Юрист: Россия получила выгодное решение по Крыму в Гааге

Россия добилась выгодного решения в арбитраже в Гааге. Территориальные претензии Украины признаны политическими, а не международно-правовыми, считает юрист-международник Анатолий Капустин.

Арбитраж в Гааге не определился с суверенитетом Крыма

Третейский суд не стал оспаривать суверенитет России над Крымом

Международный арбитраж при Постоянной палате третейского суда (ППСТ) в Гааге отказался выносить решение насчет суверенитета Украины над Крымом в разбирательстве между Москвой и Киевом.

Украина подала иск 16 сентября 2016 года о том, что Россия нарушает ее суверенные права на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе, включая права на природные ресурсы. Киев потребовал от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.

Россия отказывалась признавать эти претензии, апеллируя к тому, что арбитраж в Гааге не имеет полномочий определять, под чьим суверенитетом находится Крым.

Точку зрения РФ и учел арбитраж. Он указал в своем постановлении в понедельник, что не обладает юрисдикцией в разбирательстве по существу в той части, где "в обязательном порядке требуется решение по суверенитету одной из сторон над Крымом".

"В результате арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом", — цитирует выдержки из документа ТАСС.

Арбитраж отметил, что его позиция "влияет на многие, но не на все требования", выдвинутые Украиной в рамках разбирательства.

С учетом этого Киеву предлагается до 20 ноября представить отредактированную версию своих требований, после чего у Москвы будет время до 20 августа 2021 года на подготовку ответа.

Проблема суверенитета над Крымом — политическая, а не юридическая

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, этот арбитраж, видимо, был создан с согласия России, потому что без ее согласия вопрос бы не рассматривался.

"Украина, конечно, хотела бы, чтобы арбитраж вынес решение, что суверенитет Украины над Крымом сохраняется, что никто не признал присоединение Крыма к России", — сказал Анатолий Капустин.

По его мнению, арбитраж создан для решения территориального вопроса, он не будет решать вопросы о суверенитете.

"Судьи поступили в этом смысле правильно и ожидаемо. Это говорит о том, что состав судей этого арбитража не политизирован и не находится под каким-то давлением", — отметил юрист.

Проблема суверенитета, в данной ситуации политическая, а не юридическая, добавил он. В более широком плане, конечно, это подтверждение того, что традиционными международными правовыми средствами эту проблему не решить.

Надо исходить из того, что Россия и Украина должны искать другие средства для решения проблемы Крыма.

Для России вопрос решен: для нее Крым — это ее территория согласно Конституции, законов и так далее. Украине надо искать пути, каким образом они смогли бы решить эту ситуацию юридически.

"Россия при этом теперь может теперь ссылаться на то, что арбитраж сказал, что вопросы суверенитета над Крымом не относятся к числу международно-правовых", — резюмировал Анатолий Капустин.

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