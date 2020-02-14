"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"

27 лет назад тогдашний президент Польши Лех Валенса предупреждал Билла Клинтона, что "агрессивная внешняя политика" России будет угрожать его стране и Украине. Можно было бы сказать: "Как в воду глядел". Но, как говорится, не все так однозначно.

Генсек НАТО посоветовал России «расслабиться»

Содержание беседы с Клинтоном Лех Валенса выложил накануне на своей странице в "Фейсбуке". Впрочем, беседой это назвать довольно сложно, поскольку цитирует Валенса в основном самого себя. Представая в образе мудрого и прозорливого политика — а иначе зачем бы вспоминать об этой беседе?

О чем говорили Валенса и Клинтон 27 лет назад

Визит, о котором идет речь, состоялся в 1993 году. Валенса тогда был не единственным главой восточноевропейского государства, прибывшим в Вашингтон. Тогда туда приехали также президенты Чехии и Венгрии. Официальным поводом стала церемония открытия музея Холокоста.

Но помимо этого, участники переговоров обсуждали и другую тему, которая непосредственно затрагивала интересы России. А именно — расширение НАТО.

Судя по нынешним заявлениям Валенсы, именно он и был тем политиком, которой убедил американцев действовать. Так ли это на самом деле, подтвердить затруднительно — реплик Клинтона не приводится.

Вот что сказал Валенса Клинтону:

"После десятилетий советского господства мы все боимся России. Если Россия снова примет агрессивную внешнюю политику, эта агрессия будет направлена против Украины и Польши. Нам нужна Америка, чтобы это предотвратить";

Польше надо помочь "американскими мускулами".

Кроме того, Валенса призвал Клинтона помочь России в проведении политических и экономических реформ.

И еще один любопытный пассаж:

"Наша цель должна состоять в том, чтобы создать Россию, которая не будет ни слишком бедной, ни слишком богатой, потому что очень бедная Россия и очень богатая Россия — наиболее опасна".

Как американцы "помогли" с реформами — известно, в общем-то, очень хорошо…

Как Ельцин "выразил понимание"

Уместно вспомнить о еще одном эпизоде. В августе 1993 года в Варшаву приехал президент Борис Ельцин. В результате после его переговоров с Валенсой было обнародовано коммюнике, в котором говорилось, что России "с пониманием" относится к планам Польши присоединиться к НАТО.

Это стало сюрпризом и для Запада, и для России. Ельцину позднее пришлось выступить с опровержением. Но слово не воробей. Стало понятно, что в Москве может и будут недовольны, но дальше слов дело не пойдет. А может и "слов" никаких не будет…

А потому уже в следующем году Клинтон заявил, что расширение НАТО — вопрос не "если", а "когда". Процесс был запущен, хотя критиков хватало.

В их числе был, например, "архитектор холодной войны" Джордж Фрост Кеннан, который предупреждал, что расширение альянса обернется новой "холодной войной". Проблема была только в том, что критики не были действующими политиками и на принимаемые решения повлиять никак не могли.

Так что никаким особым провидцем Лех Валенса, конечно же, не является. Его мнение приняли к сведению. К тому же это было что называется лыко в строку. Мол, раз просят, почему бы и нет?

А размышления о последствиях оставалась скорее уделом экспертного сообщества. К выводам которого не особо прислушивались. Хотя стоило бы.