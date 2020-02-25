Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Мураев рассказал, почему снизился рейтинг Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Провалы Владимира Зеленского — это результат его внутреннего содержания и отсутствия организационных способностей, считает оппозиционный политик Евгений Мураев.

Нормандский формат" в апреле. Почему Зеленский против?

Сегодня Украина не выбрала бы Зеленского

Опрос неправительственного аналитического Центра Разумкова показал резкое снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, то его поддержали бы 40% избирателей, свидетельствуют результаты опроса. В 2019 на выборах президента за действующего украинского лидера проголосовали 73% избирателей.

В сентябре прошлого года Зеленскому доверяли 79% граждан, не доверяли — 13,5%, отмечает Центр Разумкова. В феврале 2020 года эти цифры были 51,5% и 41% соответственно.

Кроме того, согласно опросу Центра, уровень электоральной поддержки правящей партии "Слуга народа" упал на 9 пунктов за месяц — с 45 до 36%.

"Симпатики" все еще поддерживают Зеленского

Как сказал "Правде.Ру" депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, результат второго тура (73%) — это скорее не достижение Зеленского, а ненависть к Порошенко. Корректно рассуждать по процентам, которые он взял в первом туре, и это было 30%, отметил политик.

"Это именно те симпатики, которые голосовали не против Порошенко, а непосредственно за Зеленского. То есть на сегодняшний день 40% — это все же еще очень высокий рейтинг и означает, что не только его симпатики, но, может быть, колеблющиеся или даже оппоненты его все еще поддерживают", — сказал экс-депутат Рады.

По сути Зеленский — Порошенко

По словам Евгения Мураева, корректно сравнивать с социологией, которая говорила, что после победы на парламентских выборах рейтинг президента был порядка 60%, и тогда он означал "ожидание и конфетно-букетный период, когда все в едином порыве надеялись на изменения". Но так и не дождались, указал политик.

"Зеленский оказался достойным продолжателем политики Порошенко в геополитических вопросах, в вопросах истории, культуры. И большинство предвыборных ожиданий, которые были связаны с образом Голобородько, так и остались сценарием сериала", — сказал Евгений Мураев.

По его словам, украинцы разочарованы:

  • незаконченной войной;
  • его визитом в Польшу;
  • неснижением тарифов;
  • экономическими провалами в бюджетной политике;
  • закрытием больниц, учреждений образования.

А по форме Зеленский хуже Порошенко

Тенденция к снижению позитивного отношения к Зеленскому — это закономерный результат еще и потому, что окружение, которое он себе набрал — это команда абсолютно непрофессиональных людей, которые каждый день подталкивают Украину в экономическую пропасть.

Зеленский работает на ухудшение персонального отношения к себе, добавил Евгений Мураев.

"Он президент, вся силовая машина у него в руках, он сформировал монобольшинство в парламенте и единолично сформировал правительство. То есть вся мера ответственности лежит непосредственно на его плечах, и все провалы — это результат либо его внутреннего содержания, либо организационных способностей", — резюмировал политик.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", Владимир Зеленский лично слаб для того, чтобы противостоять националистам, поэтому при нем мира в Донбассе не будет, сказал в эфире программы "Точка зрения" доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев

Темы украина евгений мураев владимир зеленский
Новости Все >
Бывший президент Египта скончался
Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу
Эксперт: Украина устраивает "бесполезную возню" во всех странах мира
Шесть матчей чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса
Больше двух миллиардов долларов потеряла Белоруссия из-за России
"Горите в аду": кто-то из окружения Рудовой "слил" ее номер телефона
Школьники Татарстана выложили в Сеть видео с падением пьяного учителя
Состав Общественной палаты России будут формировать по-новому
The National Interest: Россия и без авианосцев сильна
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА
Последние материалы
Эксперт: Украина устраивает "бесполезную возню" во всех странах мира
США провели учения: в планах было разбомбить Россию
Шесть матчей чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса
Больше двух миллиардов долларов потеряла Белоруссия из-за России
Как видят жизнь Путин и остальная элита
"Горите в аду": кто-то из окружения Рудовой "слил" ее номер телефона
Мураев рассказал, почему снизился рейтинг Зеленского
Школьники Татарстана выложили в Сеть видео с падением пьяного учителя
Состав Общественной палаты России будут формировать по-новому
Что нужно России, чтобы привлечь медтуристов
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Путин заявил об эффективности нацпроектов
В Германии обнаружили череп крошечного динозавра
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Певицу Ирину Аллегрову не узнали на фото без парика
Губерниев сравнил дело Логинова с инцидентом с Голуновым
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ