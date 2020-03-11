Выборы в США - опасное геронтологическое ралли

Дональд Трамп в так называемый супервторник одержал победу на первичных выборах во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы. Кто-то удивился? Перевыборы Трампа на новый срок — дело уже предрешенное? Почему? Почему все-таки смешно смотреть на это шоу и жалко суперпрестарелых актеров?

"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой в передаче "Необычная неделя" ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Трамп уже всех победил

— Алексей, действующий президент США Дональд Трамп в так называемый супервторник выиграл в 13 штатах — там, где были первичные выборы и где их проводили республиканцы. Что вы об этом думаете?

— Давайте сразу скажем, Трамп выиграет эти выборы, потому что он уже практически победил оппонентов.

Трамп обыграл демократов практически во всем, в чем ему, что называется, рыли яму, они сами же в нее и провалились.

Демократы готовили Трампу импичмент. Где сейчас это все? Демократы говорили: "Трамп должен уйти". Ну и где сейчас эти демократы? Блумберг раздувал щеки, вкачал в свою кампанию громадное количество денег, но очень быстро сошел с дистанции.

Выборы в США — геронтологическое ралли

Второе, извините но, это геронтологическое ралли, которое сейчас идет, вызывает, честно говоря, скептическую улыбку, с одной стороны, и вздохи сожаления, с другой.

Потому что надо четко понимать, все эти люди находятся уже на финальной стадии жизни, это очевидно, а их сейчас мучают всячески, включая Трампа, вот этой несчастной избирательной кампанией. Поэтому их просто жалко.

Мы помним похожую ситуацию у нас — эпоха пышных похорон в начале 80-х годов. Это вызывает скепсис, иронию и, можно сказать, добрые шутки в адрес наших американских партнеров, которые попали в ту же ситуацию, в которую попал Советский Союз 40 лет назад.

Хороши ли молодые руководители

— А как вы относитесь к тому, что у нас сейчас в ряде регионов, напротив, очень молодые руководители? Это хорошо или плохо?

— Это веление времени. В некоторых странах, начиная с Франции — с Макрона, на Украине, например, есть и молодые президенты. И мы сейчас внимательно наблюдаем за перипетиями их карьерного роста, обретением профессиональных компетенций, достижением политической зрелости, в конце концов, и т. д.

У них в министрах — еще более молодые люди. У нас тоже недавно было несколько молодых людей в министрах.

Я, конечно, не возрастной шовинист, с удовольствием смотрю, как реализует свои профессиональные качества и удовлетворяет свои политические амбиции молодая поросль, но согласитесь, примеры в большей части все-таки неудачные.

Складывается такое ощущение, что их ставят туда для того, чтобы посмотреть, удастся или нет. Нет, не удалось, "ну не шмогла я, не шмогла", и все на этом заканчивается.

Конечно, трагично, когда это происходит в стране типа Украины, где через полгода начали менять министров. Я думаю, это не последняя смена министров. Раз в полгода — это там уже добрая традиция.

Они заложили эту традицию, и они будут менять их и дальше, потому что для принятия решений в таких ситуациях, в которой находится Украина, нужны опытные руководители, а не молодые.

Кризис — это не время экспериментов. Кризис — это время очень последовательных действий, проверенных рецептов и т. д. Экспериментировать можно, когда все хорошо.

— Когда все хорошо, поэкспериментировать и все попереломать?

— Нет. Для этого выделяется, что называется, чистая комната и там проходят эти самые эксперименты.

— Наверно, так бывает. Но ни про одну страну нельзя сказать, что там прямо все хорошо. Даже в Швейцарии все равно масса проблем.

— Конечно.

— Им их тоже нужно решать, и поэтому они скажут, что не время для экспериментов. Если говорить по Украине, то там проблемы-то не столько в молодых министрах, сколько во вмешательстве извне.

— Про США и Украину — это отдельный кейс, очень интересный. Но за последнюю неделю там много чего произошло, кроме того, что правительство поменялось.

Геронтологическая кампания тоже до добра не доводит

А в Соединенных Штатах Америки идет такая, извините, еще раз, геронтологическая кампания, которая вызывает у некоторых омерзение, у некоторых смех, а у некоторых сочувствие.

Но, на мой взгляд, эта ситуация должна вызывать даже еще и опасение, потому что это люди, находящиеся в таком возрасте и находящиеся, как правило, на лекарствах. От них, к сожалению, ждать взвешенных решений не приходится.

Я имею в виду Дональда Трампа тоже, потому что складывается устойчивое впечатление, что его используют разные финансово-промышленные группы в хвост и в гриву.

То есть все эти его заявления на самом деле не являются тем, чего Дональд Трамп на самом деле хочет. Ему в уста вкладывают интересы разных компаний (которые он, собственно, и отрабатывает), пользуясь тем, что старик немощен, не совсем отдупляет, что происходит вообще в мире.

И, кстати, это очень опасная ситуация. Она уже вышла за рамки правового поля, когда он начал бомбить волевым решением Афганистан, Сирию и т. д. Это способствовало стремительному разрушению международных соглашений, в том числе связанных с безопасностью, что совершенно невообразимо.

Это началось с отмены как минимум трех сделок:

Первое, это Транстихоокеанское инвестиционное партнерство, которое привело к шоку в Японии, заложившейся на избрание Трампа на первый срок.

это Транстихоокеанское инвестиционное партнерство, которое привело к шоку в Японии, заложившейся на избрание Трампа на первый срок. Это привело к отмене Атлантического партнерства и разрушению в корне пресловутой атлантической солидарности. Сейчас европейские политики просто руками разводят на этот счет.

И к отмене ядерной сделки с Ираном это привело.

Человек в трезвом уме и в здравии просто не может принимать такие решения — это решения больного человека.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев