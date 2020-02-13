Зачем Москва просила о переносе суда по делу о падении MH17 в Россию

Зачем Москве понадобилось переносить суд по сфабрикованному делу о крушении MH17 из Нидерландов в Россию? Нет веры в справедливый голландский суд?

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Просьба Москвы о переносе суда над россиянами

Министр юстиции королевства Ферд Грапперхаус в своем письме в парламент сообщил, что Москва обратилась к Нидерландам с просьбой передать судебное производство в отношении трех российских подозреваемых по делу о крушении MH17 в Россию.

Грапперхаус ответил Москве, что это не вариант, сообщает Reuters. По словам Грапперхауса, российский запрос поступил в его министерство 17 октября 2019 года.

Из четырех человек, подозреваемых следствием в причастности к падению самолета в результате поражения ракетой, трое являются гражданами России. Это Игорь Гиркин (48 лет), Сергей Дубинский (56 лет) и его помощник Олег Пулатов (52 года). Четвертый подозреваемый Леонид Харченко (47 лет) — украинец.

Игорь Гиркин не признал обвинения и, по его словам, в суд не явится. Известно, что интересы Олега Пулатова в суде Нидерландов представит международная группа адвокатов, среди них Елена Кутьина из московской коллегии адвокатов "Ковлер и партнеры".

Перенос суда по месту гражданства﻿ обвиняемых — юридическая практика

Елена Кутьина считает, что данная просьба России "это обычная процедура по таким процессам".

"Если граждане одного государства привлекаются к уголовной ответственности на территории другого государства, то естественно второе обращается к первому с требованием об их экстрадиции. По закону Российской Федерации Россия не выдает своих граждан, но в соответствии с нормами международного права предлагает провести судебный процесс в отношении своих граждан на своей территории", — сказала она.

Профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин также подтвердил "Правде.Ру", что одна из норм международного права говорит о том, что государство имеет право не выдавать своего гражданина иностранному суду, но "если есть выдвинутые подозрения, то эти основания могут быть рассмотрены национальным компетентным судом уже по правилам государства по гражданству обвиняемых".

Есть ли в суде по MH17 политическая подоплека

"Здесь надо четко и точно понимать, что речь идет не о расследовании против государства, в данном случае России, а против конкретных лиц, которые являются ее гражданами", — отметил Дмитрий Лабин.

По его словам, прокуратура Нидерландов представит свои аргументы, защита представит свои. Эксперт не усматривает какой-либо политической подоплеки в данной ситуации, потому что пока суд не вынес своего вердикта и нет никаких оснований говорить о том, что к обвиняемым будут предвзято относиться.

"Мы должны верить в то, что процесс будет непредвзятым и объективным", — подчеркнул Дмитрий Лабин.

По его словам, наши граждане должны быть представлены защитниками в процессе. Как и во многих странах (и в России, и в Нидерландах), уголовный процесс невозможен без профессиональной стороны защиты. Адвокаты — либо назначенные судом, либо имеют соглашения с подзащитными. В любом случае адвокатская помощь тут будет оказана, заключил юрист.

Добавим, что в своем ответе российским властям Грапперхаус спросил, готовы ли россияне принять вынесенный приговор и применить возможные санкции к виновным в России "в контексте предотвращения безнаказанности". Не ясно, что Москва сказала по этому поводу, указывает голландская газета Nоl.

Суд над подозреваемыми в окружном суде Гааги начинается 9 марта. Россия отказалась выдать обвиняемых по запросу.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, преимущественно граждане Нидерландов, погибли.

Совместная следственная группа (ССГ) в составе Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК "Бук" из населенного пункта Снежное на востоке Украины (под контролем сил ДНР), а зенитный комплекс в свою очередь принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что следствие "подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ". Российская компания "Алмаз-Антей", производящая ракеты к системам "Бук", сделала вывод, что ракета по MH17 была выпущена с подконтрольной Украине территории и, согласно ее инвентарному номеру, в конце 80-х годов перешла на вооружение ВСУ.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад также считает, что расследование направлено на поиск способов обвинить в трагедии Россию. В октябре парламент Нидерландов принял решение расследовать причастность Украины к крушению Boeing.

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