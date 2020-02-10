Трамп дает Зеленскому шанс спасти страну от дефолта и нацизма

Администрация Дональда Трампа может дать зеленый свет расследованию преступлений Майдана, пойдет ли Владимир Зеленский на это?

Украинский обман One America News

Трампа интересует вся цепочка преступлений Обамы

Бывший советник Дональда Трампа, политический эксперт Майкл Капуто на телеканале One America News, близком к Республиканской партии, показал свой документальный фильм "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства".

Речь в нем идет, рассказывает газета "Страна"

о роли администрации Барака Обамы в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году,

о расстрелах на Майдане,

о связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма",

вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.

В фильме свидетельствуют "грузинские снайперы" о причастности Парубия и Пашинского к расстрелам на Майдане, а также еще один гражданин Грузии по имени Зураб, которому было поручено "найти регулярные маршруты Януковича", потому что "они планировали убить Януковича".

В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.

Капуто проводит параллель между событиями на Украине и попыткой импичмента Трампа, указывая на один и тот же почерк и причастность к этому Джорджа Сороса, экс-вице-президента Джо Байдена и других представителей Демпартии США. Они, по мнению экс-советника Трампа, могли в корыстных интересах и вопреки национальным интересам США спровоцировать затяжной кризис на Украине, начиная с событий Майдана.

Капуто утверждает, что Трамп заинтересован в расследовании всей этой цепочки преступлений.

Сорос имеет сильные позиции на Украине

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, Зеленский будет от этой темы бежать, как черт от ладана, учитывая то, что на Украине лобби демократов, позиции протеже неоконсервативного крыла Демократической партии очень сильны.

"Несмотря на то, что уже на носу следующие президентские выборы, тем не менее демократы взяли достаточно серьезные позиции на Украине. Масса ставленников Сороса находится до сих пор на заметных государственных должностях. Они влиятельны в политике", — сказал Андрей Золотарев.

А команда Зеленского слаба

По его мнению, Украину должна интересовать история с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), к которому имеет непосредственное отношение Байден и его команда. Пирамида ОВГЗ рискует привести Украину к дефолту, как раз это расследование могло бы стать достаточно серьезной палочкой-выручалочкой, чтобы решить экономические проблемы.

"Для начала надо денонсировать соглашение, подписанное Яресько о реструктуризации долга", — сказал эксперт. "Для этого нужно сотрудничать с американцами, должна быть политическая воля украинского руководства, и в сотрудничестве с американской стороной вывести коррупционеров на чистую воду, но это окажется непосильно ношей для достаточно слабой команды нынешнего президента", - сделал вывод Андрей Золотарев.

Обанкротить Украину и купить черноземы

Андрей Деркач, депутат от "Батькивщины", утверждает, что деньги на подкуп сына экс-вице-президента США фактически были крадеными у налогоплательщиков Украины.

"Хантер Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность "Бурисмы", не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины. Они были получены преступным путем", — заявил Андрей Деркач.

Конечной целью всей этой махинации, по мнению депутата, является банкротство Украины в 2020–2021 годы через формирование пирамиды государственного долга. Страна-банкрот разрешит скупать землю иностранцам, что сейчас и предпринимается в Раде.

Принцип этой схемы заключается в том, что при содействии американских фондов легализуются средства, вымытые из страны, и вкладываются в ОВГЗ под 6-8% в долларах и 15-17% в гривне.

Эти обязательства растут угрожающими темпами, ведя к банкротству экономики страны.

Бывший министр экологии Украины Николай Злочевский, являвшийся также бенефециаром газовой компании "Бурисма", в 2014 году ввел в совет директоров Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, получавшего ежемесячные крупные платежи за "консалтинговые услуги". Как следствие такого "крышевания", уголовные дела против Злочевского и его бизнеса при Петре Порошенко закрыли, а генпрокурора Виктора Шокина, который их расследовал, "ушли в отставку" по личному требованию Джо Байдена.

Недавно Дональд Трамп прошел неприятную процедуру импичмента, которая не была утверждена в сенате, он был оправдан и уже уволил ряд лиц в госдепе, дававших против него показания.

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