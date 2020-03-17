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Автор Александр Шторм

Как живёт Италия во время пандемии коронавируса

Мир » Европа » Евросоюз

Пустые улицы, закрытые магазины, штрафы за прогулку: как живёт Италия во время пандемии коронавируса.

В Италии вышел специальный указ, подписанный премьер-министром страны Джузеппе Конте, о приостановке работы некоторых магазинов, за исключением продуктовых и аптек, закрытии баров, пабов и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты. Под вопросом работа общественного транспорта и некоторых производств.

Жительница Рима рассказала о том, как город живёт при новых мерах безопасности, и каково итальянской столице без туристов.

— Как сейчас обстановка с транспортом в Риме?

— Сначала "красной зоной" назвали область Ломбардию и 14 провинций. После чего объявили остальную часть Италии "оранжевой зоной". Но у нас в Риме с транспортом пока всё в порядке, хотя губернатор Ломбардии предлагает и общественный транспорт тоже остановить.

Метро открыто, транспорт ходит, автомобили на улицах тоже есть, но людей стало меньше. В вагоне метро я ехала одна. В других вагонах больше людей. Может 10, может, 15. Я сажусь там, где меньше людей, чтобы избежать контактов.

— То есть люди по-прежнему ходят на работу?

— Да. Сейчас я еду в офис, и у меня с собой бумага от работодателя — на случай, если остановят.

У работодателя есть право решить, насколько важен работник, хотя государство просит перевести людей на удалённую работу.

Мне руководитель выдал такую бумагу — что я необходима на рабочем месте. Есть и единая правительственная форма для заполнения. Её надо заполнить и носить с собой. При проверке её может подписать сотрудник полиции — это прописано в специальном указе властей. Такая бумага у меня тоже с собой.

— А что насчёт закрытия магазинов?

— Есть указ того же премьер-министра Италии со списком торговых точек, которые будут продолжать работать. Они как раз связаны с продажей продуктов питания.

То есть магазины открыты, но закрываются рано, и в них часто очереди по вечерам. Люди стоят на улице в надежде попасть внутрь.

Вчера я попыталась попасть в один такой магазин, но была большая очередь, и я отказалась от этой идеи. Очереди есть даже в магазинах, которые далеко от центра. В Риме нет проблем с продуктами, но на севере страны был хаос.

В Риме на выходных, где-то через полчаса после указа Джузеппе Конте (премьер-министр Италии — прим. ред.) о закрытии некоторых магазинов люди испугались и устроили очереди в торговые точки 24/7.

— Что в основном покупают?

— В основном, конечно, то, что долго хранится. В основном это макароны и консервы. Но забавно — у нас есть виды макарон пенне — их всё ещё берут меньше, оставляют на прилавках, потому что итальянцы их никогда не любили. Об этом ходит много шуток, смешных картинок. Люди стараются относиться с юмором.

— Детские сады и школы по-прежнему закрыты?

— Они закрыты с 23 февраля. Их продлили до 3 апреля. У детей сейчас получаются каникулы. Возможно, потом им придётся доучиваться летом.

— Увеселительные заведения тоже попали под карантин?

— Да, Конте объявил закрытие баров и ресторанов. Ещё вчера они могли быть открыты до 18:00.

— Как власти регулируют перемещение людей?

— Можно передвигаться по улице, только если едешь на работу, идёшь а аптеку, за продуктами, или же в случаях необходимости (но тут нет точного объяснения тому, что может считаться необходимостью). В любом случае, если остановят, будут выяснять причину. Кстати, только один человек от каждой семьи может выходить в магазин. Вдвоем уже нельзя.

— Что грозит нарушителям?

Штраф 206 евро или арест до 3 месяцев — для тех, кто передвигается по городу без разрешения.

Для заболевших на карантине — арест от года до 12 лет, в случае, если нарушают карантин и тоже передвигаются по городу/стране.

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