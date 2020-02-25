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Автор Любовь Степушова

Кальюлайд делает новую попытку спасти Эстонию от деградации

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала новую попытку спасти страну от деградации и обеспечить ей экономический суверенитет, заняв рациональную позицию по договору о демаркации границы с Россией.

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Кальюлайд хочет "упорно работать" вместе с Россией

Эстонию приняли в НАТО с условием сохранения границ, возникших после Второй мировой войны и отказа от территориальных претензий. "Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО", — сказала президент Эстонии, выступая с торжественной речью на заседании в городе Вильянди по случаю 102-й годовщины независимости республики.

Она напомнила, что Таллин и Москва до сих пор не ратифицировали пограничный договор. При этом глава государства отметила, что сторонам нужно "упорно работать", чтобы "сделать этот шаг".

А парламент и правительство Эстонии против

Это признание президента прямо противоречит мнению парламента и сформированного им правительства. Эстонское правительство не собирается направлять в парламент закон о ратификации пограничного договора с Россией, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он отметил, что пограничная линия определена Тартуским мирным договором и другими межгосударственными договорами. И пока не вступили в силу другие двусторонние или иные договоры, прежний договор продолжает действовать.

В свою очередь спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция Эстонии (Центристская партия, Консервативная народная партия (КНП) и "Отечество") решила не ратифицировать пограничный договор с Россией.

"Отстаивание действенности Тартуского мирного договора или поддержка территориальной целостности Эстонии является одним из краеугольных камней нашей безопасности", — подчеркнул спикер парламента.

Пыллуаас ранее требовал от России возврата Печор и правого берега реки Нарвы — эти территории, по его мнению, в соответствии с Тартуским мирным договором должны принадлежать Эстонии.

Экскурс в историю Эстонии

Эстония входила в состав Российской империи с 1710 года и до этого жила под иностранной властью с XIII века. Тартуский мирный договор впервые дал ей шанс на независимость. Он был подписан 2 февраля 1920 года. Советская Россия подписала этот договор, чтобы не бороться на несколько фронтов за свое существование, для нее это был вынужденный договор, потому что Эстония вместе с независимостью получила часть нынешней Ленинградской области и Печорский край.

После добровольного вхождения в состав СССР в 1938 году, ратифицированного парламентом Эстонии, эти территории были возвращены в состав РСФСР. Заметим, что Эстония не признает добровольности своего присоединения к СССР и называет его "аннексией по пакту Молотова-Риббентропа".

Признаете Тартуский договор — признаете "аннексию" Эстонии

В России же всякое упоминание о Тартуском договоре рассматривают как территориальные претензии. Подспудно это, конечно, больше спор о том, кто начал Вторую мировую войну, особенно обострившийся в этом году.

Глава МИД Сергей Лавров и экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт в 2014 году подписали в Москве новый договор (первый был подписан в 2005 году) о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

Стороны добавили, что не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договор касается только решения пограничных вопросов. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.

Но Эстония при ратификации включила фразу о Тартуском договоре — как об основе эстонской государственности, и Россия отозвала свою подпись.

Почему бы не копнуть глубже?

Тем временем Кальюлайд не списывает со счетов Тартуский договор.

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. И он действующий", — заявила Керсти Кальюлайд 2 февраля на торжественном мероприятии в Тарту, посвященном 100-летию подписания договора.

То есть она не отказывается от основ государственности, но предлагает не размахивать как флагом документом столетней давности при решении насущной проблемы (как и договаривались Лавров и Паэт). Потому что почему бы не копнуть глубже?

Скажем, Ништадтский мирный договор 1721 года законно отдавал России всю Эстонию и часть Латвии вместе с Ригой. Удивительно, но ни одна из прибалтийских стран, любящих по-новому толковать исторические события XX века, ничего не говорит по этому поводу.

Евросоюз переводит Эстонию на самофинансирование

Остается выяснить, с чем связана лояльность Кальюлайд к договору о границах.

Накануне прошла информация, что введение в строй железнодорожной магистрали Rail Baltica откладывается на полтора года. Еврокомиссия может прекратить финансирование проекта железнодорожной магистрали из-за недостатка перспектив по товарообороту.

По словам докторанта Балтийской международной академии Ольги Питериной, проект может принести четыре миллиарда убытков вместо обещанного 16-миллиардного дохода: сейчас на самофинансирование Rail Baltica Эстонии не хватает 400 млн евро, в целом на три балтийские республики — примерно 1,5 миллиарда евро. Эти страны ждут дотаций на завершение проекта от Европейского союза.

Но их не будет.

Как пишет baltnews.lt, общая стоимость проекта оценивается в 5,8 млрд евро. По данным портала ERR, строительство магистрали может в итоге обойтись балтийским республикам гораздо дороже. Не исключено, что доля самофинансирования проекта увеличится с 20% до 35%.

Транзит — это единственный выход для Эстонии

Очевидно, что у Эстонии (да и у других прибалтийских стран) в условиях урезания бюджета ЕС есть только один вариант самофинансирования — это российский и китайский транзит в Европу. Так, во времена СССР на Эстонию приходилось 30% экспорта цветных металлов страны.

В прошлом году министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр транспорта России Евгений Дитрих на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились возобновить работу двусторонней транспортной комиссии по вопросу железнодорожных грузовых перевозок.

"Я вижу перспективу развития транзита через Эстонию. У нас достаточно свободных мощностей как на железной дороге, так и в портах для быстрой и качественной обработки грузов", — отметил Аас.

Заметим также, что Эстония не отказалась от российского газа, российский туризм — это миллион с лишним человек за 9 месяцев прошлого года. Кальюлайд в 2019 году побывала в гостях у Владимира Путина, но затем русофобское поведение правящей коалиции эстонского парламента нарушило намеченные планы.

Вероятно, озвученное мнение это ее попытка все же убедить Путина приехать на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту летом 2020 года и на высшем уровне поговорить о бизнес-интересах Эстонии.

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Темы rail baltica эстония керсти кальюлайд тартуский договор
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