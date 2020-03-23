Россия должна при президенте Аслане Бжании добиться того, чтобы Абхазия не стала "черной дырой" по соседству с сочинским регионом, считает депутат Госдумы и директор Института СНГ Константин Затулин.
Президентские выборы в Абхазии, состоявшиеся в воскресенье, выиграл лидер оппозиции Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, он набрал 56,5% голосов, сообщил ТАСС. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба набрал 35,42%, экс-глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба — 2,22%. Явка превысила 71% при пороге 50%.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия нас признала", — заявил Бжания в интервью РИА Новости.
"Чтобы это произошло, мы уже очень многое сделали. Но мне представляется, что этот вопрос упирается в позицию грузинской стороны. Рассчитывать на то, что они изменят свое отношение и думать об этом, конечно же, надо, но зацикливаться не стоит. У нас много других, не менее важных проблем внутри страны", — добавил он.
Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, выборы были внеочередными по причине того, что Абхазия переживает трудные времена.
По словам депутата, в основе проблем Абхазии лежат застарелые хронические проблемы, которые "переплетаются с последствиями конфликта, который произошел в 90-х годах".
Политолог отметил следующие проблемы:
Константин Затулин отметил, что для России есть два варианта действий:
Депутат назвал себя "решительным сторонником" второго варианта, "даже из прагматических соображений преуспевания сочинского курортного региона по соседству с "черной дырой", а Абхазия, безусловно, окажется таковой, если Россия от нее отгородится".
Для этого Константин Затулин предлагает, "со всей деликатностью" добиваться того, чтобы Абхазия прошла через необходимые преобразования.
Кандидат в президенты Аслан Бжания, по его словам, понимает это. Константин Затулин добавил, что в политической жизни страны надо преодолеть "узколобый национализм".
"В парламенте Абхазии, безусловно, должны быть зарезервированы места места и для армянского, и для русского, и для мегрельского населения. Но подобные соображения наталкиваются на узколобый национализм среди части политической элиты, которая, с одной стороны, не против получать от России, а с другой стороны, не готова идти на нужные преобразования. Удастся ли Бжании преодолеть этот синдром, от этого будет зависеть климат отношений между Россией и Абхазией, который для Абхазии критически важен", — сказал Константин Затулин.
Депутат отметил, что Россия, со своей стороны, должна помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом.
"Наше Министерство здравоохранения с 28 февраля, имея на руках обращение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, до субботы, по крайней мере, ничего не предприняло в этом отношении, как и Роспотребнадзор", отметил депутат.
"Я за то, чтобы мы в этот момент проявляли человеческие качества в Италии. Но, прежде всего, конечно, нужно было подумать о тех, "кого мы приручили". Те, кто без нас, такой помощи ни от кого не получит. Надеюсь, это будет исправлено. Это тоже одно из средств развития российского влияния, поддержания уверенности в Абхазии, что Россия не бросит Абхазию в трудный момент, как и другие непризнанные республики", — сказал Константин Затулин.
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