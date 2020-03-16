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Автор Любовь Степушова

Затулин объяснил, почему Москва закрыла границу с Белоруссией

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Россия закрыла границу с Белоруссией, так как внешнюю границу Союзного государства контролируют белорусские пограничники, которые пропускают через границу нежелательных для России граждан других стран, считает Константин Затулин.

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Глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил в воскресенье, что принято решение закрыть границу с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением COVID-19.

Общую границу контролируют белорусы

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, общую внешнюю границу контролируют белорусские пограничники.

Эксперт напомнил, что два года назад Белоруссия приняла решение о безвизовом въезде с большим количеством стран, в том числе и с теми, с которыми у России нет безвизовых отношений.

"В том, что происходит, нет ничего обидного для Белоруссии. Когда речь зашла о безопасности людей, внутри Китая были приняты такого же рода ограничения для провинции Хубэй. То же самое касается карантина, который введен в Италии на посещение северных районов — Ломбардии, Венеции и так далее. И с этой точки зрения искать в решениях, связанных с ограничением на пересечение российско-белорусской границы, какого-то злого умысла против Союзного государства, конечно, не приходится", — отметил Константин Затулин.

Как это будет выглядеть на практике?

По мнению эксперта, будут организованы пункты пропуска и посты, речь не идет о полнопрофильном запрете, включающем создание настоящей границы в лесостепной или в лесной зоне.

Контролю будут подвергнуты пути железнодорожного сообщения, вполне возможно, авиасообщения и проезда по основным автомагистралям, сказал Константин Затулин.

Лукашенко что-то знает?

Александр Лукашенко отреагировал на действия Москвы следующими словами: "Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Белоруссией", — сказал Лукашенко. Он добавил, что "Россия вся полыхает от коронавируса".

"Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический".

По словам президента Белоруссии, "для нас (пандемия коронавируса) не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот".

В настоящее время в Белоруссии не предпринимаются никакие меры карантинного характера, хотя зарегистрировано 36 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это в том числе пять студентов БГУ, а также четыре белоруса, которые прибыли в страну из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Они и "контакты первого уровня" госпитализированы.

Глава Минздрава Владимир Караник заявил, что его министерство "оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий". Также он добавил об "особых преимуществах Белоруссии в борьбе с коронавирусом".

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Темы коронавирус константин затулин александр лукашенко коронавирус в россии союзное государство россия - белоруссия
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