Канал "Стамбул": ждать ли России авианосцы США в Чёрном море

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скором тендере на проект строительства канала "Стамбул". Планируется, что канал соединит Черное и Мраморное моря. И тем самым поможет снизить трафик через проливы Босфор и Дарданеллы.

Зачем Эрдогану "Стамбул"

Черноморские проливы действительно сталкиваются с той же проблемой, что и, например, Панамский или Суэцкий каналы. Может быть, не в такой степени, но их пропускная способность постоянно снижается. По крайней мере, так утверждают власти Турции.

Президент Турции и его сторонники ратуют за строительство канала уже несколько лет. Они уверяют, что строительство канала (длиной 45 километров и шириной 25 метров) обеспечит ежегодный доход в размере пяти миллиардов долларов. То есть канал еще и относительно быстро окупится. Хотя не совсем ясно, во сколько обойдется строительство. Звучали суммы от 10 миллиардов до "нескольких десятков" миллиардов долларов.

Но у этого проекта есть и противники. Среди них мэр Стамбула Экрем Имамоглу, а также активисты-экологи. Они утверждают, что строительство канала может нарушить экологический баланс. В частности, уничтожить источники питьевой воды, которой снабжается Стамбул.

Еще одна проблема. Или нет?

Есть и еще один аспект. На него обратили внимание журналисты издания Cumhuriyet. По их мнению, канал "Стамбул" может открыть путь в Черное море кораблям стран НАТО. Ну то есть он и сейчас открыт через Босфор и Дарданеллы. Но согласно конвенции Монтрё 1936 года, пребывание в Черном море военных кораблей нерегиональных государств ограниченно по тоннажу (до 45 тысяч тонн в совокупности) и сроку пребывания (не более трех недель).

А вот что говорил Эрдоган по этому вопросу:

"Мы рассматриваем канал "Стамбул" в качестве альтернативы Босфору. Это не имеет никакого отношения к Конвенции Монтрё. Канал будет функционировать как чисто турецкий пролив".

Можно ли утверждать в связи с этим, что наконец сбудется мечта украинских блогеров и американские авианосцы приплывут в Черное море на помощь Украине? Про такое действительно писали в 2014 году. Едва ли всерьез, но информационная война требовала подпитки.

Что по поводу канала думают в России

Точку зрения России насчет строительства канала в декабре прошлого года выразил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией (Монтрё). Одновременно необходимо понимать, что реализация такого масштабного проекта, когда и если до этого дойдет, потребует значительного количества финансовых средств и времени", — сказал дипломат РИА "Новости".

О том, что со строительством канала для России ничего не изменится, "Правде.Ру" сказал и доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

"Конвенция Монтрё регулирует проход через Босфор и Дарданеллы. Но это не всё. Она еще и предусматривает определенный режим пребывания иностранных военных судов именно в Чёрном море. По искусственному каналу они могут проходить. Но одновременно в Чёрном море может присутствовать только определенное количество военных судов. И в конвенции период времени устанавливается, в течение которого они могут пребывать", — подчеркнул эксперт.

То есть в самом канале может находиться любое количество военных кораблей, но не в Чёрном море. Резонно предположить, что едва ли власти Турции ставят своей целью построить канал для стоянки кораблей НАТО. Иначе откуда возьмутся уже подсчитанные пять миллиардов долларов ежегодной прибыли? Так что с американскими авианосцами опять придется обождать.