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Автор Александр Шторм

За обвал нефтяных рынков снова накажут Россию

Мир

Американские власти намерены ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти. Таким образом США вмешаются в нефтяное противостояние Саудовской Аравии и России.

На сегодняшний день, пишет WSJ, дипломатические усилия направлены на то, чтобы заставить саудовцев сократить добычу. После этого Вашингтон может потребовать дальнейших санкций в отношении России. По данным издания, администрация Трампа рассматривает возможность вмешательства в саудовско-российскую войну цен на нефть, чтобы заставить саудовцев сократить добычу нефти, а россиян — вернуться в процесс.

Новая стратегия стала результатом лоббирования со стороны американских нефтяных компаний, так как десятки американских производителей стоят перед угрозой банкротства. По словам одного из чиновников администрации, США попросят саудовцев вернуться к своим первоначальным, более низким уровням производства, чем до их решения в начале этого месяца, чтобы быстро увеличить объем производства.

США думает, как наказать Россию за нефтяной обвал 

Администрация Трампа будет взаимодействовать с саудовцами через дипломатов Госдепартамента. По словам официального представителя администрации, США также не исключают возможности санкций против России, хотя подробности этих возможных санкций и того, какие действия России могут их спровоцировать, неизвестны.

В этом марте Минфин США включил в санкционные списки две трейдинговые "дочки" "Роснефти" — Rosnetf Trading SA, TNK Trading SA. Зарегистрированные в Швейцарии компании, по американским данным, занимались торговлей венесуэльской нефтью в обход санкционного режима в отношении правительства Николаса Мадуро.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер призывает Трампа ввести нефтяное эмбарго против стран, искажающих мировой энергорынок с целью "выбить почву из-под ног" американских сланцевых добытчиков.

Но с Саудовской Аравией Вашингтон надеется договориться дипломатическим путем, отмечают журналисты WSJ. США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объемам добычи и отказаться от планов двузначных скидок, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов.

Многие эксперты считают, что американские власти изучают возможность более тесного сотрудничества с Саудовской Аравией, чтобы удержать ее от возвращения к союзу с Россией. Возможность введения новых санкций против России базируется на выходе России из сделки с ОПЕК, который спровоцировал торговую войну с Саудовской Аравией и обвал цен на нефть.

По сути, президент США намерен добиться того, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки.

Напомним: 

  • 6 марта Россия и ОПЕК не пришли к согласованию условий новой сделки, после чего нефть резко потеряла в цене.
  • По данным Forbes, на следующий день, 7 марта, Saudi Aramco развязала ценовую войну, сообщив покупателям о дисконте на свою нефть на $6-8 за баррель во всех регионах, в то время как российская нефть марки Urals предлагалась с дисконтом в $2 за баррель к ценам нефти марки Brent.

Уже 11 марта информация от Bloomberg гласила, что европейские НПЗ получили от Saudi Aramco предложения на поставку нефти в объемах на 25-200% выше прежних. Стоит добавить, что распад ОПЕК+ состоялся на фоне глобального падения цен на нефть в связи с пандемией коронавируса COVID-19. 19 марта цена российской нефти Urals снизилась до $18 за баррель.

Темы сша опек нефть санкции против россии
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