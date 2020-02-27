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Автор Олег Артюков

Эпидемия: поразит ли коронавирус отношения Москвы и Пекина

Мир

Едва ли кто станет оспаривать, что эпидемия коронавируса COVID-19 стала проблемой для мировой экономики. По сообщениям китайской прессы, в стране после окончания празднования местного Нового года до сих пор не возобновили работу две трети малых предприятий. Но не исключено, что это только верхушка айсберга. И речь не только — а может быть даже и не столько — про экономику.

Обмен посланиями — это только начало?

Большой резонанс имело обращение посольства Китая в России к московским властям. Дипломаты в письме заявили о недопустимости дискриминации в отношении граждан Китая при проверках в общественном транспорте. "Такого подобного случая, как специальный мониторинг граждан КНР в общественном транспорте г. Москва, не существует ни в одной стране, даже в США и западных странах", — подчеркивалось, в частности, в обращении.

Китайские дипломаты попросили московские власти "успокоить общество и не разрывать дружеское отношение народов Китая и России".

В ответе мэра российской столицы Сергея Собянина подчеркивалось, что никакой дискриминации нет": "Граждане любых стран, включая КНР, на недискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим изоляции по месту жительства и пребывания".

"Начиная с 22 февраля на территории города было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек — граждане КНР", — отметил Собянин. И призвал китайских дипломатов с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым московскими властями.

Напомним, что с 20 февраля в России действует временный запрет на въезд граждан Китая. Опять-таки, в целях предотвращения распространения эпидемии. И судя по сообщениям в прессе, для китайцев подобные меры стали сюрпризом. Хотя на официальном уровне подчеркивается, что до Пекина эту информацию довели.

В Китае, конечно, обращают внимание на любые негативные моменты, связанные с дискриминацией своих граждан в других странах. Ну или то, что в Китае считают дискриминацией.

До сих пор, правда, критика касалась в основном стран Запада. Как отмечал один из китайских обозревателей, "… мультикультурализм и расовая терпимость, которую многие западные страны исповедуют, на практике являются не более чем фасадом, который соскользнет, столкнувшись с реальными интересами, конфликтами или коллективными страхами".

Что не учитывают российские власти

Но нас-то гораздо больше интересует, как вся эта история с коронавирусом может отразиться на отношениях России и Китая. Будут ли какие-то негативные последствия или же это слишком пессимистичный взгляд на происходящее?

Профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов считает, что на развитие российско-китайских отношений нынешняя ситуация с эпидемией не повлияет. Но вообще, подчеркнул эксперт, послание китайского посольство властям Москвы было достаточно резким.

"На мой взгляд, это одно из самых жестких и резких писем обычно очень вежливого китайского посольства. Зная очень доброе отношение нынешнего посла КНР к России, мы понимаем, что здесь, скорее всего, речь не только о позиции посольства, но и о позиции китайского руководства в целом к той ситуации, которая складывается", — сказал Алексей Маслов "Правде.Ру".

"Сейчас Китай начинает активно бороться против любых форм дискриминации китайцев в связи с коронавирусом, вообще по всему миру. И Москва — один из самых ярких примеров. Мне кажется, что сама по себе ошибка с российской стороны была сделана не с самими мерами, а скорее с тем, что надо было предварительно предупредить китайскую сторону о том, что мы будем предпринимать. И по-доброму все это дело объяснить. Это можно было сделать и через посольство, и по линии МИДа, и по линии комиссии Министерства здравоохранения", — отметил востоковед.

"Иногда нам все-таки надо просчитывать реакцию китайской стороны и иногда советоваться со специалистами. Я не думаю, что это повлияет на российско-китайские отношения в дальнейшем, это ни в коем случае не "мина замедленного действия" под них. Просто мы должны понимать, что имеем дело не просто с Китаем как с абстрактной страной, но с национальной психологией. Это надо нам всегда учитывать", — подчеркнул Алексей Маслов.

Темы эпидемия коронавирус сергей собянин алексей маслов
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