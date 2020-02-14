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Автор Олег Артюков

"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"

Мир

27 лет назад тогдашний президент Польши Лех Валенса предупреждал Билла Клинтона, что "агрессивная внешняя политика" России будет угрожать его стране и Украине. Можно было бы сказать: "Как в воду глядел". Но, как говорится, не все так однозначно.

Генсек НАТО посоветовал России «расслабиться»

Содержание беседы с Клинтоном Лех Валенса выложил накануне на своей странице в "Фейсбуке". Впрочем, беседой это назвать довольно сложно, поскольку цитирует Валенса в основном самого себя. Представая в образе мудрого и прозорливого политика — а иначе зачем бы вспоминать об этой беседе?

О чем говорили Валенса и Клинтон 27 лет назад

Визит, о котором идет речь, состоялся в 1993 году. Валенса тогда был не единственным главой восточноевропейского государства, прибывшим в Вашингтон. Тогда туда приехали также президенты Чехии и Венгрии. Официальным поводом стала церемония открытия музея Холокоста.

Но помимо этого, участники переговоров обсуждали и другую тему, которая непосредственно затрагивала интересы России. А именно — расширение НАТО.

Судя по нынешним заявлениям Валенсы, именно он и был тем политиком, которой убедил американцев действовать. Так ли это на самом деле, подтвердить затруднительно — реплик Клинтона не приводится.

Вот что сказал Валенса Клинтону:

  • "После десятилетий советского господства мы все боимся России. Если Россия снова примет агрессивную внешнюю политику, эта агрессия будет направлена против Украины и Польши. Нам нужна Америка, чтобы это предотвратить";
  • Польше надо помочь "американскими мускулами".

Кроме того, Валенса призвал Клинтона помочь России в проведении политических и экономических реформ.

И еще один любопытный пассаж:

"Наша цель должна состоять в том, чтобы создать Россию, которая не будет ни слишком бедной, ни слишком богатой, потому что очень бедная Россия и очень богатая Россия — наиболее опасна".

Как американцы "помогли" с реформами — известно, в общем-то, очень хорошо…

Как Ельцин "выразил понимание"

Уместно вспомнить о еще одном эпизоде. В августе 1993 года в Варшаву приехал президент Борис Ельцин. В результате после его переговоров с Валенсой было обнародовано коммюнике, в котором говорилось, что России "с пониманием" относится к планам Польши присоединиться к НАТО.

Это стало сюрпризом и для Запада, и для России. Ельцину позднее пришлось выступить с опровержением. Но слово не воробей. Стало понятно, что в Москве может и будут недовольны, но дальше слов дело не пойдет. А может и "слов" никаких не будет…

А потому уже в следующем году Клинтон заявил, что расширение НАТО — вопрос не "если", а "когда". Процесс был запущен, хотя критиков хватало.

В их числе был, например, "архитектор холодной войны" Джордж Фрост Кеннан, который предупреждал, что расширение альянса обернется новой "холодной войной". Проблема была только в том, что критики не были действующими политиками и на принимаемые решения повлиять никак не могли.

Так что никаким особым провидцем Лех Валенса, конечно же, не является. Его мнение приняли к сведению. К тому же это было что называется лыко в строку. Мол, раз просят, почему бы и нет?

А размышления о последствиях оставалась скорее уделом экспертного сообщества. К выводам которого не особо прислушивались. Хотя стоило бы.

Темы лех валенса билл клинтон борис ельцин расширение нато
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