Коронавирус: Украина расчеловечена состоянием здравоохранения

"Единая" Украина еще раз доказала, что это не про нее. Но паника по поводу прибытия "здоровых украинцев" из Уханя в какой то мере обоснована состоянием системы здравоохранения страны.

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Украинцы не услышали государство

Самолет с эвакуированными гражданами Украины и ряда других стран утром 20 февраля приземлился в Борисполе, затем, по одним данным, направился в Харьков. По другим — в Санжары Полтавской области, где накануне были протесты, столкновения с полицией, замечена военная техника.

Также волновались жители Львовской области, куда, по слухам, также было намечено направить эвакуированных.

Власти сообщили, что из Уханя забирали только здоровых людей, у которых температура тела не была выше 37,2 градуса. Сообщалось, что санаторий для эвакуированных будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов. Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

Однако никого эти разъяснения не успокоили, соцсети бурлят обсуждением проблемы: лечить нечем и негде, отпустят, и они разнесут заразу.

"Корь не можем лечить, куда уж коронавирус"

В заявлении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", опубликованном пресс-службой в среду, говорится, что решение правительства эвакуировать вместе с украинцами из охваченного эпидемией смертоносного вируса Уханя граждан других стран поставило под угрозу не только безопасность Украины, но и всей Европы.

"Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции. В течение нескольких лет в стране методично уничтожается система здравоохранения. Из года в год медицина недофинансируется. Из-за так называемых реформ страна лишилась врачей, закрываются больницы и поликлиники, срывается вакцинация населения. Во многих городах отсутствуют врачи-эпидемиологи, разрушен эпидемиологический контроль. В итоге украинская медицина еле справляется со вспышками сезонных вирусных заболеваний, корью, вирусной пневмонией", — говорится в сообщении.

По мнению партии, в таких условиях делать из Украины "транзитный карантинный хаб — это высшая мера глупости".

"Это абсолютная безответственность перед украинским народом и другими народами Европы. Неуемное стремление ЗЕ-команды сделать из всего шоу уже превратилось в угрозу для страны и людей", — отметили в партии.

Расчеловечивание — это распад Украины

Михаил Подоляк в статье "Про гнилейших людей и отсутствующее государство", размещенной на сайте News24ua, пишет, что государство, как всегда, долго делало вид, что ничего не происходит, "пока все это не набухло до гигантских размеров".

Оно до смерти напугало своих граждан, убедительно доказав, что оно ничего не гарантирует, не контролирует и вообще не знает, что такое противоэпидемические протоколы. Именно поэтому напуганное общество пошло в атаку и всерьез начало блокировать дороги, сносить шины к больницам и требовать запрета на въезд.

"Не это ли начало настоящего распада государства, сопровождаемое массовым расчеловечиванием", — спрашивает Михаил Подоляк.

С блогером согласен и директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он сказал "Правде.Ру", что кроме расчеловечивания присутствует проблема коммуникации власти с обществом, которому нормально не объяснили, кто и куда прилетает, как будут обеспечены мероприятия по безопасности.

"Кто-то также использует проблему с политическими целями. В Украине 2020 год — это еще год местных выборов. И некоторые региональные лица демонстрируют региональный патриотизм, готовность защищать от вирусов местные общины", — сказал Руслан Бортник.

Накануне глава Минздрава Зоряна Скалецкая отчиталась о реформе. Министр напомнила, что с 1 апреля больницы переходят на самообеспечение, то есть их финансирование зависит от количества пациентов, на которых государство выделяет деньги. Причем, как ясно из отчета, профинансирован только первый квартал текущего года. И это при том, что поддержка системы здравоохранения является конституционной обязанностью правительства, а не местного самоуправления.

Как сообщала "Правда.Ру", ранее на Украине без карантина распустили по домам приехавших из Китая граждан. В России одни страшного в этом не видят, другие не комментируют, ссылаясь на запрет из правительства.

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