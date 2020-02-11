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Автор Любовь Степушова

В Германии уверены, что к власти придут фашисты

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В Германии все идет к тому, что в течении ближайших 10 лет в правительство войдут представители партии "Альтернатива для Германии", у которой клеймо "фашистская".

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Председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в стране величают не иначе как АКК, в понедельник подала в отставку с поста лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС). Она также заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера на предстоящих выборах. Политик пояснила, на этот шаг она пошла из-за того, что в восточной федеральной земле Тюрингии региональный отдел ХДС пошел на сотрудничество с нерукопожатной партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), несмотря на ее лидерский призыв не делать этого.

В результате объединения голосов ХДС, СвДП и АдГ премьер-министром Тюрингии был избран лидер Свободной демократической партии (СвДП) Томас Кеммерих. Как сообщает Deutsche Welle, он набрал "всего лишь" на один голос больше, чем экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов от "Левых".

Ангела Меркель назвала ход голосования "непростительным". Уполномоченный правительства Германии по делам восточных федеральных земель Кристиан Хирте объявил 8 февраля об отставке. Он признался, принял данное решение по личной просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Подал в отставку и Кеммерих — по просьбе своей партии.

Развернувшая в ХДС полемика указывает на то, что Христианско-демократический союз выходит из-под контроля Меркель, а ее преемница Крамп-Карренбауэр не имеет авторитета в партии.

Блок ХДС/ХСС на федеральном уровне имеет поддержку всего лишь 27% избирателей, "Зеленые" — 22%, СДПГ — 14%, АдГ — 14% и "Левые" (бывшие коммунисты ГДР) — 10%. Ранее на политическом поле Германии доминировали всего две партии — ХДС и СДПГ.

Фашисты в Германии определены судом

Казалось бы, правые популисты давно входят в правительства других европейских стран, таких как Австрия или Италия, но Германия — особый случай ввиду ее нацистского прошлого, там уже не первый год раздаются реваншистские голоса о реставрации фашизма.

Так, суд в немецком городе Майнингене постановил, что главу отделения партии Бьерна Хёкке (Björn Höcke) в Тюрингии можно называть фашистом. При вынесении судебного решения использовались многочисленные цитаты из публикаций и выступлений политика. Странно, что Хёкке не получил за это срок, так как фашизм в Германии запрещен.

В частности, Хёкке назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора", он считает, что немецкая молодежь воспитывается "в духе полностью побежденного народа", что, с его точки зрения — неправильно.

Посткоммунист хуже фашиста

Как сказал "Правде. Ру" немецкий политолог Александр Рар христианские демократы и свободные демократы выдвинули своего кандидата на пост премьер-министра Тюрингии, потому что они не хотели голосовать за кандидата от "Левых", которого они называли "посткоммунистом". Но, чтобы он был избран потребовались голоса "Альтернативы для Германии".

Эксперт считает, в причислении этой партии к "фашисткой" есть доля определенной фальши.

"Там действительно есть отдельные люди, у которых риторика напоминает времена 1930-х годов, и она абсолютно неадекватная и опасная, но в целом партия "Альтернатива для Германии" — это протестная партия. Её поддерживают люди, которые отказываются голосовать за этаблированные партии, потому что им не нравится их политика", — отметил Рар.

"Избиратели хотят насолить (другого слова я не придумал) госпоже Меркель за ее миграционную политику, за ее принцип открытых дверей в Германии", — добавил политолог.

А так как протест большой, то "этаблированные партии" на каждом углу называют АдГ фашистской, националистической, призывают ее закрыть. По мнению политолога, это самозащита, это страх перед протестным электоратом, а не страх перед действительным возрождением фашизма.

Электорат не вернется в ХДС

"Появились конкуренты и справа, и слева. Левых называют чуть ли не сталинистами, с которыми нельзя работать, а правых называют фашистами, с которыми тоже нельзя работать. Этим самым они надеются, что электорат к ним вернется", — сделал вывод Александр Рар.

По следам скандала, институт YouGov от имени Немецкого агентства печати (DPA) провел опрос общественного мнения.

  • Каждый второй немец (48 процентов) ожидает, что представители АдГ войдут в земельные и даже федеральное правительства в течение следующих десяти лет.
  • Только 29 % опрошенных не видят представителей АдГ в правительстве до 2030 года.

При этом, согласно опросу YouGov:

  • четверть немцев (26%) считают участие AдГ в правительстве федеральной земли "в порядке вещей".
  • 19 процентов не видят проблем с участием AдГ в федеральном правительстве.
  • Подавляющее большинство — 59 % опрошенных, категорически отвергают участие в правительстве членов этой партии.
  • Однако 54 процента говорят, что скандал в Тюрингии подорвал их веру в демократию.
  • 34 процента видят в АдГ главного бенефициара скандала. 
  • "Левые" — тоже выиграли, так говорят 24 % опрошенных.

Все остальные партии (ХДС, СДПГ, СвДП, "Зеленые") рассматриваются ими как проигравшие.

Так или иначе, но Германию ждут в ближайшие годы большие пертурбации в связи с приходом во власть новой генерации политиков, которые больше не хотят испытывать чувство вины за дела и поступки ушедших поколений, и толерантность им претит. А вот какая у них будет созидательная политика, мы увидим. Скорее всего, их курс будет явно не в духе евросолидарности и трансатлантизма, что России, стоит отметить, крайне выгодно.

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Темы германия тюрингия альтернатива для германии аннегрет крамп-карренбауэр
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