Эксперт: Турция зачистит "башибузуков" в Идлибе

Турция заключит с Россией новый договор по Идлибу и, наконец, разберется с "башибузуками", сказал в программе "Точка зрения" эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

Анкара взялась за реализацию сочинских соглашений

По его словам, в Турции восприняли наступление сирийской правительственной армии в Идлибе как действие, реализованное "по совету России", поскольку считается, что у сирийского лидера своей воли нет.

Однако турки, действительно, два года не выполняли сочинские договоренности о зоне эскалации, по их словам, потому что им мешали "постоянные обстрелы с сирийской стороны", сказал Яшар Ниязбаев.

По его мнению, сейчас они это должны исправить, если Реджеп Эрдоган не хочет потерять Идлиб как зону влияния. Именно для подавления террористов, а не для атак на сирийскую армию, сейчас вводится существенный военный контингент в зону деэскалации, добавил эксперт.

Что сдерживает войну России с Турцией

Турецкие политологи объясняют, что финансируются радикальные группировки в Идлибе, например, "Хайят — Тахрир аш-Шам", признанные в России террористическими, из Катара, сказал Яшар Ниязбаев. По его словам, в Идлибе находятся тысячи радикалов, но и миллионы тех, кто хочет мира, но не с Башаром Асадом во главе государства. Именно этих людей поддерживает Турция.

Эксперт исключает вариант прямого столкновения России и Турции в Идлибе, так как этот конфликт решаем на фоне завязавшегося стратегического партнерства двух государств. Кроме того, в Турции понимают, что воздух контролируют ВКС России.

"Но отдельные трагические смерти возможны", — отметил Яшар Ниязбаев.

По его словам, экономические связи между Россией и Турцией включают в себя газопровод "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую" на российские кредиты, поставки турецких помидоров и другой сельхозпродукции в Россию, покупка ЗРК С-400.

Но самый главный лимитирующий для Эрдогана фактор — это деньги, которые привозят в страну российские туристы.

Эксперт отметил, что будущее Сирии неопределенно в ситуации, когда американцы заявляют, что не уйдут из страны, поскольку "там нефть".

Останется ли Идлиб в зоне влияния Турции или будет интегрирован в Сирию Башара Асада? Мнение Яшара Ниязбаева вы узнаете, посмотрев программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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