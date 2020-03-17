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Автор Любовь Степушова

Обнаружен доклад ЦРУ 2005 года о пандемии коронавируса

Мир » Северная Америка » США и Канада

В социальных сетях и небольших западных изданиях появился пересказ доклада ЦРУ 2005 года на тему "Каким будет мир в 2020 году". Там с поразительной точностью описан сегодняшний сценарий развития пандемии COVID19.

Китай перестал скрывать правду

Отчет ЦРУ 2005 года о респираторной пандемии

Отчет был написан в сентябре 2005 года, его озвучил француз Александр Адлер в своей книге "Новый отчет ЦРУ, каким будет мир в 2020 году". Книга вышла в западных странах в 2005 — 2009 годах.

Ведомство, как обычно, пыталось предсказать будущее мира на пятнадцать-двадцать лет вперед. Перспективы глобальной пандемии показаны на удивление верно. В главе, озаглавленной "Возможная вспышка глобальной пандемии", эксперты ЦРУ описали сценарий, очень близкий к COVID-19.

Они предвидели "появление нового, очень заразного вирулентного респираторного заболевания человека, для которого нет адекватного лечения и который может вызвать глобальную пандемию".

"Появление пандемии зависит от естественной генетической мутации, от рекомбинации вирусных штаммов, уже находящихся в обращении, или от появления нового патогенного фактора в популяции людей. Высокопатогенные штаммы птичьего гриппа, такие как H5N1, являются вероятными кандидатами для такого типа трансформации, но другие патогены, такие как коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома и некоторые штаммы гриппа, будут обладать такими же свойствами ", — цитирует отчет португальская газета Visao.

Никто не будет готов к пандемии

Далее можно прочесть: "Страна происхождения, вероятно, не будет иметь адекватных средств обнаружения, поэтому потребуется много времени для выявления заболевания. Лабораториям потребуются недели, чтобы получить окончательные результаты, подтверждающие существование заболевания, которое может перерасти в пандемию".

Глобальный сценарий заражения также описан:

"Несмотря на ограничения на международные передвижения, путешественники с незначительными или отсутствующими симптомами могут перевезти вирус на другие континенты. Пациентов будет все больше и больше, и каждый месяц будут появляться новые случаи".

В отчете прогнозируются области и обстоятельства появления новых вирусов:

"Если вспыхнет пандемия, она, несомненно, начнется в густонаселенном районе, в котором люди живут в непосредственной близости с животными. Такие районы есть в Китае и Юго-Восточной Азии, где люди живут в контакте со скотом".

В худшем случае, согласно отчету ЦРУ, "от десяти до нескольких сотен миллионов жителей Запада заразятся этой болезнью, и число летальных исходов будет исчисляться десятками миллионов".

В остальном мире будет наблюдаться деградация жизненно важной инфраструктуры, будут экономические потери в глобальном масштабе, около одной трети населения пройдет через болезнь.

Результат очевиден: напряженность и конфликты

"Если эта болезнь появится к 2020 году, внутренняя и трансграничная напряженность и конфликты будут распространяться. Страны при недостаточных возможностях будут стремиться контролировать перемещение населения во избежание заражения или для сохранения доступа к природным ресурсам", — делают вывод авторы доклада.

Как сообщала "Правда.Ру", официальный представитель МИД КНР заявил, что вирус COVID-19 в Ухань завезли "военные США".

В научном журнале Nature Medicine за 2015 год обнаружили статью, в которой говорится, что американские ученые искусственно создали гибридную версию коронавируса у разных животных, например, летучих мышей. Далее рассказывается, что еще в 2013 году они изучали возможность передачи этого вируса человеку.

 В понедельник США сообщили, что ими создана экспериментальная вакцина от коронавируса и она начала тестироваться. Естественно предположить, кто станет бенефициаром огромных прибылей от ее продажи.

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