокаций сегодня бесплатно лечит абхазов на своей территории, чтобы завоевать их симпатии".

, хотя "изменила свою тактику и вместо провокаций сегодня бесплатно лечит абхазов на своей территории, чтобы завоевать их симпатии". не приняты необходимые решения по либерализации экономической жизни , принятию современного законодательства в области использования инвестиций, "хотя российское присутствие в Абхазии гарантирует, что угроза войны, отодвинулась, если не исчезла вовсе". Например, российским гражданам до сих пор не разрешено, если они не проживают в Абхазии и не имеют абхазского гражданства, владеть земельной собственностью. При этом, абхазы — граждане России на 70%, население Абхазии — это граждане России, люди с двумя паспортами.

, принятию современного законодательства в области использования инвестиций, "хотя российское присутствие в Абхазии гарантирует, что угроза войны, отодвинулась, если не исчезла вовсе". Например, российским гражданам до сих пор не разрешено, если они не проживают в Абхазии и не имеют абхазского гражданства, владеть земельной собственностью. При этом, абхазы — граждане России на 70%, население Абхазии — это граждане России, люди с двумя паспортами. отсутствует борьба с преступностью , "которая переплетается с клановыми традициями". "Абрек всегда был более влиятелен и более популярен, чем представитель официальной власти. Преступники здесь продолжают жить как на курорте . Если они даже попадают в тюрьму, она все равно остается для них курортом", — сказал Константин Затулин.

, "которая переплетается с клановыми традициями". "Абрек всегда был более влиятелен и более популярен, чем представитель официальной власти. . Если они даже попадают в тюрьму, она все равно остается для них курортом", — сказал Константин Затулин. продолжает действовать обычай кровной мести, "сегодня утром, например, у своего дома был расстрелян герой Абхазии Валерий Айба — бывший заместитель министра обороны в годы конфликта".

У России есть выбор в отношении Абхазии

Константин Затулин отметил, что для России есть два варианта действий:

отгородиться от Абхазии, "которая не может выбраться из своих внутренних проблем", или помочь Абхазии с ними справиться.

Депутат назвал себя "решительным сторонником" второго варианта, "даже из прагматических соображений преуспевания сочинского курортного региона по соседству с "черной дырой", а Абхазия, безусловно, окажется таковой, если Россия от нее отгородится".

Для этого Константин Затулин предлагает, "со всей деликатностью" добиваться того, чтобы Абхазия прошла через необходимые преобразования.

Абхазия должна преодолеть "узколобый национализм"

Кандидат в президенты Аслан Бжания, по его словам, понимает это. Константин Затулин добавил, что в политической жизни страны надо преодолеть "узколобый национализм".

"В парламенте Абхазии, безусловно, должны быть зарезервированы места места и для армянского, и для русского, и для мегрельского населения. Но подобные соображения наталкиваются на узколобый национализм среди части политической элиты, которая, с одной стороны, не против получать от России, а с другой стороны, не готова идти на нужные преобразования. Удастся ли Бжании преодолеть этот синдром, от этого будет зависеть климат отношений между Россией и Абхазией, который для Абхазии критически важен", — сказал Константин Затулин.

Россия в ответе за непризнанные республики

Депутат отметил, что Россия, со своей стороны, должна помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом.

"Наше Министерство здравоохранения с 28 февраля, имея на руках обращение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, до субботы, по крайней мере, ничего не предприняло в этом отношении, как и Роспотребнадзор", отметил депутат.

"Я за то, чтобы мы в этот момент проявляли человеческие качества в Италии. Но, прежде всего, конечно, нужно было подумать о тех, "кого мы приручили". Те, кто без нас, такой помощи ни от кого не получит. Надеюсь, это будет исправлено. Это тоже одно из средств развития российского влияния, поддержания уверенности в Абхазии, что Россия не бросит Абхазию в трудный момент, как и другие непризнанные республики", — сказал Константин Затулин.

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