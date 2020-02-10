День "северных территорий": Курилы навсегда русские

Ежегодно 7 февраля в Японии отмечается день «северных территорий». Сущность этой памятной даты наших островных соседей заключается в напоминании японскому обществу о необходимости территориальных притязаний на земли Российской Федерации - острова Малой Курильской гряды, Кунашир, Итуруп, а в отдельных случаях и Сахалин.

В этот день различные неправительственные организации, в том числе оппозиционно настроенные, устраивают различные демарши и демонстрации реваншистского толка вблизи российских дипломатических представительств.

В 2011 году в течение дня к Посольству РФ подъезжали автомобили с установленными динамиками, из которых на японском языке звучали требования по возвращению островов.

В 2013 году правительство Японии запретило проводить подобные митинги у стен посольства, в результате нецензурные выражения были адресованы также японским полицейским, охраняющим прилегающую территорию, а группа агрессивно настроенных ультраправых националистов пыталась прорваться сквозь ограждения. В 2014-2015 году дипломатические усилия МИД России позволили купировать подобные выступления и добиться исключения термина «незаконная оккупация» из официальных формулировок японского правительства.

Широко распространённые в японском обществе идеи об исторической принадлежности островов не имеют под собой реальной основы и не выдерживают критики специалистов. Великой Северной (в некоторых источниках Второй Камчатской) научной экспедицией зафиксировано открытие Курильских островов, нанесение их на карту и включение в состав Российской империи.

Южный отряд экспедиции под руководством российского мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга прошел вдоль Курильской гряды до северо-восточного берега японского острова Хонсю, на обратном пути подойдя к острову Хоккайдо, и по возвращению в Охотск предоставив отчетные документы руководителю экспедиции Витусу Берингу.

Российскими государственными указами конца XVIII века безоговорочно подтверждается наличие регулярных контактов с местным населением, включая взимание различных сборов. Наравне с фактами хозяйственной и просветительской деятельности это свидетельствует о приведении народности айны к подданству российскому императору в соответствии с правовыми нормами того времени.

На карте номер 43 Атласа Российской империи 1796 года, изданном в Санкт-Петербурге в типографии Сытина, территория Курильского архипелага указана как входящая в состав Камчатского уезда Иркутского наместничества.

Данный хронологический период в Японии ознаменован правлением сёгуната Токугава, характерным политикой полной изоляции от внешнего мира. Феодальное военное правительство не поощряло эпизодические торговые контакты населения северного японского княжества Мацумаэ с иностранцами, после 1641 года и до момента падения сёгуната в 1868 году порт Нагасаки являлся единственной разрешенной торговой площадкой. Более того, согласно исследованиям японских историков Рюносукэ Окамото, Синсаку Минакава, Итиро Нумада и Ёси Куно, в первой половине XIX века суверенитет Японии не распространялся не только на Курильские острова, но и на северную часть острова Хоккайдо.

В дальнейшем острова несколько раз меняли свою принадлежность, окончательная демаркация границ была произведена в 1945 году согласно Потсдамской декларации после подписания Японией 2 сентября 1945 года акта о безоговорочной капитуляции.

С тех пор японское правительство последовательно формировало в умах граждан искаженные представления о том, что в вопросах принадлежности островов следует опираться на мнение японских географов, определяющих Малую Курильскую гряду как продолжение Хоккайдской группы островов. При этом намеренно игнорируется факт географической принадлежности островов Итуруп и Кунашир к Большой Курильской гряде.

Первой попыткой официально закрепить суверенитет СССР над южным Сахалином и Курильскими островами было участие в Сан-Францисской конференции в 1951 году. Советская делегация настаивала на соответствующих поправках к проекту мирного договора между странами антигитлеровской коалиции и Японией, но представители США и Великобритании отклонили их.

Первый заместитель министра иностранных дел А.А.Громыко, выступая с заявлением на пресс-конференции, отмечал, что правительство Соединенных Штатов не желает принимать во внимание интересы стран-участниц конференции и не стремится к подлинному мирному урегулированию на Дальнем Востоке. В связи с недопустимостью заключения сепаратного мира и нарушением обязательств, взятых на себя США и Англией на основании Ялтинского соглашения 1945 года, договор в Сан-Франциско так и не был подписан Советским Союзом.

В 1954-1955 годах Япония и СССР согласовали положения мирного договора, за исключением территориального разграничения островов. Советская сторона настаивала на проведении морской границы между японским островом Хоккайдо и южной частью Курильских островов и требовала исключить присутствие в Охотском море американских военных кораблей, впоследствии отказавшись от данного условия.

Взамен СССР предлагал вернуть на родину японских военнопленных, разрешить японским рыболовным судам вести промысел в исключительной экономической зоне СССР в Охотском море, а также брал на себя обязательство не применять право вето при решении вопроса о допуске Японии в ООН. Японские дипломаты, представив встречный вариант проекта, включили в него абсурдные требования по передаче неотъемлемой части островной территории СССР японскому государству, умалчивая о поражении Японии во Второй мировой войне и ее роли как агрессора.

Поспешные действия первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева, не согласованные с членами советской делегации и послом СССР в Великобритании Я.А.Маликом, привели к приостановке переговоров. На фактический срыв подписания мирного договора оказали серьезное влияние угрозы США окончательно закрепить свой протекторат над японским островом Окинава с расположенной там базой ВВС США.

Лишь подписание в конце 1956 года декларации о нормализации отношений Японии и СССР без подписания мирного договора снизило градус общественной напряженности в прогрессивных кругах японского социума на фоне стремлений избавиться от американской военной диктатуры и обрести возможность проводить независимую внешнюю политику.

Объединения японских реваншистов в период холодной войны получили поддержку определенных политических сил, продвигавших интересы США, продолжавших попытки вмешательства в российско-японские отношения. Развернувшееся движение за возврат северных территорий привело к ежегодному проведению с 1981 года дня «северных территорий».

Распад СССР в 1991 году был выгодно использован Японией, наращивавшей удельный вес территориального вопроса.

Японская аргументация территориальных претензий имеет сугубо политическую подоплеку,основываясь на попытках руководства страны пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Для нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ отстаивание японской позиции является вопросом личного политического успеха, поскольку он является одним из стандартных примеров династической преемственности в кругах японской партийной номенклатуры.

Его дед по линии матери, Нобусукэ Киси, до капитуляции Японии в 1945 году являлся государственным министром, а с 1957 по 1960 год также занимал должность премьер-министра.

Отец Синдзо Синтаро Абэ, возглавлял МИД Японии с 1982 по 1986 год, называя территориальный вопрос одним из важнейших. Синдзо Абэ неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что его решение стать политиком во многом сформировано стремлением отца решить проблему подписания мирного договора между Россией и Японией.

В настоящее время основным содержанием предпринимаемых руководством Японии мер по реализации своих неправомерных территориальных амбиций является пропагандистская деятельность министерства иностранных дел Японии, направленная в том числе на население Южных Курил.

В целях формирования в слоях политически индифферентной молодежи мнения в поддержку возвращения якобы исконно японских территорий, специально созданные комитеты по делам северных территорий, используя административные ресурсы префектур и развитую сеть неправительственных организаций, проводят ежегодные политические и научные конференции, систематически выпускается печатная и аудиовизуальная продукция, публикуются материалы в крупнейших государственных СМИ.

Свежайшим примером картографической агрессии является указание на официальном сайте Олимпийских игр-2020 российских островов Кунашир,Итуруп и островов Малой Курильской гряды (японское название Хабомаи) как части северной префектуры Хоккайдо. Данные действия являются недопустимыми в условиях существующих политических диалогов.

Осознавая геополитическую неприемлемость для России потери островов Кунашир и Итуруп, Синдзо Абэ начал подготовку общественного мнения к возможности подписания мирного договора на условиях возвращения Малой Курильской гряды. На данный момент инициатива главы японского правительства поддерживается её союзником по правящей коалиции - партией «Комэйто» и оппозиционной Партией японского возрождения.

Более радикальную позицию заняли остальные члены оппозиции. Так, Конституционно-демократическая партия, Народно-демократическая партия и в особенности Коммунистическая партия Японии обвиняют премьера Абэ в постоянных уступках России, а в ряде случаев, как утверждается коммунистами, - в откровенном заискивании перед авторитетом Владимира Путина.

Но даже на фоне межпартийных разногласий в японском парламенте по вопросу «два или четыре острова», правомерность территориальных притязаний на южные Курильские острова не оспаривает никто из японских политиков. В необходимости увязки подписания мирного договора с отторжением островов от Российской Федерации оппозиция солидарна с правящей Либерально-демократической партией. Отклонение от этой позиции для руководителя любого ранга структур политической направленности означает окончание карьеры.

Данные острова и прилегающая к ним водная акватория имеют важное экономическое и стратегическое значение для Российской Федерации. Пересмотр границ исключительной экономической зоны в Охотском море, потеря значительных запасов минеральных, биологических и углеводородных ресурсов, ограничения экономического использования незамерзающих проливов в районе островов, нарушение безопасности морских и воздушны перевозок регионального и федерального значения, лишение возможности выхода сил Военно-Морского Флота в Тихий океан, неспособность обеспечить целостность своей территории - все это неизбежно приведет к падению престижа Российской Федерации на международной арене как субъекта мировой политики.

Суверенитет Японии ограничен мнением Соединенных Штатов и придерживаясь в угоду им радикальной и непримиримой позиции по территориальным вопросам, японские политики дестабилизируют обстановку в регионе, тормозя развитие социально-экономических связей между Россией и Японией.