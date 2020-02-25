Мураев рассказал, почему снизился рейтинг Зеленского

Провалы Владимира Зеленского — это результат его внутреннего содержания и отсутствия организационных способностей, считает оппозиционный политик Евгений Мураев.

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Сегодня Украина не выбрала бы Зеленского

Опрос неправительственного аналитического Центра Разумкова показал резкое снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, то его поддержали бы 40% избирателей, свидетельствуют результаты опроса. В 2019 на выборах президента за действующего украинского лидера проголосовали 73% избирателей.

В сентябре прошлого года Зеленскому доверяли 79% граждан, не доверяли — 13,5%, отмечает Центр Разумкова. В феврале 2020 года эти цифры были 51,5% и 41% соответственно.

Кроме того, согласно опросу Центра, уровень электоральной поддержки правящей партии "Слуга народа" упал на 9 пунктов за месяц — с 45 до 36%.

"Симпатики" все еще поддерживают Зеленского

Как сказал "Правде.Ру" депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, результат второго тура (73%) — это скорее не достижение Зеленского, а ненависть к Порошенко. Корректно рассуждать по процентам, которые он взял в первом туре, и это было 30%, отметил политик.

"Это именно те симпатики, которые голосовали не против Порошенко, а непосредственно за Зеленского. То есть на сегодняшний день 40% — это все же еще очень высокий рейтинг и означает, что не только его симпатики, но, может быть, колеблющиеся или даже оппоненты его все еще поддерживают", — сказал экс-депутат Рады.

По сути Зеленский — Порошенко

По словам Евгения Мураева, корректно сравнивать с социологией, которая говорила, что после победы на парламентских выборах рейтинг президента был порядка 60%, и тогда он означал "ожидание и конфетно-букетный период, когда все в едином порыве надеялись на изменения". Но так и не дождались, указал политик.

"Зеленский оказался достойным продолжателем политики Порошенко в геополитических вопросах, в вопросах истории, культуры. И большинство предвыборных ожиданий, которые были связаны с образом Голобородько, так и остались сценарием сериала", — сказал Евгений Мураев.

По его словам, украинцы разочарованы:

незаконченной войной;

его визитом в Польшу;

неснижением тарифов;

экономическими провалами в бюджетной политике;

закрытием больниц, учреждений образования.

А по форме Зеленский хуже Порошенко

Тенденция к снижению позитивного отношения к Зеленскому — это закономерный результат еще и потому, что окружение, которое он себе набрал — это команда абсолютно непрофессиональных людей, которые каждый день подталкивают Украину в экономическую пропасть.

Зеленский работает на ухудшение персонального отношения к себе, добавил Евгений Мураев.

"Он президент, вся силовая машина у него в руках, он сформировал монобольшинство в парламенте и единолично сформировал правительство. То есть вся мера ответственности лежит непосредственно на его плечах, и все провалы — это результат либо его внутреннего содержания, либо организационных способностей", — резюмировал политик.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", Владимир Зеленский лично слаб для того, чтобы противостоять националистам, поэтому при нем мира в Донбассе не будет, сказал в эфире программы "Точка зрения" доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев