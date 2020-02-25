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Автор Александр Шторм

США провели учения: в планах было разбомбить Россию

Мир

В США прошли очередные учения, в рамках которых агрессором выступает Россия, а Штаты в ответ на "российскую агрессию" наносят по нам массированный ядерный удар. Кстати, о том, что учения прошли именно в таком формате и в такой логике, официально заявил представитель Пентагона.

Естественно, сценарий, который разыгрывали Штаты, был сугубо оборонительным. В нем Россия нападает на Европу, наносит тактический ядерный удар по одной из баз НАТО, ну и далее "всё заверте…". В принципе ничего особо нового в подобного рода учениях США нет. Нас "бомбят" практически с того момента, как американцы создали ядерные бомбы, а потом и ракеты. Ну и британцы заодно. Первым в этом отношении был план "Немыслимое" за подписью Уинстона Черчилля, когда западные союзники внезапно прикинули, а что будет, если СССР не остановится на освобождении мира от фашистов и пойдёт дальше? Ответ был предельно простым: устроить Советскому Союзу примерно то же, что устроили Дрездену. То есть разбомбить в труху. В буквальном смысле в тлен и пепел.

Что касается непосредственно Штатов, то общим местом для историков является тот факт, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была не просто демонстрацией силы и желанием сломать японский милитаризм, а еще и актом устрашения СССР. В логике: "мы сделали это с Японией, подумайте, что мы можем сделать с вами".

Учения Штатов могли трансформироваться в военную операцию

Дальше, кстати, были бесконечные полеты стратегических бомбардировщиков Б-52 по границам СССР. И в бомбардировщиках этих были ядерные бомбы. Только благодаря советской разведке, советскому научному гению и Лаврентию Павловичу Берии лично мы сумели на том историческом этапе в спешном порядке обеспечить ядерный паритет.

Иначе тогдашние "учения" Штатов запросто могли бы стать совсем не учениями, а полноценной военной операцией. С уничтожением СССР. Да, кстати, планы такого уничтожения за 1948 и 1956 обнародованы. Там масса всего интересного. В том числе и ремарка о том, что десятки миллионов советских мирных граждан, которые в случае ядерного удара будут уничтожены — это "приемлемые и неизбежные потери".

То есть очень важно понимать и накрепко запомнить — западный гуманизм распространяется только на западный мир. Для России у Запада гуманистических ценностей нет. Для всей России. Не только для Путина, Шойгу, Лаврова и прочих политиков, не только для некоего коллективного Кремля. Для всех нас, для каждого. Мы для них — биомусор. Перхоть на плечах планеты Земля, которую нужно убрать. Они очень этого хотят, но, к счастью, не могут.

Штабные игры

Но Советского Союза уже давно нет. Казалось бы, "империя зла" рухнула, пора бы западному миру уже успокоиться. Тем более с распадом СССР и жертв этого "мирного распада" было примерно как в рамках мировой войны. Однако же нет. Регулярные учения, где потенциальным противником выступает именно Россия, проводятся с завидным постоянством. И история с "русской массовкой", которая под песни Земфиры изображала жизнь русской деревни, куда входят военные части НАТО — это только вершина айсберга.

Штабные игры, исход которых — это ядерная война, США да и НАТО проводят регулярно. Ну и учения, конечно же. С захватом Калининграда, с массированными бомбёжками Ростова и прочими "интересными" вещами — это сейчас западный военный мейнстрим.

Да, кстати, чтобы не расслаблялись те, кто сейчас живет в "союзных республиках". При Обаме, например, в рамках такой штабной игры первая волна ядерных ракет накрывала Белоруссию. Не потому, что эта страна представляет какую-то реальную угрозу, а в буквальном смысле просто "на всякий случай".

И здесь, конечно, впору начать паниковать. Но нет. Во-первых, как сказал президент РФ, мы, если что, сразу в рай, а они просто сдохнут. В том смысле, что российская ядерная доктрина предполагает удар возмездия. Да, нас могут уничтожить, но мы в ответ уничтожим всех уже с того света.

Во-вторых, все же США и НАТО могут сколько угодно рисовать образ "агрессивной России", которая нападает, захватывает и оккупирует. Только у России есть своя военная доктрина, в том числе и на случай ядерной войны. И доктрина эта сугубо оборонительная. А с таким несоответствием "образа врага" реальности наши "западные партнёры" пока вынуждены считаться.

Ну и, в-третьих, на сегодняшний день не только гиперзвуковые ракеты с наступательным потенциалом, но и силы противоракетной обороны России находятся на таком уровне, что будет очень проблематично кому-то "бомбить Воронеж". Просто потому, что мы отобьёмся. А вот дальше — ответим. Потому что мир, в котором активно хотят уничтожить и уничтожают Россию, нам попросту не нужен. Это не настолько ценный мир, чтобы его не стереть.

С другой стороны, всё же крайне важно фиксировать и такие американские учения, и планы, и штабные игры, чтобы трезво оценивать отношение "западных партнёров" к нам и действовать в русле этого отношения. Так оно и безопаснее, и разочарований в будущем станет значительно меньше.

Темы сша учения россия агрессор ядерный удар
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