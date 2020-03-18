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Автор Олег Артюков

Top Secret: в панике "виновна" Россия

Мир » Европа

Этого можно было ожидать: в США и Европе разворачивается кампания по обвинению России в распространении дезинформации относительно коронавируса. Зачем бы это России понадобилось? А чтобы нагнетать "сомнение, панику и страх".

Началось все в Вашингтоне — кто бы сомневался

Первыми с обвинениями в адрес России выступил американский госдепартамент. В конце февраля в госдепе заявили, что подозревают Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией.

Якобы с этих аккаунтов также распространяется информация, что за вспышкой эпидемии стоит правительство США.

А европейцы подхватили

Теперь свою лепту внесли и европейцы. По данным британского издания The Financial Times, эксперты Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) подготовили доклад, в котором говорится, что Россия ведет "кампанию по дезинформации".

Труба, правда, пониже и дым пожиже, если сравнивать с американскими данными. По данным европейцев, с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболевании COVID-19. Их связали с российскими фейковыми аккаунтами в соцсетях, которые раньше распространяли сообщения о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции. Якобы пользователи этих аккаунтов публикуют фейковые новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках.

Как считают составители доклада, цель кампании — "усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах", в частности "подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения" и тем самым "помешать эффективному ответу на вспышку" заболевания.

Примечательно, что подготовлен он был 16 марта и предназначался "для внутреннего пользования". Однако уже спустя сутки о нем рассказало одно из самых влиятельных и авторитетных изданий. Очевидно, с расчетом на максимальное распространение.

Антироссийская кампания была ожидаема?

Конечно, нельзя сказать, что Россия здесь находится в уникальной ситуации. Достаточно напомнить об обмене достаточно резкими заявлениями между официальными представителями США и Китая относительно того, кто виноват в распространении коронавируса. Тоже ведь информационная война.

А то, что таковая будет развернута против России в нынешних условиях, можно было ожидать. Да, конечно, она бездоказательна. Да, очень странно выглядит сообщение про аж восемь десятков примеров за почти два месяца. Безусловно, они сыграли огромную роль в массовой скупке туалетной бумаги в европейских супермаркетах…

И все же, ситуация в настоящее время именно такая. Нельзя исключать появления других, еще более нелепых обвинений в адрес нашей страны. И, наверное, было бы неправильно их игнорировать из-за глупости и абсурдности подобных обвинений. Многократно повторенная ложь, может быть, правдой и не станет, но свою роль сыграет.

Так что весьма актуальна контркампания. Но вот готовы ли к ней российские СМИ и официальные структуры — вопрос открытый.

Темы евросоюз коронавирус дезинформация информационная война
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