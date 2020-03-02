Юрист оценил шансы на выдачу карателя Мельничука России

Выдача России лиц по международному ордеру зависит от того, сумеет ли задержанный в суде представить себя "жертвой путинского режима". Одному карателю, Мазуру, это удалось, а как получится у Мельничука?

Бывший комбат "Айдара" Мельничук задержан в Европе - Россия 24

В Греции арестован убийца россиян Мельничук

Бывшего командира украинского батальона "Айдар"* Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией и повезут на суд в Салоники. О задержании сначала сообщил сам каратель в Facebook, а затем это подтвердил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. О том, что его повезут в суд, рассказала супруга.

Интерпол подтвердил задержание Мельничука по требованию России. В ордере указано, что Мельничук подозревается в убийстве 2-х и более человек в 2014 году и организации незаконного вооруженного формирования.

Басманный суд Москвы шесть лет назад выдал санкцию на арест в связи с убийством журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По версии следствия, огневой удар по гражданским лицам был нанесен в результате сговора комбата "Айдара"* с военнослужащей Надеждой Савченко. В июле прошлого года Мельничук в эфире украинского ТВ хвастался, что лично взял в плен десятки человек, в том числе военных из России.

Сопровождавшие задержанного жена и малолетний ребенок в настоящее время размещены в гостинице недалеко от места задержания.

Польша Мазура не выдала

Напомним, что в ноябре прошлого года другого бандеровца Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России. Однако затем Окружной суд в городе Люблин отказался рассматривать дело о его экстрадиции, так как прокуратура отозвала ходатайство о его аресте. В 2014 году Мазур руководил формированием "Правого сектора"*. С мая 2014 года участвовал в карательной операции в Донбассе. После демобилизации в 2016 году Мазур стал зампредседателя партии УНА-УНСО*.

Мельничук — "жертва путинского режима"?

Как сказал "Правде.Ру" заведующий кафедрой международного права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, доцент Алексей Исполинов, в Европейском союзе действует европейский ордер на арест, и там "политика не присутствует". В данном случае задействованы нормы международного права.

"У нас есть уголовное дело в этом отношении за совершение военных преступлений, которые были допущены в период обострения ситуации в 2014–2015-2016 годах. Мы отправили запрос в Интерпол, и там выдали ордер. Поэтому Мельничука должны были задержать по-любому. А дальше есть так называемый исполняющий суд, которые принимает решение — выдавать, не выдавать", — отметил юрист.

По словам эксперта, суд будет учитывать, есть ли политические мотивы, не станет ли задержанный жертвой политической репрессии в случае выдачи и так далее.

"Скорее всего, адвокаты его будут представлять как жертву путинского режима", — отметил эксперт.

Ты — мне, я — тебе

Он напомнил, что решение о выдаче России министра финансов Московской области Кузнецова французские суды принимали "несколько лет, то ли 3, то ли 4 года".

"Многое зависит от политических отношений между странами. Даже если есть сугубо правовые основания, всегда действует принцип взаимности, который трактуется в данном случае максимально широко: не просто мы выдали, и ты нам выдай, а принцип взаимности трактуется еще и как уровень взаимоотношений между странами. С этой точки зрения отказ в выдаче Мазура вполне укладывается в состояние российско-польских отношений", — отметил Алексей Исполинов.

Греция может поправить отношения с Россией

Что касается отношений с Грецией, то у России в последнее время они натянутые. Россия отдала предпочтение Болгарии в прокладке ветки от "Турецкого потока" в Европу.

В декабре 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, хотя имелись два запроса от России.

7 февраля министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью греческому общественному телевидению ERT сказал, что дело (Александра) Винника создало проблему.

"Это, с российской точки зрения, не работает положительно для греко-российских отношений. Думаю, однако, что и историческая глубина, и общность данных единоверцев будут работать в среднем времени на улучшение греко-российских связей. И мы стремимся к этому", — сказал министр.

* Организация, признанная в России террористической