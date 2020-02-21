Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США

Переговоры представителей России и Белоруссии по вопросу поставок нефти ранее не увенчались конкретикой. Белоруссия не хочет совершать платежи в рамках российского налогового манёвра, не готова к премиальным выплатам российским нефтяным компаниям, которые по существу и не премии, а минимальная прибыль для российских корпораций.

Позже белорусский лидер также рассказал, что президент России предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам нефти.

Разумеется, Лукашенко не хочет идти и на политические договорённости в рамках более тесной интеграции с Россией согласно договору о Союзном государстве. Но при этом эксперты отмечают, что Белоруссия находится "на балансе" России. Ее экономика системно убыточна, о чем говорит тот факт, что в 2019 году долг страны составлял $2,1 млрд, сегодня он достиг $38,676 млрд.

Белорусский экспорт на 80% идет в Россию. Со своей стороны, Россия за десять лет влила в белорусскую экономику около $106 млрд, что составляло от 11% до 27% белорусского ВВП. Соседи за счёт беспошлинной продажи нефти и скидок на газ получили от России $48,4 млрд.

Россия предлагает в обязательном порядке определенные политические перестановки. Для того, чтобы снизить размер долга, Лукашенко нужны будут перестройка экономики и политические изменения.

Разумеется, последнее в планы белорусского президента не входит. Поэтому Россию пытаются превратить в того, кто посягает на белорусский суверенитет. Ради демонстрации этой идеи РБ недавно купила норвежскую нефть.

Но что такое 80 тысяч тонн для большой восточноевропейской страны? К тому же норвежская нефть выходит для Белоруссии дороже. А следовательно, куда больнее бьёт по экономике государства. Но интересно еще и то, что власть РБ тесно контактирует с фондом Конрада Аденауэра и фондом Хантера Байдена.

Соседи вообще проявляют заинтересованность в контактах с НАТО. По словам участника рабочей группы по созданию региональной группировки сил Российской Федерации и Республики Беларусь Владимира Трухана, интересы усилились настолько, что Минск передал командованию НАТО планы совместных учений войск РФ и РБ "Запад-2017".

Можно вспомнить и тот факт, что Белоруссия до сих пор не признала независимость государства Южная Осетия. А также то, что большое количество белорусского дизельного топлива, сделанного из российской нефти, поставляется на Украину. И это топливо в том числе используется силами ВСУ, атакующими ЛНР и ДНР.

Сюда же можно отнести и белорусский национализм с переосмыслением истории. При этом в рамках закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" белорусские чиновники не могут отвечать на запросы на русском языке.

Авторы ТГ-канала "Трыкатаж" задали читателям вопрос о смене власти в Белоруссии.

Ответы распределились так:

Власть в Белоруссии сменится в результате дворцового переворота — так считает 35% участников проведенного нами опроса.

22% опрошенных, напротив, считают, что Лукашенко вечен и конца его правлению не будет.

17% голосов собрал вариант ответа — уличная революция.

17% — уверены, что смена власти в Белоруссии произойдет в результате интеграции с РФ.

Передача власти по наследству (12%).

Добровольная отставка президента (10%).

Военный путч (9%).

Насчет сотрудничества с Западом, к слову, никто особых иллюзий не испытывает. Даже в случае разрыва с Россией Белоруссия не рассматривается как некий стратегический соперник Штатов.

"Непонятная территория, которую на всякий случай можно и обезопасить".

И это тоже зримый показатель отношения Запада к Белоруссии. Это нужно учитывать, особенно имея в поле зрения пример Украины.

Как пишут авторы телеграм-канала "Выборный", "у Батьки остается все меньше вариантов и времени. Белоруссия не хочет тесной интеграции с Россией — форсировано развивает змагаров в противовес русским и пытается "подворовывать" нефть".

Напоследок напомним об учениях Пентагона по войне с Россией, Минск получил несколько ядерных ударов "на всякий случай".

Так еще во время президентства Обамы в Совете национальной безопасности отыграли пару КШУ, сначала на уровне "заместителей", чиновников второго порядка из различных органов, а потом и на уровне руководителей ведомств и вооруженных сил.

В одном из них большие начальники все-таки решили ответить по-ядерному, дабы сохранить веру союзников и противников в решительную непоколебимость американского лидерства.