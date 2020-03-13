Главные процессы мира от Трампа и Путина не зависят

Меняются климат и зоны мирового развития. Какие сложные драматические процессы происходят в США? Зачем США нужна большая война, но нежелательно самим в ней участвовать? Почему Россия, Китай, Япония, Германия и другие страны в этом активно участвуют?

Коронавирус и война: процесс пошёл?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой в передаче "Точка зрения" рассказал политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

Читайте начало интервью:

Коронавирус — первый признак скорой войны

Россия сегодня не может противостоять США

— Александр Дмитриевич, может ли Россия как-то противостоять Соединенным Штатам?

— Нет, это бессмысленно.

Разговоры, которые во многом обманные, про некую войну санкций Запада и России, ведут только к потере понимания, что происходит.

Если идет война санкций, то у нас не должны падать объемы торговли с Казахстаном или Китаем, ведь они нам не враги. А у нас эти объемы радикально падали после 2014 года. А с Америкой у нас не только не упало, а даже немного выросло сотрудничество. Плюс оно специфическое — ракетные движки и т. п. Именно это выросло в объеме.

Речь не о санкциях.

Санкции — это повод для того, чтобы уничтожить мировую торговлю, уничтожить мировое экономическое сотрудничество, вынудить, принудить (добром это невозможно) воюющие державы создавать собственные экономические военно-промышленные, и хозяйственные, и человеческие пространства под советским флагом, под немецким и китайским социалистическим флагом.

Реальные цели США в современном мире

— Зачем это надо Соединенным Штатам? Они и так доминируют в мире. Что происходит?

— События в мире диктуются двумя вещами, которые никак не зависят от того:

уничтожит Трамп элиту, противостоящую на новых выборах, или нет,

сможет Владимир Владимирович Путин сверху провести очень сложный процесс новой России и нового союза советских социалистических государств или нет.

Климатические изменения и переход развития мира в Тихий океан и к зонам Арктики и Антарктики — процесс фундаментальный. Он идет и его невозможно остановить.

Поэтому сейчас все те страны, которые имеют достаточную климатологическую школу, и хозяйственные комплексы, и военные комплексы готовятся к будущему миру.

А перейти к этому будущему миру по уму не получается, потому что нет сейчас шансов преодолеть эгоизм сильных держав.

Сейчас все диктуется в мире происходящим в Соединенных Штатах Америки. Там происходят самые драматические за полтора столетия события. И переход от атлантических США к тихоокеанским добрым и мирным не будет.

Для США крайне важно в этом процессе, что он будет очень сложным:

через короткую гражданскую войну,

через появление новой элиты,

через возвращение индейских корней в американскую культурную цивилизационную матрицу.

Это все описано и самими американцами тоже, не только нашими русскими мозгами в Ленинграде, в Москве, в некоторых других городах России.

Вот этот процесс мирным не будет. США очень важно сохранить лидерство на планете.

Это возможно только в одном случае: ни у одного конкурента США не должно быть возможности в эти годы вести самостоятельную мировую политику. То есть руки должны быть связаны. Чем? Войной. Никакие договоренности не будут соблюдаться, если идет война.

Третьей мировой быть?

— Это будет горячая война — настоящая и конкретная?

— К сожалению, горячая, и, к сожалению, мы к ней не готовились. Все это описывалось уже давно, уже полтора десятка лет мы описываем.

Мы не единственные, кто описывает, что воевать мы будем с Германией, с Европой, а не с Америкой. Но для пропаганды более удобно говорить про Америку как врага, потому что Америка — наш идеологический враг. Но она не военный нам враг. Она нам идеологический враг.

Мы потеряли время. Для войны, для подготовки нужны не только мега-танки или мегасамолеты за миллиарды рублей одна штука. Для этого нужны еще добыча металлов, технологии. А мы все покупаем у Китая. Наша экономика, в том числе военная, значительно зависит сейчас от мировой торговли.

Для войны нужно благополучие народа, большое государство. Нам нужно, чтобы нас было 350 миллионов человек. И это точно описано. И частично это в государственных решениях присутствует.

Нам говорили, исходя как раз из этого военного видения, в начале 2000-х годов, что нам нужно примерно 28-35 миллионов трудовых мигрантов для освоения Сибири и Дальнего Востока. Эта задача выполнена на ноль процентов. По-прежнему мигранты едут в Москву, Ленинград, Екатеринбург. То есть это не тот поток, который создает новые пространства хозяйственного развития страны.

Мы не готовимся к войне. Но, в принципе, мы готовы к войне по многим основаниям.

— Какая она будет? Где будет эта война? Как она будет выглядеть?

— Как обычно. Нужны ресурсы. Единственная разница, что сейчас нужно учитывать современность, делать поправку на новые технологии…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев