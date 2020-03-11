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Автор Любовь Степушова

Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны

Мир » Европа » Евросоюз

Существует восемь неоспоримых фактов того, что НАТО готовится к войне с Россией. Чудовищный сценарий может остановить только Европа.

Нападёт ли НАТО на Россию и боятся ли они нас? (КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Об этом пишет бывший дипломат Йордан Величков на страницах болгарской газеты "Труд".

Он указывает, что США, а точнее "неолиберально-глобалистский центр" в течение 30 лет готовился к войне. Цель — установление мирового господства через силовое устранение всех препятствий к его достижению.

Восемь признаков подготовки НАТО к войне

После распада СССР вопреки "ожиданиям международного сообщества, голосовавшего за снос двух военно-политических блоков — НАТО и Варшавского договора", последний был ликвидирован, а вот блок НАТО — сохранен, указывает политик. Это было сделано США не только для того, чтобы продолжать удерживать в зависимости страны Европы, но и чтобы сохранить грандиозный военный потенциал для установления мирового господства.

Таким образом, существование военного блока, не имеющего противовеса, Величков называет первым фактом, свидетельствующим о готовящейся войне.

Вторым фактом Величков называет быстрое расширение НАТО на восток, что является "грубым нарушением" советско-американских договоренностей 1989 года. Недавно международное сообщество стало свидетелем сверхусилий по принятию Северной Македонии в НАТО — "небольшой страны, которая не представляет какой-либо военной и стратегической ценности".

Политолога еще более впечатляет то, что Европейский союз использует в качестве условия приема в ЕС — членство в НАТО.

Третий факт - это огромные финансовые средства, которые тратятся на военные бюджеты США и других стран НАТО в размере одного триллиона двести миллиардов долларов. Политолог считает, что Дональд Трамп в последнее время присоединился к усилиям глобалистов, об этом говорят его требования к союзникам об увеличении их военных бюджетов до 2%.

"В международной практике постоянное и последовательное увеличение трат на армию и ее вооружение встречается только при неизбежном военном конфликте или во время войны. Конечно, у человечества есть враг в лице терроризма, но по масштабу это не тот враг, который мог бы изменить ход истории", — пишет Величков.

Четвертый и еще один убедительный критерий, раскрывающий однозначные намерения глобалистов — это размах и частота военных учений НАТО, которые в разы превышают соответствующие показатели времен холодной войны. Болгарский политолог приводит слова начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который резонно отреагировал на это:

"Учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акватории Черного и Балтийского моря показывают, что НАТО готовится к полномасштабному конфликту", — сказал Герасимов.

Пятый факт, по мнению Величкова, это открытие новых военных баз и развертывание там новых типов вооружения, а также открытие новых командных центров НАТО, как, например, в Варне, для руководства и координации военных учений и боевых действий сил НАТО в случае войны. Добавим, что строительство еще одного такого центра началось под Тбилиси в Грузии.

В качестве шестого факта политолог называет разработку стратегии по переносу ядерного оружия в космическое пространство, а также выделение значительных дополнительных средств для его совершенствования.

Седьмой факт — это поведение мировых СМИ, принадлежащих глобалистам.

Они всячески пропагандируют войну как естественное состояние, присущее человеческой личности.

Восьмой факт — это гонка вооружений, которая никогда не была более напряженной и жесткой, чем сегодня.

Все три страны с самым большим военным потенциалом — США, Россия и Китай — бросают огромные средства и усилия для разработки новых образцов оружия, в том числе наступательного назначения, пишет политик.

"Каждая из стран стремится изобрести оружие, которое может парализовать способность противника на ответную адекватную реакцию, и такую устойчивую систему противоракетной обороны, которая будет в состоянии выдержать самые разрушительные ракетно-ядерные удары противника", — отмечает политик.

Россия — цель №1 глобалистов

Впрочем, при существующем соотношении военных бюджетов, экономического потенциала и человеческого ресурса между США (НАТО) и Россией в пользу Альянса у российской стороны нет другого выбора, продолжает Йордан Величков.

Тем более, что на ее ресурсы засматриваются глобалисты. Об этом говорила Мадлен Олбрайт — бывший государственный секретарь США. По ее мнению, русские обладают огромной территорией и колоссальными ресурсами и это несправедливо, поэтому они должны принадлежать и другим. Но другим они могут принадлежать только в результате войны, замечает Величков.

Сценарий, по его мнению, рассматривается такой: США должны обеспечить такое преимущество, чтобы после нанесения массированного первого ядерного удара не получить контрудара, что "обеспечит сохранение значительной части промышленного и человеческого потенциала, достаточного, чтобы навязать полное превосходство над выжившими после ядерного конфликта народами".

Россию, как наиболее яркого представителя "солидного национального государства", логично определить в качестве врага №1 глобалистов.

"С беспрецедентно масштабным высокомерием и зловещей пропагандой она должна быть демонизирована и сатанизирована перед мировым сообществом, которое должно быть убеждено, что с ее уничтожением НАТО делает великое дело в пользу демократического мира", — пишет Йордан Величков.

Мир спасет Единая Европа

По его словам, глобалисты на настоящем этапе впервые располагают беспрецедентной финансовой мощью сверхдержавы США, которые имеют своих людей во всех узловых управленческих сферах в Европе.

"Единственная сила на этом этапе, которая способна остановить это чудовищное безумие - это сама Европа, но не такая, как сегодня "услужливая", но Единая, решительная и бескомпромиссная в отстаивании европейских интересов", — делает вывод политик.

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Темы глобализм россия и нато йордан величков третья мировая война североатлантический альянс
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