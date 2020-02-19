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Автор Олег Артюков

Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости

Мир » Бывший СССР » Украина

Отставка Владислава Суркова стала радостной новостью для Киева. Там этого ожидали и даже не пытались нужным скрывать. С именем бывшего помощника президента России связывали неуступчивость Москвы в вопросе будущего республик Донбасса. А теперь, стало быть, намечаются подвижки. Причем в пользу Украины.

Неуступчивый помощник президента России

Именно Владислав Сурков занимался вопросами, связанными с конфликтом на востоке Украины все шесть лет, с момента его начала. И он занимал достаточно жесткую позицию на переговорах. Собственно, это стало одной из причин провала совместной миссии с бывшим спецпредставителем президента США по Украине Куртом Волкером. Несколько личных встреч, а затем переписка по итогам дали только один результат. Стороны согласились не соглашаться. Если это, конечно, можно считать "результатом"…

Надо ли говорить, что если с американцами дело не пошло, то для украинцев все оказалось еще сложнее? Впрочем, учитывая политику предыдущего президента Украины, там и вариантов-то для диалога никаких не было… Но и с окружением Владимира Зеленского Владислав Сурков якобы наладить контакт не смог. Или не захотел — опять-таки, если придерживаться версии Киева.

А вот с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком наладить диалог удалось. И именно с ним собирается вести переговоры по урегулированию конфликта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Оптимизма добавляет два раунда с обменом пленными и успешное продление контракта на транзит газа.

Уже не первый месяц в украинском экспертном сообществе рассуждают о каком-то "апгрейде" Минских соглашений, который якобы продвигает Андрей Ермак. Якобы Владимир Зеленский хотел представить свой план урегулирования на встрече лидером стран "нормандской четверки" в Париже в прошлом году. Но согласовать его помешала неуступчивость Суркова.

Последние пару недель этот "апгрейд" вновь реанимировали. Частично о его содержании сказал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда предложил совместное патрулирование российско-украинской границы в Донбассе силами ВСУ, представителей ОБСЕ, ДНР и ЛНР. Собственно, допуск украинских военных на границу — это первый и главный пункт этого "апгрейда" по-киевски. То есть то же самое, что было и во времена президентства Порошенко. Вариации возможны, но основная идея та же.

Разумеется, урегулирование конфликта в Донбассе и споры относительно будущего газового транзита — это, мягко говоря, разные вещи. А потому связывать одно с другим может и приятно, но бесперспективно.

Почему у Киева нет повода надеяться на "апгрейд"

Нет никаких признаков того, что в Москве готовы на принципиальные изменения относительно последовательности выполнения Минских соглашений. Все пять лет Москва призывает Киев начать диалог с руководством ДНР и ЛНР. Все пять лет в Киеве делать это отказываются. О каком "апгрейде" может идти речь, если уже существующее соглашение украинская власть воспринимает как повод для торга, а не документ, в котором уже прописана вся последовательность действий?

И конечно, не Владислав Сурков был препятствием для какого-либо прогресса в переговорах с Киевом. Собственно, он не свой личный взгляд на пути и методы отстаивал. В его подходе к делу не было ничего, что отличалось бы от позиции российского руководства.

Так что оснований надеяться на продвижение неких "апгрейдов" у Киева нет и после того, как президент России подписал прошение своего помощника об отставке. Нет никаких признаков изменения точки зрения Москвы на то, как именно и кто должен выполнять договор, подписанный пять лет назад в Минске.

Политолог Олег Матвейчев считает, что ожидать каких-либо перемен Киеву не стоит. Не Владислав Сурков определяет политики России на таком важном направлении, сказал он "Правде.Ру".

"Он был прежде всего исполнителем воли федерального центра и президента России. Я бы не стал говорить, что придет другой человек и там вообще все поменяется. Не Сурков определял то, что было в Донбассе. И не тот, что придет ему на смену, будет тоже что-то определять. Определяет в любом случае Путин прежде всего. Поэтому не вижу никакой сенсации (в происходящем)", — сказал эксперт.

Владислав Сурков и Дмитрий Козак (архивное фото)

Темы дмитрий козак олег матвейчев владислав сурков минские соглашения
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