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Автор Александр Шторм

Президент Эстонии рассказала об отказе от территорий ради НАТО

Мир

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страну приняли в НАТО на условиях отказа от территориальных претензий к России.

Также важным моментом были гарантии сохранения границ, сформировавшихся после Второй мировой войны.

Кальюлайд в речи в честь 102-й годовщины независимости страны подчеркнула, что "стратегическое выстраивание безопасности Эстонского государства после ухода советских войск началось с того дня, когда премьер-министр Андрес Таранд отважно заявил — Эстонии, как и многим другим европейским государствам в послевоенный период, надо идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны".

Именно это позволило Эстонии оказаться в альянсе, подчеркнула президент страны, добавив, что Москва и Таллин до сих пор не ратифицировали пограничный договор. По ее словам, сторонам еще нужно "упорно работать, чтобы этот шаг был сделан".

Эстонские политики припоминают Тартуский мирный договор

Напомним, ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил об аннексии Россией эстонских земель. Такая претензия имеет в основе Тартуский мирный договор 1920 года, который, как ранее отмечали в Москве, перестал действовать. Его суть — в том, что в 1920 году Эстония получила от советской власти территории нынешнего Печорского района Псковской области и правобережье реки Нарвы в Ленинградской области. Обратный процесс произошел в 1944 году, а договор утратил силу по итогам Второй мировой войны. Во всяком случае Россия считает именно так.

Эстония и Россия - нюансы отношений

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью немецкому изданию FAZ заявила, что Эстония разочарована Россией:

"Когда Россия при Борисе Ельцине признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись, что и Россия станет свободным и демократичным государством. К сожалению, вышло иначе".

И еще немного о демократии в самой Эстонии. К примеру, министр обороны Эстонии Юри Луйк считает, что президенту страны Керсти Кальюлайд не следует посещать Москву 9 Мая, в случае если она получит приглашение.

Луйк отмечает, что МИД России ранее выступил с заявлениями, "которые касаются преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии".

"В таком контексте пребывание почетным гостем на параде дает совершенно неверный сигнал, будто мы косвенным образом поддерживаем российскую риторику", — отметил он.

Впрочем, за риторикой такого рода факт отсутствия самого приглашения уже не выглядит ничем удивительным. Хотя бы с территориальными претензиями разобрались, и то результат….

Темы нато россия эстония керсти кальюлайд территориальные претензии
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