В Польше предсказали распад России в 2025 году. Но это не самое плохое

В России обратили внимание на событие, которое произошло в минувший четверг в Варшаве. Хотя "событие", наверное, слишком громкое определение.

Распад России — прогноз адвоката

В польском образовательном центре Powiśle на днях обнародовали информацию о лекции некоего адвоката Казимира Фрицкевича "Распад России — различные сценарии. Вопрос распада РФ в российском, американском и польском полях зрения".

Как дополнительное средство привлечения внимания на сайте центра вывесили картинку "Карта России 2025 года" (на иллюстрации, фото: edukacyjne-powisle.pl). Согласно карте, территория Российской Федерации окажется поделена между 30 "независимыми республиками". А некоторые приграничные территории отойдут Финляндии, Норвегии, Японии и Китаю.

"Вопрос о крахе или распаде России — один из важнейших вопросов современной международной политики, ибо он напрямую влияет на расстановку сил в глобальном измерении", — сказано в анонсе мероприятия, который на момент подготовки статьи был на главной странице образовательного центра.

Разумеется, сама по себе эта лекция не является ничем иным, как спекуляцией или даже провокацией. Да и ничего нового в ней нет. Вон, в Киеве министры и депутаты частенько фантазируют на тему того, как Украине надо готовиться к распаду России и что при этом следует прибрать, чтобы другим не досталось.

Почему один пример глупости свидетельствует о серьезной проблеме

Правильнее было бы говорить, что это частный пример общего случая. Когда анализ происходящих в России процессов подменяется выдумками. И хорошо еще, если эти выдумки не начинают жить своей жизнью. А политики не начинают принимать решения на их основании.

Самый наглядный пример — так называемая "доктрина Герасимова" (по имени начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова). Несколько лет ее обсуждали на Западе серьезные эксперты, критиковали, приводили в пример как наглядное свидетельство агрессивности России.

Но в 2018 году политолог Марк Галеотти признался, что "доктрину Герасимова" придумал он. Просто прочитал статью с речью начальника Генштаба в одном из российских изданий, решил проанализировать, а для привлечения внимания придумал броский заголовок про "доктрину". И пошло-поехало.

Но даже после признания Галеотти "доктрина Герасимова" все равно иногда упоминается в западной прессе. Видимо, не все эксперты согласны с тем, что Галеотти приписал себе "заслугу" по ее выдумыванию.

Мнение эксперта

Политолог Юрий Солозобов в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что и в самой Польше на лекцию адвоката Фрицкевича особого внимания не обратили.

"Сам центр (где проходила лекция — прим.) — это центр польских националистов, мечтающих о возвращении Литвы. Понятно, что это прежде всего инструмент самопиара", — сказал эксперт.

Кроме того, считает Солозобов, это способ привлечь внимание к подобным абсурдным вещам, как бы их легитимизировать.

"Вот, например, политолог Игорь Панарин, специалист по информационным войнам, в момент, когда Россия была необычайно слаба, в темные ельцинские дни, был с лекцией в США и продемонстрировал замечательную карту, иллюстрирующую распад Соединенных Штатов. Это карта до сих пор гуляет по интернету", — рассказал он.

"Она вызвала шок у американского истеблишмента — как же так, русские, которые проиграли холодную войну… Простая лекция, простые карты могут эффективно воздействовать на умы", — отметил Юрий Солозобов.

Он рассказал, что посмотрел карту "распада России в 2025 году".