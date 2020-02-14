Как "художник" Павленский "убил" карьеру соратника Макрона

Темой номер 1 во Франции стал грандиозный скандал, "героем" которого является кандидат на пост мэра Парижа Бенжамен Гриво (на фото). Самое непосредственное отношение к этой истории имеет "художник" Петр Павленский. Artiste radical, как его называют во французской прессе. Вот из-за этого artiste карьера Гриво и рухнула в один момент…

Поджог Павленского: Дверь ФСБ оценили в 500 тысяч

Несколько дней назад в Сети появилось видео интимного характера, на котором был запечатлен Гриво. Распространил видео Павленский, чего он и не скрывает. Даже напротив, ведь свою минуту славы "художник-акционист" получил.

Почему именно Павленский

Павленский говорит, что двигала им исключительно жажда справедливости. "Это тот (Гриво — прим.), кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей. Но он делает все наоборот. Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, (…) но они должны быть честными. Но он хочет быть главой города, и он лжет избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня", — заявил "художник".

Откуда у него видео, он не говорит. Намекает только, что это кто-то из окружения Гриво. В прессе сейчас тоже над этим ломают голову. Учитывая тот факт, что Павленский в 2017 году уехал во Францию из России, не исключено, что будут искать и "русский след"… Даже несмотря на то, что на родине у artiste radical были постоянные проблемы с правоохранительными органами.

Конечно, можно предполагать, что Павленского просто использовали. Тем более, что во Франции он, мягко говоря, не шикует. Но в любом случае, карьера Гриво как политика закончилась. Свою кандидатуру он с выборов снял.

Последствия скандала для партии Макрона

Особо следует подчеркнуть, что Гриво баллотировался от партии французского президента Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" и входил в ближайшее окружение Макрона. До того, как стать кандидатом на пост мэра Парижа, Гриво возглавлял пресс-службу правительства. И шансы на избрание у него были очень неплохие.

Конечно, возникает вопрос, кому это выгодно. Очевидно, что произошедшее сильнейший удар по партии Макрона. До выборов мэра французской столицы около месяца. И теперь надо срочно подыскивать нового кандидата. Либо же вовсе отказываться от борьбы. Конкуренты Гриво наперебой выражают ему сочувствие — грязные методы, дескать, недопустимы. Но вот насколько искренне — вопрос открытый…

Впрочем, нельзя исключать и самую простую версию. Что это видео Павленскому действительно передал человек, которому оно было изначально отправлено. Ну или как сам Павленский говорит, "источник", связанный с Гриво.

Почему французы требовали отправить Павленского в "ГУЛАГ"

В 2017 году Павленский мелькнул во французской прессе. Спустя некоторое время после прибытия на гостеприимную землю Франции он поджег дверь одного из отделений Banque de France. В Москве "акционист", конечно, действовал с куда большим размахом. Одним из его "творений" стал поджог двери здания ФСБ на Лубянке в 2016 году.

Французы, однако, творчество artiste radical не оценили. В комментариях под новостями даже звучали предложения выслать его обратно в Россию, в "сибирский ГУЛАГ".

В "ГУЛАГ" Павленского не отправили, но за поджог французский суд в начале 2019-го дал ему три года условно. Теперь, можно полагать, его персоной опять заинтересуются правоохранительные органы Франции.